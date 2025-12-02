Thomas Frank Terancam Dipecat?! Pemain Tottenham Murka & Frustrasi Dengan Gaya Bermain Sang Manajer

Menurut laporan dari The Sun, sumber yang dekat dengan ruang ganti Tottenham Hotspur mengindikasikan bahwa terdapat ketidakpastian dan kebingungan yang semakin meningkat di antara para pemain di bawah asuhan Frank. Laporan tersebut menyoroti seringnya pergantian peran pemain di menit-menit terakhir – dengan penyesuaian taktik yang dilakukan tepat sebelum kick-off atau bahkan dibatalkan sepenuhnya di awal pertandingan – sebagai faktor utama di balik memudarnya otoritas Frank di ruang ganti. Para pemain Spurs tidak puas dengan gaya kepelatihan Frank dan serangkaian hasil buruk belakangan ini semakin memperparah situasi.

Setelah kekalahan 2-1 dari Fulham, mantan pelatih Brentford itu menegaskan bahwa ia tetap mendapatkan dukungan dari petinggi klub, tetapi tidak dapat disangkal bahwa ia berada di bawah tekanan yang semakin besar untuk membalikkan keadaan, dimulai dengan kunjungan ke St. James' Park melawan Newcastle yang sedang bangkit.

Lebih lanjut, ia juga akan ditugaskan untuk menjaga kekompakan di ruang ganti dan terus memimpin. Beberapa pemain senior dikabarkan tidak yakin dengan peran dan tanggung jawab mereka selama pertandingan, dengan kekalahan 5-3 dari Paris Saint-Germain di Liga Champions pekan lalu menjadi contoh ketika perubahan taktik di menit-menit akhir menyebabkan kebingungan. Meskipun beberapa anggota skuad diyakini menikmati bekerja di bawah Frank, ada kekhawatiran bahwa ia berisiko kehilangan dukungan yang lebih luas kecuali performa dan hasil pertandingan segera membaik.