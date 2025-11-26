Getty Images Sport
"Saya Tidak Peduli!" - Manajer Real Madrid Xabi Alonso Bantah Keras Isu Cekcok Dengan Vinicius Junior
Pertikaian Vini Jr. dengan Alonso
Vinicius Junior telah bermasalah dengan manajer baru Xabi Alonso terkait menit bermainnya sejak awal musim. Hal ini memuncak saat El Clasico, ketika pemain berusia 25 tahun itu terlihat mengamuk setelah ditarik keluar oleh sang manajer di babak kedua. Ia kemudian meminta maaf secara terbuka atas perilakunya, tetapi justru menimbulkan lebih banyak kontroversi karena tidak menyebutkan nama manajernya dalam pernyataannya.
Kontrak bintang Selecao tersebut akan berakhir pada tahun 2027 dan ia belum mencapai kesepakatan dengan Madrid untuk memperpanjang masa baktinya. Menurut The Athletic, Vinicius telah memberi tahu Los Blancos bahwa ia tidak akan memperbarui kontraknya saat ini "selama hubungannya dengan pelatih kepala Alonso masih tegang".
Alonso tidak terganggu
Menanggapi dugaan pemberontakan Vinicius Jr dan mengelola ego besar di ruang ganti Madrid, Alonso berkata: "Ini sama pentingnya dengan filosofi sepakbola, kerja taktis dan fisik, mengelola kepribadian… dan ini adalah proses dengan berbagai fase yang harus Anda ketahui cara mengarahkannya. Di Real Madrid, ini fundamental. Saya tidak menyadari sudah enam bulan, tetapi ternyata persis seperti yang saya harapkan. Pekerjaan yang sangat menuntut dengan momen-momen bagus dan momen-momen di mana Anda membutuhkan konsentrasi dan koneksi. Kami berada di posisi di mana kami harus menunjukkan reaksi. Saya menikmati keseluruhan paket itu, semua yang diperlukan. Saya mengatakannya di hari pertama dan saya akan mengatakannya lagi."
Ketika diminta berkomentar tentang pemain yang membuat manajernya dipecat, Alonso menambahkan: "Ini memang berat, tetapi saya jelas bukan manajer pertama yang harus menghadapi situasi seperti ini. Saya banyak memikirkan apa yang akan dilakukan Carlo [Ancelotti], [Jose] Mourinho, atau [Manuel] Pellegrini, para manajer yang pernah melatih saya. Ini bukan situasi baru; kita harus tahu bagaimana menghadapinya, kita memiliki standar dan kritik diri yang diperlukan. Kita tahu ke mana kita ingin pergi... dan dengan menggabungkan semua ini, saya menikmatinya."
"Kita harus sangat menghormati para pemain dan tim serta bagaimana mereka mempersiapkan diri. Saya tidak mau dan saya tidak akan membicarakannya. Saya tahu seperti apa ruang ganti, saya tahu momen-momen yang harus Anda lalui, dan Anda harus menghadapi kebisingan eksternal. Itu seharusnya tidak membuat kita kehilangan fokus pada apa yang penting bagi kita. Kita harus tahu bagaimana melewati momen-momen ini; Kami tahu konsekuensi dari hasil buruk, tetapi itu seharusnya tidak menghalangi kami dari jalan yang ingin kami tempuh."
Apakah Alonso mendapat dukungan dari klub?
Ketika ditanya apakah ia mendapat dukungan klub dalam situasi ini, Alonso berkata: "Saya rasa ini bukan pertama kalinya Anda menanyakan pertanyaan itu. Kami tahu situasi yang kami hadapi, di La Liga dan Liga Champions. Saya tidak fokus pada itu, saya fokus pada para pemain, pada apa yang bisa kami kendalikan, dan apa yang terjadi di Valdebebas."
"Bukan dukungan, karena itu tidak perlu, tetapi kami setiap hari kami berkomunikasi, dengan presiden, saya berbicara dengannya pagi ini, dan saya juga berbicara dengan Jose Angel [Sanchez, manajer umum] setiap satu atau dua hari, seperti biasa."
Nasihat Nadal untuk Vinicius Jr.
Penggemar berat Real Madrid dan legenda tenis Rafael Nadal berpihak pada Alonso dalam perselisihan ini, mengatakan kepada Movistar+: "Saya pikir ini bisa diselesaikan melalui dialog, dengan semua pihak memiliki pandangan yang sama. Saya yakin Vini perlu memahami siapa yang bertanggung jawab dan menghormati otoritas tersebut, dan juga klub, mengingat arti menjadi pemain Real Madrid. Namun, saya pikir dia telah melakukan yang terbaik, dan hal-hal yang muncul darinya, yang terkadang tidak diterima dengan baik, dapat diperbaiki melalui dialog dan kesadaran bahwa segala sesuatunya dapat ditingkatkan. Orang pertama yang perlu ingin mengeksplorasi jalur peningkatan itu haruslah dirinya sendiri. Ketika saya mendengarnya berbicara dalam wawancara, mengatakan bahwa dia ingin meningkatkan diri dalam segala aspek, saya pikir dia perlu menemukan sekutu yang kuat, dan saya yakin Real Madrid akan memiliki orang yang tepat, dan dia akan ada di sana untuk menasihatinya."
"Prinsip dasarnya adalah keinginan untuk melakukannya. Dan Real Madrid memiliki aset berharga dalam diri Vinicius yang tak ternilai harganya dan harus mereka lindungi, terlepas dari penampilannya yang mungkin tidak disukai semua orang. Sebagai pemain, dia adalah aset klub; Real Madrid, sebagai klub yang besar, tahu bagaimana mengelola situasi ini, dan saya pikir mereka telah melakukannya dengan baik. Buktinya, performa Vinicius kini lebih baik daripada sebelumnya. Sepakbola memiliki masalah yang juga merupakan kekuatan besar; pada akhirnya, banyak cerita ditulis setiap minggu, dan itu memperbesar banyak hal, tetapi pesepakbola adalah manusia, dan begitulah cara segala sesuatu diselesaikan, sebagai manusia, dengan berbicara, saling memahami, dan mencoba memproyeksikan citra – yang benar-benar tulus – persatuan, rasa hormat, dan semua orang bergerak ke arah yang sama."
