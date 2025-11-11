Gerard Pique Rebel UnitedGOAL
Yosua Arya dan Oliver Maywurm

Rebel United: "Setiap Kemenangan Melawan Real Madrid Adalah Simbol" - Bagaimana Gerard Pique Menjadi Ikon Spanyol Yang Kontroversial

Rebel United menghadirkan para pemain yang lebih suka melawan arus. Edisi 7 berfokus pada Gerard Pique, yang, dengan kebanggaan Catalan dan semangat inovatifnya, mencapai prestasi besar di luar lapangan hijau.

"Itu adalah pertandingan terberat," kata Gerard Pique setelah apa yang sekilas tampak seperti kemenangan 3-0 yang biasa-biasa saja bagi FC Barcelona atas Las Palmas. Namun, hari itulah yang membuat pertandingan begitu sulit bagi Pique. Pada sore hari tanggal 1 Oktober 2017, mantan bek tengah kelas dunia itu memikirkan hal-hal lain selain sepakbola.

Pada hari Minggu itu, Pique memikirkan sesuatu yang bahkan lebih besar baginya: referendum yang akan memutuskan kemerdekaan Catalan dari Spanyol, di mana Pique sendiri telah memberikan suaranya beberapa jam sebelumnya. "Hari itu berat. Saya merasa menjadi orang Catalan, dan hari ini lebih dari sebelumnya. Saya bangga dengan rakyat Catalan. Memilih adalah hak yang harus dibela," kata Pique, air mata menggenang di matanya.

Pertandingan melawan Las Palmas dimainkan secara tertutup sebagai tindakan pencegahan, membuat Camp Nou yang megah kosong. Sementara itu, di luar, adegan dramatis terjadi ketika polisi Spanyol menggunakan kekerasan terhadap referendum.

  • Meskipun lebih dari 90 persen pemilih mendukung kemerdekaan, komunitas otonom di timur laut Spanyol itu ditolak karena pemerintah Spanyol menolak mengakui hasilnya. Bagi Pique, yang menganggap dirinya bukan hanya seorang Catalan yang bangga tetapi juga orang Spanyol, itu adalah hasil yang pahit.

    Bek ikonik tersebut telah berkampanye secara intensif menjelang referendum untuk mendorong partisipasi pemilih yang tinggi. Ia semakin menjadi salah satu wajah perjuangan Catalan untuk kemerdekaan.

    Apa arti hal ini bagi reputasinya di seluruh negeri menjadi sangat jelas bagi Pique segera setelah referendum. Dalam sesi latihan terbuka tim nasional Spanyol dalam persiapan kualifikasi Piala Dunia melawan Albania pada awal Oktober 2017, bintang Barca saat itu tak hanya dicemooh, tetapi juga dihina oleh beberapa penonton. "Pique, enyahlah," begitulah bunyi salah satu spanduk dan poster yang ditujukan kepada sang bek. Setelah sekitar 20 menit, sesi latihan terpaksa dihentikan karena suasana yang tidak bersahabat.

  • Gerard PiqueGetty

    Gerard Pique: Terjebak Di Antara Dua Tim Nasional

    Sehari sebelumnya, Pique dengan berlinang air mata mengajukan pengunduran dirinya kepada pelatih timnas saat itu Julen Lopetegui, yang menolaknya. Sehari setelah sesi latihan dipersingkat, Pique berbicara kepada publik dalam sebuah konferensi pers, berusaha menunjukkan persatuan.

    Ia menekankan bahwa ia segera menepis anggapan untuk hengkang lebih awal dari La Furia Roja: "Saya telah bermain untuk Spanyol selama hampir sepuluh tahun. Saya tidak akan pergi begitu saja," kata pemain berusia 30 tahun itu, sambil menolak untuk secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Catalunya: "Kami para pesepakbola adalah tokoh global; kami tidak bisa memihak. Dalam situasi politik yang sulit ini, dialog adalah satu-satunya jalan ke depan, jika tidak, keadaan hanya akan semakin buruk. Siapa peduli bagaimana reaksi saya? Saya boleh dan seharusnya berpendapat. Banyak yang menginginkan kemerdekaan - [tapi] banyak juga yang tidak."

