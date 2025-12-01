"Tidak Sesuai Harapan" - David Beckham Mulai Tak Sabar Dengan Kiprah Ruben Amorim Di Manchester United

Amorim telah memimpin Setan Merah sejak November 2024. Ia telah menjalani 56 pertandingan bersama United, hanya meraih 22 kemenangan dan 20 kekalahan. Setan Merah mengalami finis terburuk mereka di Liga Primer musim lalu, dengan finis di posisi ke-15.

Mereka juga kalah dari Tottenham di final Liga Europa, yang berarti mereka tidak memiliki agenda kontinental musim ini. Selain itu, United juga telah kehilangan upaya mereka dalam merebut satu gelar musim ini setelah menderita kekalahan memalukan dari klub League Two Grimsby Town di Piala Liga.

Amorim berada di bawah tekanan besar saat itu, tetapi berhasil mempertahankan posisinya. United hanya menderita satu kekalahan dalam tujuh pertandingan terakhir mereka – menang dalam empat laga di antaranya.