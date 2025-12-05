Getty
"'Setan' Kok Enggak Kejam?!" - Roy Keane Kritik Manchester United Gara-Gara Tak Mampu Hancurkan West Ham
Dua poin hilang: Man United ditahan West Ham
Tim asuhan Ruben Amorim tampak mengendalikan permainan ketika melawan West Ham yang terancam degradasi, dengan Diogo Dalot membawa mereka unggul tepat sebelum satu jam pertandingan. Tetapi, Setan Merah tidak mampu menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan setelah mereka kehilangan kendali. Noussair Mazraoui melakukan blok di garis gawang untuk mencegah Jarrod Bowen mencetak gol pada menit ke-83, tetapi Soungoutou Magassa berhasil memanfaatkan bola muntah dan mengamankan poin berharga bagi tim tamu.
Keane melontarkan kritik pedas ke Man United
Mantan kapten Setan Merah Keane memberikan penilaian pedas, mengakui bahwa dirinya kurang terkesan dengan upaya kolektif yang dilakukan United. Dia mengklaim bahwa banyak pemain United yang 'bersembunyi' ketika situasi sulit.
Keane mengatakan kepada Sky Sports: “Setelah mereka mencetak gol, Anda bermain melawan tim di tiga terbawah, mereka mengendurkan tempo. Anda unggul 1-0! Jangan remehkan West Ham, dan mereka memang pantas mendapatkan gol penyeimbang. Anda hanya menekan diri sendiri. Setiap kali saya menonton tim United ini, mereka mengecewakan. Mereka tidak klinis, mereka tidak cukup berbahaya untuk menyelesaikan pekerjaan."
“Orang-orang akan bingung. Semenit mereka membuat kemajuan, menang, dan Anda finis di posisi kelima. Akan ada banyak rasa frustrasi. Tunjukkan kualitas Anda. Dalam tiga atau empat pertandingan terakhir mereka, saya rasa mereka sangat putus asa. Sangat buruk. Sebuah kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dan mereka hampir ketakutan. Ngomong-ngomong, kita sedang membicarakan posisi kelima di sini. Masalah yang sama seperti dulu.”
Keane menambahkan tentang kurangnya intensitas United, mengatakan: “United melakukan pergantian pemain, dan dia berhak melakukan itu, tetapi saya melihat orang-orang keluar dan rasanya seperti mereka telah memenangkan liga! Tunjukkan intensitas. Semuanya terasa seperti, 'ini keren'. Anda tidak bisa bersikap tenang saat unggul 1-0. Selesaikan pekerjaan! United memiliki pemain yang lebih baik daripada West Ham, tetapi ini bukan tim United yang bagus. Terlalu santai, selesaikan pekerjaan kalian!”
Amorim marah dengan penampilan melawan The Hammers
Amorim mengatakan kepada wartawan ketika ditanya pendapatnya tentang hasil imbang ketiga United dalam lima pertandingan terakhir mereka: “Frustrasi, marah, itu saja. Setelah gol pertama, kami kehilangan beberapa bola kedua. Kami berusaha bertahan sepanjang waktu, menjauh dari gawang. Bola panjang itu terjadi, mereka merebut bola kedua melawan tiga pemain kami, jadi kami harus bermain lebih baik di babak kedua. Kami kalah karena bola kedua, terkadang bukan karena lebih banyak pemain di depan. Kami benar-benar tidak konsisten, tetapi jika Anda melihat golnya, kami memiliki bola panjang, kami mengendalikan segalanya, kami perlu bermain lebih baik. Saya selalu merasa bahwa kami harus mencetak lebih banyak gol dan saya yakin akan hal itu.”
Dia mengatakan kepada BBC Sport: “Kami seharusnya menutup pertandingan ini dengan kemenangan. Saya pikir penampilan secara keseluruhan tidak sempurna. Kami memiliki momen-momen penting, tetapi kami kehilangan kendali dalam beberapa menit di babak pertama dan babak kedua, terutama setelah gol tersebut. Pertandingan ini jelas milik kami untuk dimenangkan dan kami memiliki peluang melalui Cunha untuk menyelesaikan pertandingan. Ini benar-benar membuat frustrasi karena jika Anda melihat pertandingan, Anda mengendalikan permainan, tetapi kami tidak menang.”
Jadwal Man United selanjutnya: Tantang Wolves yang terancam terdegradasi
United akan kembali menghadapi lawan yang lebih lemah saat kembali berlaga di Liga Primer, dengan lawatan ke Molineux untuk menghadapi tim juru kunci Wolves, Selasa (9/12) dini hari WIB.
