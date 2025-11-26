"Saya Tidak Peduli!" - Manajer Real Madrid Xabi Alonso Bantah Keras Isu Cekcok Dengan Vinicius Junior

Menanggapi dugaan pemberontakan Vinicius Jr dan mengelola ego besar di ruang ganti Madrid, Alonso berkata: "Ini sama pentingnya dengan filosofi sepakbola, kerja taktis dan fisik, mengelola kepribadian… dan ini adalah proses dengan berbagai fase yang harus Anda ketahui cara mengarahkannya. Di Real Madrid, ini fundamental. Saya tidak menyadari sudah enam bulan, tetapi ternyata persis seperti yang saya harapkan. Pekerjaan yang sangat menuntut dengan momen-momen bagus dan momen-momen di mana Anda membutuhkan konsentrasi dan koneksi. Kami berada di posisi di mana kami harus menunjukkan reaksi. Saya menikmati keseluruhan paket itu, semua yang diperlukan. Saya mengatakannya di hari pertama dan saya akan mengatakannya lagi."

Ketika diminta berkomentar tentang pemain yang membuat manajernya dipecat, Alonso menambahkan: "Ini memang berat, tetapi saya jelas bukan manajer pertama yang harus menghadapi situasi seperti ini. Saya banyak memikirkan apa yang akan dilakukan Carlo [Ancelotti], [Jose] Mourinho, atau [Manuel] Pellegrini, para manajer yang pernah melatih saya. Ini bukan situasi baru; kita harus tahu bagaimana menghadapinya, kita memiliki standar dan kritik diri yang diperlukan. Kita tahu ke mana kita ingin pergi... dan dengan menggabungkan semua ini, saya menikmatinya."

"Kita harus sangat menghormati para pemain dan tim serta bagaimana mereka mempersiapkan diri. Saya tidak mau dan saya tidak akan membicarakannya. Saya tahu seperti apa ruang ganti, saya tahu momen-momen yang harus Anda lalui, dan Anda harus menghadapi kebisingan eksternal. Itu seharusnya tidak membuat kita kehilangan fokus pada apa yang penting bagi kita. Kita harus tahu bagaimana melewati momen-momen ini; Kami tahu konsekuensi dari hasil buruk, tetapi itu seharusnya tidak menghalangi kami dari jalan yang ingin kami tempuh."