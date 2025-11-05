Selangor FC Dilanda Cedera Pemain, Terpaksa Andalkan Penggawa U-23 Lawan Persib Bandung

Gamel menyadari pertandingan nanti akan menentukan nasib Selangor di LCA 2. Imbang, apalagi kekalahan, bakal membuat dua laga terakhir fase grup menjadi sekadar formalitas.

“Untuk LCA 2, jika membuat beberapa kesalahan, Anda akan dihukum. Namun, dengan semangat tinggi, kami masih bisa bermain bagus. Sejujurnya, level permainan di Liga Champions sangat tinggi, dan kami perlu memberikan yang terbaik,” beber Gamel.

“Kami telah membuktikan bahwa kami mampu bersaing di liga domestik, tetapi untuk Liga Champions, kami perlu menggandakan upaya kami untuk mempertahankan momentum ini. Kami menghadapi setiap tantangan, dan seperti yang saya katakan sebelumnya, kami perlu lebih bersemangat untuk terus berkembang di semua aspek.”