Thierry Henry Tuntut Arsenal Lakukan Hal Ini Jika Ingin Juara Liga Primer

Dalam dua dari tiga tahun terakhir, Manchester City mengalahkan Arsenal dalam perebutan gelar Liga Primer, sementara Liverpool menjadi juara musim lalu. Musim ini, Arsenal tampaknya siap untuk mengakhiri paceklik gelar liga mereka yang panjang, yang telah berlangsung sejak 2004. Namun, Henry waspada terhadap City asuhan Pep Guardiola, yang tampaknya telah mengubah taktik mereka dan terlihat lebih segar.

Mantan bintang Barcelona itu berkata tentang City: "Sangat terkesan. Saya tidak pernah menyangka dia akan membiarkan pemain sayapnya masuk ke dalam sedini mungkin dalam proses membangun serangan seperti yang mereka lakukan. Saya tidak pernah menyangka dia akan membiarkan pemain sayap kirinya bergerak ke kanan. Hal itu tidak akan pernah terjadi dengan Pep di masa lalu – dua pemain sayap di sisi yang sama, seperti melawan Manchester United di kandang."

"Pep telah menemukan caranya. Dia harus menemukan susunan pemain inti, dan Anda dapat melihat sekarang bahwa Jeremy Doku jelas merupakan pemain di kiri, sementara di kanan terkadang berubah dengan Cherki atau Savinho. Ketika Phil Foden kembali dalam performa terbaiknya, itu mengubah segalanya, meskipun saya pikir dia lebih baik di posisi No. 10 di kanan, di mana dia bisa kembali dengan kaki kirinya dan menghukum Anda. Kami masih menunggu Rodri untuk kembali ke level tertentu. Saya pikir itu sedikit kurang, meskipun Nico Gonzalez bermain bagus melawan Liverpool."

"Sekarang dia memiliki Nico O'Reilly yang mulai terlihat seperti pemain yang semua orang pikir akan dia mainkan. Ya, dan mereka punya penyerang aneh yang bisa mencetak gol bahkan saat dia tidur. Jadi, kalau Anda penggemar Arsenal, tim seperti itulah yang tidak Anda inginkan, karena mereka tahu cara menang. Sebagai penggemar Arsenal, rasanya tidak menyenangkan melihat mereka kembali ke level mereka. Mereka tampak seperti tim yang akan segera bangkit. Saya rasa Pep harus menghadapi dua asisten pelatih baru dan gaya bermain yang baru. Yang Anda harapkan saat City melakukan penyesuaian itu adalah Arsenal bisa terus melaju dan meraih beberapa poin, dan itulah yang terjadi. Itu memang akan selalu menjadi pertarungan."