    Meski demikian, Pique seringkali mendapati dirinya terjebak di antara dua dunia di tim nasional. Ketegangan terjadi begitu dalam antara ikon Barca yang bangga dan bintang-bintang dari klub ibu kota Spanyol, bukan hanya karena persaingan klub yang terkenal antara Barcelona dan Real Madrid.

  • FBL-LIGA-ESP-REAL MADRID-BARCELONAAFP

    Gerard Pique berperan penting dalam kesuksesan Barcelona dan Spanyol

    "Setiap kemenangan melawan Real Madrid bersifat simbolis," kata Pique setelah kemenangan di El Clasico pada Maret 2019, dan jelas bagi semua orang bahwa ia juga menyinggung ketegangan politik antara kedua klub.

    Sementara itu, ia selalu memiliki hubungan cinta-benci dengan legenda Real Madrid Sergio Ramos. "Saya membela warna saya, Pique membela warnanya. Dan jika kami membela hal yang sama, kami melakukannya bersama-sama. Tapi jangan harap saya akan memeluknya setelah El Clasico," kata Ramos. Meskipun mereka jelas tidak pernah akur, Pique dan Ramos merayakan kesuksesan luar biasa bersama-sama.

    Mereka adalah pemain kunci di lini pertahanan Spanyol selama Piala Dunia 2010 dan Euro 2012, memainkan peran krusial dalam membentuk era tersukses La Furia Roja. Pique, yang merupakan lulusan akademi La Masia, meninggalkan Blaugrana pada usia 17 tahun untuk bergabung dengan Manchester United. Setelah gagal menembus tim utama di sana, ia kembali ke Barcelona pada tahun 2008 dan menjadi pilar penting era Pep Guardiola.

  • Barcelona v Athletic Club - Copa del Rey FinalGetty Images Sport

    Kehidupan Pique Di Luar Lapangan Juga Menjadi Sorotan

    Ia melakukan debutnya untuk tim nasional pada tahun 2009, memberikan sang juara Eropa 2008 sepotong teka-teki lain yang krusial bagi dominasi Spanyol pada tahun-tahun tersebut. Pique menggabungkan tekel yang tegas, kehebatan di udara, penempatan posisi yang luar biasa, dan keanggunan dalam menguasai bola, sehingga menjadi sosok yang menentukan dalam bek tengah Spanyol yang ideal. Bahkan di sekitar turnamen besar pertamanya, Piala Dunia 2010, ia juga menjadi berita utama di luar lapangan.

    Pada masa inilah ia meletakkan fondasi untuk hubungan jangka panjangnya dengan penyanyi Shakira, yang dengannya ia memiliki dua anak. Penyanyi Kolombia itu membawakan "Waka Waka," lagu resmi Piala Dunia di Afrika Selatan, dan setelah bertemu dengannya melalui penampilan singkatnya di video musik yang menyertainya, Pique mulai mendekatinya. "Saya mengatakan kepadanya bahwa kami harus mencapai final agar saya bisa bertemu dengannya lagi - dan dia tampil di final," ungkap pemain Spanyol itu kepada Mail Online.

    Kedua rencana tersebut, seperti yang kita ketahui, berhasil. Spanyol mencapai final, menobatkan diri sebagai juara dunia dengan kemenangan atas Belanda, dan Pique memenangkan hati Shakira. Kebahagiaan mereka bertahan selama 11 tahun, hingga musim panas 2022 ketika perpisahan mereka diumumkan. Pique diduga berselingkuh dari Shakira, dan beberapa bulan setelah perpisahan itu, perseteruan publik yang sengit pun terjadi.

  • FBL-ESP-CORRUPTION-JUSTICEAFP

    Gerard Pique: Ide Revolusioner untuk Tenis

    Beberapa bulan setelah berpisah dengan Shakira, Pique juga mengucapkan selamat tinggal pada sepakbola profesional, mengakhiri kariernya di penghujung tahun 2022. Ia telah pensiun dari tim nasional setelah tersingkir secara mengecewakan di babak 16 besar Piala Dunia 2018. Namun, ia kembali bermain untuk tim nasional Catalan, yang tidak diakui oleh FIFA, dan merayakan kemenangan 2-1 bersama mereka dalam pertandingan persahabatan melawan Venezuela pada Maret 2019.

