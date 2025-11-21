Getty Images Sport
Thierry Henry Tuntut Arsenal Lakukan Hal Ini Jika Ingin Juara Liga Primer
Arsenal bersiap menantang Tottenham
Akhir pekan ini, derby London utara kembali, saat pemuncak klasemen Liga Primer Arsenal menjamu rival sekota mereka Tottenham - yang terpaut delapan poin di posisi kelima. Meskipun Spurs kesulitan di kandang musim ini, mereka memiliki rekor tandang terbaik di kompetisi. Akibatnya, Henry mewaspadai tim asuhan Thomas Frank.
Ia mengatakan kepada Betway: "Dulu saya tidak pernah suka kembali dan menjalani pertandingan yang sulit setelah tugas internasional. Untungnya, Arsenal menghadapi tim yang juga memiliki banyak pemain internasional. Terkadang Anda menghadapi tim yang tinggal selama sepuluh hari penuh dan mereka menunggu Anda. Ini derby London utara, jadi intensitasnya akan tetap ada. Dan Anda bermain melawan tim yang belum pernah kalah di laga tandang."
"Melawan Sunderland, Arsenal menghadapi sesuatu yang biasa mereka lakukan terhadap tim lawan. Mereka memainkan bola-bola panjang, dan itu mengingatkan saya pada masa saya di Liga Primer, di mana Anda tidak bisa menekan tim mana pun. Setiap tendangan bebas, lemparan ke dalam, atau tendangan gawang ada di kotak penalti Anda, dan tiba-tiba Anda harus merebut bola-bola itu, dan mereka tidak melakukannya ketika Ballard dan Brobbey menghadang mereka. Jadi kita lihat saja apa yang akan terjadi melawan Tottenham. Saya yakin tim akan siap. Anda tidak perlu siapa pun memberi tahu Anda apa yang harus dilakukan dalam pertandingan-pertandingan ini. Anda tahu jam berapa sekarang. Anda harus bangun. Jika Anda tidak tahu itu, itu artinya, Anda tidak mengerti untuk siapa Anda bermain."
Arsenal 'dihantui' Man City
Dalam dua dari tiga tahun terakhir, Manchester City mengalahkan Arsenal dalam perebutan gelar Liga Primer, sementara Liverpool menjadi juara musim lalu. Musim ini, Arsenal tampaknya siap untuk mengakhiri paceklik gelar liga mereka yang panjang, yang telah berlangsung sejak 2004. Namun, Henry waspada terhadap City asuhan Pep Guardiola, yang tampaknya telah mengubah taktik mereka dan terlihat lebih segar.
Mantan bintang Barcelona itu berkata tentang City: "Sangat terkesan. Saya tidak pernah menyangka dia akan membiarkan pemain sayapnya masuk ke dalam sedini mungkin dalam proses membangun serangan seperti yang mereka lakukan. Saya tidak pernah menyangka dia akan membiarkan pemain sayap kirinya bergerak ke kanan. Hal itu tidak akan pernah terjadi dengan Pep di masa lalu – dua pemain sayap di sisi yang sama, seperti melawan Manchester United di kandang."
"Pep telah menemukan caranya. Dia harus menemukan susunan pemain inti, dan Anda dapat melihat sekarang bahwa Jeremy Doku jelas merupakan pemain di kiri, sementara di kanan terkadang berubah dengan Cherki atau Savinho. Ketika Phil Foden kembali dalam performa terbaiknya, itu mengubah segalanya, meskipun saya pikir dia lebih baik di posisi No. 10 di kanan, di mana dia bisa kembali dengan kaki kirinya dan menghukum Anda. Kami masih menunggu Rodri untuk kembali ke level tertentu. Saya pikir itu sedikit kurang, meskipun Nico Gonzalez bermain bagus melawan Liverpool."
"Sekarang dia memiliki Nico O'Reilly yang mulai terlihat seperti pemain yang semua orang pikir akan dia mainkan. Ya, dan mereka punya penyerang aneh yang bisa mencetak gol bahkan saat dia tidur. Jadi, kalau Anda penggemar Arsenal, tim seperti itulah yang tidak Anda inginkan, karena mereka tahu cara menang. Sebagai penggemar Arsenal, rasanya tidak menyenangkan melihat mereka kembali ke level mereka. Mereka tampak seperti tim yang akan segera bangkit. Saya rasa Pep harus menghadapi dua asisten pelatih baru dan gaya bermain yang baru. Yang Anda harapkan saat City melakukan penyesuaian itu adalah Arsenal bisa terus melaju dan meraih beberapa poin, dan itulah yang terjadi. Itu memang akan selalu menjadi pertarungan."
"Tidak pernah kalah dalam derby London utara"
Selama delapan tahun di Arsenal, Henry tak pernah kalah dalam derby London utara. Bahkan, dalam 11 penampilan, ia menang tujuh kali, imbang empat kali, dan tak pernah kalah. Selain itu, ia mencetak lima gol dan dua assist.
Ketika ditanya apakah ia memikirkan rekor gemilangnya bersama Arsenal melawan Tottenham sebagai pemain, ia berkata: "Tentu saja, saya memikirkannya. Saya tidak tumbuh besar sebagai penggemar Arsenal, dan ketika saya tiba, saya tidak mengerti betapa pentingnya bagi para penggemar untuk mengalahkan Spurs. Tapi kemudian di gedung, ada Pat Rice, Paul Johnson, dan semua orang yang merupakan penggemar Arsenal yang memberi tahu Anda, 'Anda harus mengalahkan mereka'. Saya fokus pada Man Utd, seperti, 'Mengapa derby begitu penting? Anda ingin mengejar posisi pertama, jadi jangan melihat orang-orang yang ada di belakang Anda'. Tapi kemudian saya mulai menyadari betapa pentingnya mengalahkan Tottenham, dan kemudian Anda ingin mempertahankan rekor itu. Itulah mengapa saya merayakan gol seperti yang saya lakukan di derby London utara terakhir di Highbury."
"Saya berada di bangku cadangan karena kami akan tampil di semi-final Liga Champions, dan bos mengatakan dia akan mengistirahatkan saya. Saya berkata, 'Apa? Anda akan mengistirahatkan saya melawan Tottenham?' Saya masuk dari bangku cadangan dan mencetak gol penyeimbang, mengontrol bola dengan bagian dalam kaki saya dan langsung menceploskannya ke tiang jauh, dan itulah mengapa selebrasi saya gila – saya tidak ingin kalah dari Tottenham untuk pertama kalinya dalam derby terakhir di Highbury. Itu menjadi hal penting bagi saya karena saya menjadi penggemar Arsenal, dan tidak kalah melawan mereka adalah sesuatu yang akan selalu saya hargai."
Pertandingan krusial bagi Arsenal
Setelah pertandingan melawan Tottenham, Arsenal akan menjamu Bayern Munich di Liga Champions pada pertengahan pekan depan, yang akan menjadi ujian berat bagi reputasi mereka. Kemudian mereka akan bertandang ke Chelsea yang berada di posisi ketiga untuk menutup bulan November. Selama periode tersebut, City kemungkinan akan terus menekan, menunggu Bukayo Saka dkk tergelincir.
