TERUNGKAP! Ini Lima Raksasa Eropa Yang Coba Rekrut Marc Guehi, Klub Mana Yang Akan Dipilih?

Vincent Kompany disebut-sebut sebagai pengagum lama Guehi. Manajer Bayern Munich, yang juga mantan bek tengah elite, telah memantau kapten Palace tersebut selama beberapa musim. Die Rotenmempertimbangkan untuk mendatangkan Guehi musim panas lalu, mengantisipasi kemungkinan hengkangnya Kim Min-jae. Meskipun pemain Korea Selatan itu tetap bertahan, perannya yang berkurang sebagai starter musim ini telah membuka kembali pembicaraan tentang posisi tersebut. Bayern sedang berupaya memperpanjang kontrak Upamecano, tetapi ketertarikan Real Madrid memperumit masalah. Kompany juga telah mengevaluasi Nico Schlotterbeck dari Borussia Dortmund dan bahkan Konate, tetapi Guehi tetap menjadi kandidat utama karena keandalannya.

Ketika ditanya tentang diskusi Bayern dengan perwakilan Guehi, direktur olahraga Eberl mengatakan kepada DAZN: "Sangat jelas bahwa kami sebagai Bayern Munich sedang menjajaki bursa transfer. Tujuan utama kami adalah memperpanjang kontrak Upa. Itulah tujuan utama kami. Jika itu tidak berhasil, kami harus siap. Akan bodoh jika kami tidak melakukannya. Itulah alasannya. Saya belum mengonfirmasi apa pun, tetapi kami aktif di bursa transfer."

Sementara itu, manajer Palace Oliver Glasner mengakui bahwa The Eagles terpaksa melepas bek tersebut musim panas mendatang: "Saya rasa Marc sudah memberi tahu kami bahwa dia tidak menandatangani kontrak baru, jadi dia akan pergi tahun depan. Klub ingin [dia bertahan]. Mereka menawarkan kontrak baru kepada Marc. Tapi dia bilang, 'tidak, saya ingin sesuatu yang berbeda'. Dan itu wajar. Dan bagi kami, bagaimana kami bisa menghadapi situasi ini? [Apa] cara terbaik untuk menyelesaikan langkah selanjutnya? Dan itu semua tergantung bagaimana kami berdiskusi bersama."