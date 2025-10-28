FC Emmen
Tim Geypens Main Satu Babak, FC Emmen Disingkirkan Klub Pelatih Fisik
Kekalahan FC Emmen menjadi kejutan
Klub amatir VV Hoogeveen membuat kejutan di KNVB Beker setelah menyingkirkan tim Eerste Divisie, FC Emmen, dengan skor tipis 1-0 di Sportpark Bentinckspark, Rabu (29/10) dini hari WIB.
Pemain yang sempat dipanggil timnas Indonesia U-23, Tim Geypens, mengawali pertandingan dari bangku cadangan. Pelatih Menno van Dam baru memasukkan Geypens di babak kedua.
Hoogeveen yang bermain di kandang mengawali laga dengan baik. Mereka mengungguli tamunya pada menit ke-22 melalui eksekusi penalti Sander Egbers. Emmen berusaha menyamakan kedudukan, tapi upaya mereka menemui jalan buntu hingga pertandingan berakhir.
Pelatih fisik Emmen memperkuat tim lawan
Pertandingan antara Hoogeveen dan Emmen menghadirkan kisah menarik. Sebab, Hoogeveen diperkuat pelatih fisik Emmen saat ini, Gersom Klok, yang dimainkan sebagai starter, dan mendapatkan kartu kuning pada menit ke-49. Klok membela Hoogeveen sejak musim ini, meski pekerjaannya di Emmen tidak dilepas.
Satu hari sebelum pertandingan, Klok kepada ESPN Belanda menegaskan dirinya akan tampil all out. Dia mengatakan: “Di grup aplikasi dengan staf, mereka sudah bertanya apakah saya perlu istirahat.”
Bertekad bangkit di Eerste Divisie
Geypens dan Emmen kini berusaha bangkit ketika mereka mengalihkan fokus ke Eerste Divisie. Emmen dijadwalkan menjamu peringkat lima klasemen sementara, RKC Waalwijk, di Stadion De Oude Meerdijk, Minggu (2/11) malam WIB. Dalam lima pertandingan terakhir, Emmen mendapatkan dua kemenangan dan tiga kekalahan.
Susunan pemain
Hoogeveen: Nick Borgman; Bjorn Klaassens, Levon van Dijk, Alagie Jabbie, Gersom Klok; Emil Bijlsma, Tom Heerkes, Jim Veltmaat, Menno Heerkes; Sander Egbers, Joey Roufs.
Emmen: Koen Bucker; Julien Mesbahi, Christian Ostergaard, Pascal Mulder, Lukas Larsen; Adam Claridge, Djenahro Nunumete, Alaa Bakir; Nelson Amadin, Franck Evina, Filimon Gerezgiher.
