Tim Geypens Main Satu Babak, FC Emmen Disingkirkan Klub Pelatih Fisik

Klub amatir VV Hoogeveen membuat kejutan di KNVB Beker setelah menyingkirkan tim Eerste Divisie, FC Emmen, dengan skor tipis 1-0 di Sportpark Bentinckspark, Rabu (29/10) dini hari WIB.

Pemain yang sempat dipanggil timnas Indonesia U-23, Tim Geypens, mengawali pertandingan dari bangku cadangan. Pelatih Menno van Dam baru memasukkan Geypens di babak kedua.

Hoogeveen yang bermain di kandang mengawali laga dengan baik. Mereka mengungguli tamunya pada menit ke-22 melalui eksekusi penalti Sander Egbers. Emmen berusaha menyamakan kedudukan, tapi upaya mereka menemui jalan buntu hingga pertandingan berakhir.