AFP
'Set Piece' Calvin Verdonk Melempem, Lille Ditaklukkan Crvena Zvezda
Set piece Calvin Verdonk tidak memuaskan
Lille kembali terkapar di Europa League 2025/26 setelah menelan kekalahan tipis 1-0 dari Crvena Zvezda di Stadion Rajko Mitic pada matchday keempat fase grup, Jumat (7/11) dini hari WIB.
Pelatih Bruno Genesio kembali mempercayakan Calvin Verdonk tampil sebagai starter dengan harapan eksekusi set piece gemilangnya seperti ketika dikalahkan PAOK terulang lagi di laga ini.
Namun harapan itu sirna, karena set piece Verdonk kali ini, baik dari tendangan bebas maupun sepak pojok tidak tepat sasaran, seperti yang terjadi di menit ke-11, 13, dan 30.
Verdonk akhirnya ditarik keluar untuk digantikan Romain Perraud satu menit setelah Crvena Zvezda berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-85 melalui Marko Arnautovic untuk memastikan kemenangan tuan rumah.
Lille menelan dua kekalahan beruntun
Hasil itu tentu mengecewakan bagi Lille yang di pertandingan sebelumnya dibungkam PAOK. Posisi Lille kini turun ke peringkat 19 klasemen sementara dengan koleksi enam poin. Sedangkan bagi Crvena Zvezda, ini menjadi kemenangan pertama, dan mengangkat posisi mereka ke peringkat 25.
Berusaha melanjutkan hasil positif di Ligue 1
Genesio kini mengalihkan fokus ke kompetisi domestik untuk melanjutkan momen kebangkitan selepas menaklukkan Angers akhir pekan kemarin. Lille akan bertandang ke Stade de la Meinau untuk menghadapi Strasbourg, Minggu (9/11) malam WIB.
Susunan pemain
Crvena Zvezda: Matheus; Young-Woo, Uchenna, Veljkovic, Tiknizyan; Elsnik, Krunic; Radonjic, Handel, Ivanic; Arnautovic.
Lille: Ozer; Tiago Santos, Mandi, Mbemba, Verdonk; Bentaleb, Bouaddi; Correia, Mukau, Broholm; Igamane.
