FC Emmen
Sumardji Berharap Tim Geypens Bisa Perkuat Timnas Indonesia U-22 Di SEA Games 2025
BTN menantikan kabar terkini Tim Geypens
Jajaran pelatih timnas Indonesia U-22 masih menunggu kejelasan pemain diaspora yang tak dipanggil dalam pemusatan latihan (TC) bulan ini. Satu di antaranya adalah Tim Geypens. Ketua badan tim nasional (BTN) Sumardji mengungkapkan, timnas U-22 masih memantau perkembangan Geypens, dan berharap pemain sayap FC Emmen tersebut sudah pulih dari gegar otak yang didapatnya sejak awal November.
Geypens sudah dimainkan melawan Willem II
Geypens mendapatkan gegar otak saat Emmens bermain imbang melawan RKC Waalwijk pada 2 November dalam lanjutan Eerste Divisie Belanda. Namun Geypens tak membutuhkan waktu lama untuk beristirahat, karena pelatih Menno van Dam memasukkan namanya ke dalam daftar pemain, dan diturunkan pada menit ke-58 ketika bermain 1-1 melawan Willem II sebelum jeda internasional.
Sang pemain rutin berkomunikasi dengan tim
Sumardji mengutarakan, Geypens merasa senang jika bisa memperkuat timnas U-22 di SEA Games pada akhir tahun ini. Menurut Sumardji, pemain berusia 22 tahun tersebut rutin berkomunikasi dengan sekretaris tim.
“Nah ini, yang kami tunggu sebenarnya Tim ya. Prinsipnya, kalau Tim ini sebenarnya jika kondisi cederanya membaik dan bisa, kami berharap,” ujar Sumardji dikutip laman Antara.
“Waktunya masih ada, dan Tim intens bicara dengan sekretaris tim, itu dia bisa datang. Klubnya juga insya Allah akan memberikan izin. Yang pasti menunggu bagaimana supaya cederanya itu betul-betul pulih, jadi tidak ada keraguan-raguan lagi untuk bisa berangkat.”
Bagaimana peluang Geypens membelas timnas U-22?
Peluang Geypens bisa tampil di SEA Games kini bergantung kepada izin klub, mengingat multievent se-Asia Tenggara dua tahunan ini berlangsung di luar kalender FIFA. Apalagi Eerste Divisie masih bergulir hingga 20 Desember. Di lain sisi, Emmens sedang menghadapi kendala di sektor tengah, dan Van Dam dipaksa untuk melakukan eksperimen supaya tim besutannya bisa stabil. Jika para pemain cedera ini tak pulih dalam waktu dekat, peluang Geypens memperkuat Garuda Muda menjadi tanda tanya.
Iklan