    Dan menjelang akhir kariernya, Pique mulai semakin aktif di luar sepakbola. Dengan perusahaan investasinya, Kosmos, ia merevolusi Piala Davis dalam tenis, yang telah dimainkan dalam format baru sejak 2019.

    Meskipun proyek tersebut dihentikan pada tahun 2023 setelah perselisihan dengan Federasi Tenis Internasional (ITF), Pique masih memiliki semangat inovasi untuk tenis: "Tenis adalah olahraga yang spektakuler, tetapi statistik menunjukkan bahwa semakin sedikit orang yang bermain tenis," kata mantan pesepakbola tersebut dalam sebuah podcast pada bulan Februari. "Tenis akan kehilangan penggemar jika tidak ada yang menemukan solusi," prediksinya dengan prihatin, dan menawarkan saran untuk perbaikan: "Mengapa dua servis diperbolehkan? Jika Anda gagal melakukan servis pertama, itu poin untuk lawan. Jika tidak, itu akan menjadi 30 detik tambahan di mana seseorang memantulkan bola dari tanah. Orang-orang tidak ingin melihat itu. Mereka juga tidak ingin melihat permainan lima menit dengan deuce, keuntungan, deuce, keuntungan. Seharusnya ada poin penentu di deuce."

  • UAE-SOCCER-AWARDSAFP

    Gerard Pique meluncurkan Kings League

    Pique memiliki motivasi yang serupa dengan ambisinya di balik tenis ketika ia meluncurkan Kings League pada tahun 2022. Liga ini merupakan liga kecil yang dirancang untuk menawarkan alternatif bagi penggemar muda selain sepakbola tradisional.

    "Kami memikirkan bagaimana kami dapat membuat sepakbola lebih menghibur dengan menggabungkan elemen-elemen dari olahraga lain seperti bola basket atau polo air. Kami juga ingin menciptakan permainan yang lebih dinamis, mengubah sepakbola menjadi gim video sungguhan," jelas Oriol Querol, CEO Kings League, mengenai konsep yang mendasarinya.

    "Apa yang kami coba lakukan di sini adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan sepakbola sungguhan," kata Pique sendiri di program olahraga Jerman ZDF. Selain nama-nama besar dari dunia sepakbola, bintang-bintang streaming dan media sosial juga memainkan peran penting dalam Kings League, menjadikannya platform yang sangat menghibur.

  • FBL-EURO-2024-MATCH45-ESP-GERAFP

    Gerard Pique: Pemilik Klub FC Andorra

    Pique bukan hanya seorang revolusioner, tetapi juga tetap aktif di sepakbola tradisional. Sejak akhir Desember 2018, ia telah memiliki FC Andorra, yang berbasis di ibu kota negara kecil yang terletak di antara Prancis dan Spanyol. Tujuan jangka panjangnya, seperti yang diharapkan dari Pique, sangat ambisius: "Suatu hari nanti, lagu kebangsaan Liga Champions akan berkumandang di Andorra," janjinya hanya beberapa bulan setelah mengambil alih.

    Setidaknya: Ketika Pique tiba, klub tersebut bermain di kasta kelima sepakbola Spanyol, tetapi hanya tiga setengah tahun kemudian, mereka mampu mencapai ke divisi dua. Degradasi singkat mereka kembali ke kasta ketiga pada tahun 2024 dengan cepat diperbaiki, dan Andorra saat ini menempati posisi tengah klasemen divisi dua.

    Betapa besar kepedulian Piique terhadap proyek ini tergambar dari sebuah insiden di awal Oktober. Saat Andorra kalah 1-2 di kandang sendiri melawan Leganes, pria berusia 38 tahun itu jelas sangat tidak puas dengan kinerja wasit.

    Seperti yang dicatat wasit Saul Ais Reig dalam laporannya, Pique pergi ke ruang ganti wasit setelah pertandingan dan berseru: "Sungguh memalukan! Silakan tulis itu di laporan Anda kalau mau." Pique selalu dikenal karena kejujurannya.

