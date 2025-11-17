Sumardji Berharap Tim Geypens Bisa Perkuat Timnas Indonesia U-22 Di SEA Games 2025

Sumardji mengutarakan, Geypens merasa senang jika bisa memperkuat timnas U-22 di SEA Games pada akhir tahun ini. Menurut Sumardji, pemain berusia 22 tahun tersebut rutin berkomunikasi dengan sekretaris tim.

“Nah ini, yang kami tunggu sebenarnya Tim ya. Prinsipnya, kalau Tim ini sebenarnya jika kondisi cederanya membaik dan bisa, kami berharap,” ujar Sumardji dikutip laman Antara.

“Waktunya masih ada, dan Tim intens bicara dengan sekretaris tim, itu dia bisa datang. Klubnya juga insya Allah akan memberikan izin. Yang pasti menunggu bagaimana supaya cederanya itu betul-betul pulih, jadi tidak ada keraguan-raguan lagi untuk bisa berangkat.”