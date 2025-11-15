AFP
TERUNGKAP: Mengapa Kylian Mbappe Tiba-Tiba Dicoret Dari Skuad Prancis & Kembali Ke Real Madrid?
Kylian Mbappe dipulangkan ke Madrid karena cedera
Prancis mengonfirmasi perubahan mendadak pada skuad mereka ketika Mbappe, Eduardo Camavinga dan Manu Kone dilepas sebelum kualifikasi Piala Dunia terakhir di Azerbaijan. Kone terkena skorsing, Camavinga mengalami cedera hamstring, dan Mbappe telah mengalami peradangan berulang di pergelangan kaki kanannya.
Masalah tersebut muncul kembali setelah kemenangan Prancis 4-0 atas Ukraina, malam di mana Mbappe mencetak dua gol dan mencapai tonggak sejarah 400 gol. Meskipun menyelesaikan pertandingan, ia kembali merasakan ketidaknyamanan keesokan paginya. Setelah konsultasi antara Federasi Sepakbola Prancis (FFF) dan Madrid, keputusan diambil untuk menariknya dari perjalanan ke Baku dan memulangkannya ke Spanyol untuk pemeriksaan lebih lanjut.
FFF menjelaskan situasi tersebut dalam komunikasinya: Mbappe tidak fit untuk melanjutkan pertandingan dan memerlukan evaluasi medis tambahan di Madrid untuk menentukan tingkat keparahan peradangan dan mencegah eskalasi menjelang jadwal klub yang padat.
Masalah apa yang dihadapi Mbappe?
Masalah pergelangan kaki Mbappe bukanlah hal baru. Ia absen pada pertandingan kedua Prancis di bulan Oktober karena peradangan yang sama dan telah mengalami kambuhnya gejala selama beberapa pekan. Meskipun ia bermain penuh melawan Ukraina, gejalanya memburuk setelahnya, memicu kekhawatiran di antara staf Deschamps dan tim medis Madrid.
Meskipun kepergiannya mendadak, FFF menegaskan tidak ada cedera serius, hanya iritasi berulang yang meningkat seiring beban kerja. Madrid, yang sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan liga dan Liga Champions setelah jeda, memilih untuk segera memeriksanya.
Los Blancos memperkirakan Mbappe akan tersedia setelah jeda, kecuali ada temuan baru. El Desmarque di Spanyol melaporkan bahwa tidak ada tanda-tanda masalah serius, tetapi tes lebih lanjut diperkirakan akan dilakukan.
Kesempatan bagi Ekitike untuk tampil
Dengan absennya Mbappe, peluang terbuka bagi Hugo Ekitike, yang selalu tampil mengesankan untuk Prancis sejak debut seniornya pada September tahun ini. Kontribusinya melawan Ukraina dengan satu gol, satu assist, dan satu tembakan yang membentur tiang gawang hanya dalam 23 menit semakin memperkuat posisinya untuk mendapatkan tanggung jawab lebih besar di bawah Deschamps.
Ekitike telah tampil lima kali sejak dipanggil pada bulan Agustus dan terus membangun momentum baik bersama Prancis maupun Liverpool. Pertandingan berikutnya akan memberinya kesempatan lain untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya selama absennya Mbappe.
Sementara itu, Camavinga juga kembali ke Madrid setelah seminggu tanpa latihan karena masalah hamstring kiri. Deschamps telah memasukkan Khephren Thuram sebagai pengganti, dan FFF mengonfirmasi bahwa Camavinga tidak fit untuk kedua pertandingan tersebut. Madrid berharap ia kembali tepat waktu untuk pertandingan La Liga melawan Elche pada 24 November. Menurut sumber, baik Camavinga maupun Mbappe diperkirakan akan fit untuk Madrid segera setelah jeda.
Apa tantangan yang menanti Prancis dan Madrid?
Prancis akan menyelesaikan kualifikasi mereka tanpa Mbappe, tetapi dengan tempat mereka di Piala Dunia 2026 yang telah dipastikan dengan memuncaki grup dengan 13 poin, situasinya dapat diatasi. Deschamps akan memanfaatkan pertandingan melawan Azerbaijan untuk melakukan rotasi, mengevaluasi kedalaman skuad, dan memberikan kesempatan kepada pemain yang telah menunjukkan perkembangan, termasuk Ekitike dan Thuram.
Bagi Los Blancos, waktu ini sensitif tetapi tidak mengkhawatirkan. Mbappe tetap menjadi pencetak gol terbanyak mereka dan pencetak gol terbanyak di La Liga musim ini, sementara Camavinga semakin berpengaruh di bawah asuhan Xabi Alonso. Keduanya merupakan inti dari rencana Madrid saat klub bersiap menghadapi jadwal padat liga dan kompetisi Eropa.
Kabar terbaru dari Spanyol menunjukkan bahwa kedua pemain tidak mengalami cedera serius. Mbappe tidak akan menjalani tes ekstensif kecuali gejalanya memburuk. Kembalinya mereka, bersama rekan setimnya yang sedang dalam pemulihan Thibaut Courtois, menempatkan Madrid pada posisi yang kuat ketika mereka melanjutkan musim.
