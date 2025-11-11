Robert Lewandowski Siap Pensiun! Sang Striker Akan Gantung Sepatu Jika Barcelona Tak Beri Perpanjang Kontrak

Lewandowski telah mencapai persimpangan jalan, karena kontraknya berlaku hingga Juni 2026, tetapi Barca belum berkomitmen untuk memperpanjang atau membahas ulang perannya, meninggalkan salah satu striker paling ikonik di Eropa dalam posisi menunggu yang tidak biasa. Meski perannya berkurang musim ini, ia tetap menjadi pencetak gol terbanyak Barca di La Liga dengan tujuh gol, mengungguli Fermin Lopez, Lamine Yamal dan Ferran Torres, membuktikan efisiensinya meski hanya bermain dalam menit terbatas.

Menurut Sport, di dalam klub, ada evaluasi yang kontras. Di satu sisi, gol-gol Lewandowski yang terus menerus memberikan jaminan kualitas dan kepemimpinan bagi Barca. Di sisi lain, kepergiannya akan membebaskan ruang gaji yang besar untuk merekrut pemain nomor 9 baru yang bisa menjadi rencana jangka panjang.

Bagi pemain internasional Polandia dan keluarganya, pilihannya jelas untuk tetap di Barcelona. Mereka merasa betah di kota dan sangat terhubung dengan lingkungan. Menurut laporan, pindah ke Arab Saudi untuk kontrak besar tidak menarik baginya, prioritasnya adalah tingkat kompetitif dan stabilitas gaya hidup. Tapi, perencanaan klub terkait erat dengan struktur keuangan dan performa di lapangan, yang berarti bulan-bulan mendatang akan menjadi penentu.