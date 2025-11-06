'Set Piece' Calvin Verdonk Melempem, Lille Ditaklukkan Crvena Zvezda

Lille kembali terkapar di Europa League 2025/26 setelah menelan kekalahan tipis 1-0 dari Crvena Zvezda di Stadion Rajko Mitic pada matchday keempat fase grup, Jumat (7/11) dini hari WIB.

Pelatih Bruno Genesio kembali mempercayakan Calvin Verdonk tampil sebagai starter dengan harapan eksekusi set piece gemilangnya seperti ketika dikalahkan PAOK terulang lagi di laga ini.

Namun harapan itu sirna, karena set piece Verdonk kali ini, baik dari tendangan bebas maupun sepak pojok tidak tepat sasaran, seperti yang terjadi di menit ke-11, 13, dan 30.

Verdonk akhirnya ditarik keluar untuk digantikan Romain Perraud satu menit setelah Crvena Zvezda berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-85 melalui Marko Arnautovic untuk memastikan kemenangan tuan rumah.