TERUNGKAP: Mengapa Kylian Mbappe Tiba-Tiba Dicoret Dari Skuad Prancis & Kembali Ke Real Madrid?

Prancis mengonfirmasi perubahan mendadak pada skuad mereka ketika Mbappe, Eduardo Camavinga dan Manu Kone dilepas sebelum kualifikasi Piala Dunia terakhir di Azerbaijan. Kone terkena skorsing, Camavinga mengalami cedera hamstring, dan Mbappe telah mengalami peradangan berulang di pergelangan kaki kanannya.

Masalah tersebut muncul kembali setelah kemenangan Prancis 4-0 atas Ukraina, malam di mana Mbappe mencetak dua gol dan mencapai tonggak sejarah 400 gol. Meskipun menyelesaikan pertandingan, ia kembali merasakan ketidaknyamanan keesokan paginya. Setelah konsultasi antara Federasi Sepakbola Prancis (FFF) dan Madrid, keputusan diambil untuk menariknya dari perjalanan ke Baku dan memulangkannya ke Spanyol untuk pemeriksaan lebih lanjut.

FFF menjelaskan situasi tersebut dalam komunikasinya: Mbappe tidak fit untuk melanjutkan pertandingan dan memerlukan evaluasi medis tambahan di Madrid untuk menentukan tingkat keparahan peradangan dan mencegah eskalasi menjelang jadwal klub yang padat.