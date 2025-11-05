AFC
Selangor FC Dilanda Cedera Pemain, Terpaksa Andalkan Penggawa U-23 Lawan Persib Bandung
Selangor panggil sejumlah pemain tim U-23
Keberuntungan sedang tidak berpihak kepada Selangor FC di saat sedang memburu kemenangan pertama di Liga Champions Asia Two (LCA 2) 2025/26. Klub Malaysia Super League ini kehilangan sejumlah pemain pilar yang harus masuk ke dalam perawatan untuk memulihkan cedera menjelang matchday keempat Grup G, Kamis 6/11) malam WIB, di Stadion MBPJ. Pelatih interim Christophe Gamel mengungkapkan, ia terpaksa memanggil sejumlah pemain dari skuad U-23 mereka untuk melengkapi skuad di laga nanti.
Faisal Halim absen dari latihan tim
Kapten tim Faisal Halim menjadi nama terakhir yang dipastikan absen di pertandingan ini. Penyerang Malaysia tersebut tidak hadir dalam sesi latihan. Menggunakan jasa pemain muda menjadi satu-satunya opsi bagi Gamel agar tim besutannya tidak terpuruk saat bermain di kandang. Gamel meyakini para pemain muda akan tampil penuh semangat, dan menikmati permainan di level di tinggi.
Pemain muda akan menikmati duel melawan Persib
“Saat ini, kami memang mengalami banyak masalah cedera. Kami akan mengatasinya karena itulah fungsi tim. Ada beberapa pemain yang mengalami cedera pada pertandingan terakhir, sehingga mereka tidak bersama kami di pertandingan ini,” ungkap Gamel.
“Jadi, saya terpaksa menggunakan beberapa pemain dari skuad U-23. Tentu saja mereka akan menikmati momen ini. Tetapi, mereka juga harus bertanggung jawab atas pentingnya pertandingan ini.”
Wajib memenangi laga kontra Maung Bandung
Gamel menyadari pertandingan nanti akan menentukan nasib Selangor di LCA 2. Imbang, apalagi kekalahan, bakal membuat dua laga terakhir fase grup menjadi sekadar formalitas.
“Untuk LCA 2, jika membuat beberapa kesalahan, Anda akan dihukum. Namun, dengan semangat tinggi, kami masih bisa bermain bagus. Sejujurnya, level permainan di Liga Champions sangat tinggi, dan kami perlu memberikan yang terbaik,” beber Gamel.
“Kami telah membuktikan bahwa kami mampu bersaing di liga domestik, tetapi untuk Liga Champions, kami perlu menggandakan upaya kami untuk mempertahankan momentum ini. Kami menghadapi setiap tantangan, dan seperti yang saya katakan sebelumnya, kami perlu lebih bersemangat untuk terus berkembang di semua aspek.”
