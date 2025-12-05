"'Setan' Kok Enggak Kejam?!" - Roy Keane Kritik Manchester United Gara-Gara Tak Mampu Hancurkan West Ham

Mantan kapten Setan Merah Keane memberikan penilaian pedas, mengakui bahwa dirinya kurang terkesan dengan upaya kolektif yang dilakukan United. Dia mengklaim bahwa banyak pemain United yang 'bersembunyi' ketika situasi sulit.

Keane mengatakan kepada Sky Sports: “Setelah mereka mencetak gol, Anda bermain melawan tim di tiga terbawah, mereka mengendurkan tempo. Anda unggul 1-0! Jangan remehkan West Ham, dan mereka memang pantas mendapatkan gol penyeimbang. Anda hanya menekan diri sendiri. Setiap kali saya menonton tim United ini, mereka mengecewakan. Mereka tidak klinis, mereka tidak cukup berbahaya untuk menyelesaikan pekerjaan."

“Orang-orang akan bingung. Semenit mereka membuat kemajuan, menang, dan Anda finis di posisi kelima. Akan ada banyak rasa frustrasi. Tunjukkan kualitas Anda. Dalam tiga atau empat pertandingan terakhir mereka, saya rasa mereka sangat putus asa. Sangat buruk. Sebuah kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dan mereka hampir ketakutan. Ngomong-ngomong, kita sedang membicarakan posisi kelima di sini. Masalah yang sama seperti dulu.”

Keane menambahkan tentang kurangnya intensitas United, mengatakan: “United melakukan pergantian pemain, dan dia berhak melakukan itu, tetapi saya melihat orang-orang keluar dan rasanya seperti mereka telah memenangkan liga! Tunjukkan intensitas. Semuanya terasa seperti, 'ini keren'. Anda tidak bisa bersikap tenang saat unggul 1-0. Selesaikan pekerjaan! United memiliki pemain yang lebih baik daripada West Ham, tetapi ini bukan tim United yang bagus. Terlalu santai, selesaikan pekerjaan kalian!”