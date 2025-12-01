Getty/GOAL
"Tidak Sesuai Harapan" - David Beckham Mulai Tak Sabar Dengan Kiprah Ruben Amorim Di Manchester United
Rekor Amorim di Man Utd: Kemenangan dan kekalahan
Amorim telah memimpin Setan Merah sejak November 2024. Ia telah menjalani 56 pertandingan bersama United, hanya meraih 22 kemenangan dan 20 kekalahan. Setan Merah mengalami finis terburuk mereka di Liga Primer musim lalu, dengan finis di posisi ke-15.
Mereka juga kalah dari Tottenham di final Liga Europa, yang berarti mereka tidak memiliki agenda kontinental musim ini. Selain itu, United juga telah kehilangan upaya mereka dalam merebut satu gelar musim ini setelah menderita kekalahan memalukan dari klub League Two Grimsby Town di Piala Liga.
Amorim berada di bawah tekanan besar saat itu, tetapi berhasil mempertahankan posisinya. United hanya menderita satu kekalahan dalam tujuh pertandingan terakhir mereka – menang dalam empat laga di antaranya.
- Getty Images Sport
Manajer baik: Beckham didorong oleh Setan Merah
Mereka bangkit dari ketertinggalan satu gol di Crystal Palace terakhir kali untuk meraih tiga poin berharga dalam kemenangan 2-1. Semangat juang tampak terlihat di Selhurst Park, dan Amorim senang dengan apa yang disaksikannya.
Beckham, yang menghadiri Grand Prix Formula 1 terbaru di Qatar, ditanyai oleh Sky Sports saat berada di Timur Tengah mengenai pendapatnya tentang tim United saat ini.
“Saya pikir ada tanda-tanda manajer akan membalikkan keadaan. Dia telah mengubah beberapa hal dan kami meraih beberapa hasil yang lebih baik. Jalan masih panjang dan ada beberapa pertandingan di mana kami belum bermain sebaik dulu. Tapi saya pikir kami punya manajer yang bagus di sana dan saya pikir dia mengubah segalanya secara perlahan," ucap Beckham.
Beckham sempat kritik Man United usai kalah dari Man City
Sikap Beckham lebih positif daripada yang ia tunjukkan pada pertengahan September setelah kekalahan 3-0 dari rival mereka, Manchester City. Mantan kapten Inggris itu mengatakan kepada CBS Sports saat itu: “Sebagai mantan pemain, dan juga penggemar klub, saya berharap mereka merasakan sakit hati seperti kami sebagai penggemar, dan saya yakin mereka merasakannya karena mereka profesional."
“Mereka tidak akan bermain tanpa niat memenangkan pertandingan. Mereka baru saja menghadapi tim seperti City, di City. Setiap kali kalah dalam pertandingan seperti ini, Anda tidak akan bermain selama beberapa minggu karena Anda tahu Anda tidak bisa berjalan-jalan di Manchester dan bertemu dengan penggemar United, karena itu bukan tempat yang nyaman untuk berada di sana. Itu adalah tontonan yang sangat berat, dan seperti yang saya katakan, sebagai penggemar United, saya muak menonton pertandingan-pertandingan ini dan melihat apa yang kami lihat sebagai penggemar.”
- Getty
Piala Dunia 2026: Pandangan Beckham tentang Inggris
Beckham, yang telah dikaitkan dengan sebuah konsorsium yang merencanakan akuisisi di Old Trafford – dengan keluarga Glazer masih memimpin untuk saat ini – juga memberikan pendapatnya tentang Three Lions menjelang upaya mereka meraih kejayaan di Piala Dunia 2026.
Legenda dengan 115 caps tersebut berkata: “Saya pikir Thomas [Tuchel] memiliki skuad yang hebat dan kami memiliki peluang nyata untuk memasuki turnamen ini. Kami memiliki seorang kapten [Harry Kane] yang sedang dalam performa luar biasa, mencetak gol dan memimpin dengan memberi contoh."
“Thomas memiliki pilihan dan keputusan yang sulit untuk dibuat, tetapi itulah mengapa dia berada di posisinya saat ini. Dia telah melakukannya jutaan kali sebelumnya dan saya yakin dia akan memilih pemain yang tepat untuk memenangkan turnamen.”
Inggris masih menunggu untuk mengetahui siapa yang akan mereka hadapi dalam undian babak penyisihan grup Piala Dunia, sementara United - yang berada di peringkat ketujuh dalam tabel Liga Primer - sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan melawan West Ham.
Iklan