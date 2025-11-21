Getty
TERUNGKAP! Ini Lima Raksasa Eropa Yang Coba Rekrut Marc Guehi, Klub Mana Yang Akan Dipilih?
Klub-klub besar Eropa siap bersaing untuk mendapatkan Guehi
Menurut The Times, sejumlah raksasa Liga Champions, termasuk Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Bayern Munich dan Barcelona, telah menyatakan minatnya untuk mengamankan tanda tangannya setelah situasi Guehi berubah drastis pada bulan September ketika kepindahannya ke Liverpool di hari terakhir bursa transfer gagal total saat ia menjalani tes medis di London. Bek tengah tersebut dikabarkan "geram" dengan bagaimana transfer tersebut gagal, karena ia telah mempersiapkan diri secara mental untuk bergabung dengan klub Merseyside tersebut. Sejak saat itu, performanya justru memperkuat nilai pasarnya. Serangkaian penampilan gemilangnya, baik untuk klub maupun negara, telah mengukuhkan statusnya sebagai salah satu bek paling andal di Inggris menjelang Piala Dunia tahun depan. Liverpool masih memandang Guehi sebagai penerus Virgil van Dijk, yang akan berusia 35 tahun musim depan. Dengan masa depan Ibrahima Konate yang belum pasti, kontraknya akan berakhir musim panas mendatang, Madrid yang terus memantau, dan Joe Gomez yang terus berjuang melawan cedera, kebutuhan Liverpool semakin mendesak.
City & Madrid bergabung panaskan persaingan
City muncul sebagai kandidat serius, dengan Pep Guardiola dilaporkan terkesan dengan profesionalisme Guehi setelah melihatnya bangkit dari kegagalan transfernya ke Liverpool. Meskipun memiliki bek tengah yang mumpuni, muncul kekhawatiran seputar masa depan jangka panjang John Stones dan Ruben Dias. Stones, yang kini berusia 31 tahun, masih rentan cedera, sementara Dias menunjukkan tanda-tanda penurunan performa. Jika ia bergabung, Guehi bisa langsung bersaing untuk mendapatkan tempat di tim inti.
Sementara itu, Real Madrid juga tengah gencar memburu pemain baru karena mereka berencana membangun kembali pertahanan mereka secara besar-besaran. Klub tidak ingin menghabiskan banyak uang untuk bek tengah dan justru memantau peluang pemain bebas transfer. Guehi masuk dalam daftar pendek mereka bersama Dayot Upamecano dan Konate yang akan segera habis kontraknya. Madrid pun juga sudah mulai mempersiapkan diri untuk ditinggal pemainnya. Antonio Rudiger dan David Alaba sama-sama akan habis kontrak pada bulan Juni, dan perekrutan bek Bournemouth Dean Huijsen musim panas lalu merupakan langkah awal dalam transisi tersebut. Dengan Guehi yang menawarkan opsi berkualitas tinggi dan hemat biaya, minat Madrid terus meningkat.
Bayern Munich dan Kompany pantau dengan saksama
Vincent Kompany disebut-sebut sebagai pengagum lama Guehi. Manajer Bayern Munich, yang juga mantan bek tengah elite, telah memantau kapten Palace tersebut selama beberapa musim. Die Rotenmempertimbangkan untuk mendatangkan Guehi musim panas lalu, mengantisipasi kemungkinan hengkangnya Kim Min-jae. Meskipun pemain Korea Selatan itu tetap bertahan, perannya yang berkurang sebagai starter musim ini telah membuka kembali pembicaraan tentang posisi tersebut. Bayern sedang berupaya memperpanjang kontrak Upamecano, tetapi ketertarikan Real Madrid memperumit masalah. Kompany juga telah mengevaluasi Nico Schlotterbeck dari Borussia Dortmund dan bahkan Konate, tetapi Guehi tetap menjadi kandidat utama karena keandalannya.
Ketika ditanya tentang diskusi Bayern dengan perwakilan Guehi, direktur olahraga Eberl mengatakan kepada DAZN: "Sangat jelas bahwa kami sebagai Bayern Munich sedang menjajaki bursa transfer. Tujuan utama kami adalah memperpanjang kontrak Upa. Itulah tujuan utama kami. Jika itu tidak berhasil, kami harus siap. Akan bodoh jika kami tidak melakukannya. Itulah alasannya. Saya belum mengonfirmasi apa pun, tetapi kami aktif di bursa transfer."
Sementara itu, manajer Palace Oliver Glasner mengakui bahwa The Eagles terpaksa melepas bek tersebut musim panas mendatang: "Saya rasa Marc sudah memberi tahu kami bahwa dia tidak menandatangani kontrak baru, jadi dia akan pergi tahun depan. Klub ingin [dia bertahan]. Mereka menawarkan kontrak baru kepada Marc. Tapi dia bilang, 'tidak, saya ingin sesuatu yang berbeda'. Dan itu wajar. Dan bagi kami, bagaimana kami bisa menghadapi situasi ini? [Apa] cara terbaik untuk menyelesaikan langkah selanjutnya? Dan itu semua tergantung bagaimana kami berdiskusi bersama."
Barcelona juga berminat
Barcelona telah menempatkan Guehi dengan mantap dalam daftar pendek mereka. Namun Hansi Flick lebih menyukai duet bek tengah yang seimbang antara pemain berkaki kiri dan kanan. Meskipun Guehi biasanya bermain di sisi kiri pertahanan, ia secara alami berkaki kanan, yang mungkin memengaruhi keputusan akhir mereka.
Sementara itu, baik Arsenal maupun Tottenham telah menjajaki kemungkinan untuk merekrut Guehi awal tahun ini, tetapi sang bek realistis tentang prospeknya. Di Arsenal, ia akan menghadapi persaingan ketat dari duo William Saliba dan Gabriel, salah satu duet paling solid di Liga Primer. Sementara itu, ia yakin kepindahan ke Tottenham pada bulan Januari tidak akan cocok untuknya. Langkah selanjutnya sedang direncanakan dengan sangat matang.
