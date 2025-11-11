Getty Images Sport
Robert Lewandowski Siap Pensiun! Sang Striker Akan Gantung Sepatu Jika Barcelona Tak Beri Perpanjang Kontrak
Masa depan Lewandowski masih menjadi misteri
Lewandowski telah mencapai persimpangan jalan, karena kontraknya berlaku hingga Juni 2026, tetapi Barca belum berkomitmen untuk memperpanjang atau membahas ulang perannya, meninggalkan salah satu striker paling ikonik di Eropa dalam posisi menunggu yang tidak biasa. Meski perannya berkurang musim ini, ia tetap menjadi pencetak gol terbanyak Barca di La Liga dengan tujuh gol, mengungguli Fermin Lopez, Lamine Yamal dan Ferran Torres, membuktikan efisiensinya meski hanya bermain dalam menit terbatas.
Menurut Sport, di dalam klub, ada evaluasi yang kontras. Di satu sisi, gol-gol Lewandowski yang terus menerus memberikan jaminan kualitas dan kepemimpinan bagi Barca. Di sisi lain, kepergiannya akan membebaskan ruang gaji yang besar untuk merekrut pemain nomor 9 baru yang bisa menjadi rencana jangka panjang.
Bagi pemain internasional Polandia dan keluarganya, pilihannya jelas untuk tetap di Barcelona. Mereka merasa betah di kota dan sangat terhubung dengan lingkungan. Menurut laporan, pindah ke Arab Saudi untuk kontrak besar tidak menarik baginya, prioritasnya adalah tingkat kompetitif dan stabilitas gaya hidup. Tapi, perencanaan klub terkait erat dengan struktur keuangan dan performa di lapangan, yang berarti bulan-bulan mendatang akan menjadi penentu.
Peran Lewandowski berkurang di musim ini
Pria berusia 37 tahun itu tidak berharap untuk mempertahankan status bintang atau peran kepemimpinan simbolis di ruang ganti. Sebaliknya, ia terbuka untuk menyesuaikan tanggung jawabnya, mengambil waktu lebih sedikit, dan bahkan menerima peran pengganti jika penyerang baru datang untuk memimpin proyek.
Tujuannya adalah untuk tetap kompetitif di level tertinggi, berkontribusi dalam fase-fase menentukan, memenangkan duel di dalam kotak penalti dan menutup lingkaran perjalanannya di klub yang ia bela sejak tahun 2022 dengan tujuan menaklukkan Spanyol. Kapten Polandia tersebut memandang situasi yang berkembang secara pragmatis, karena ia akan menilai tubuhnya, kinerja dan proyek olahraganya sepanjang musim ini sebelum membuat keputusan akhir.
Sementara itu, pihak klub bersikeras masih ada waktu dan tidak ada keputusan yang akan terburu-buru. Para eksekutif menunjuk paruh kedua musim sebagai ukuran sebenarnya: pengaruhnya dalam pertandingan besar, konsistensi fisik dan arahan tim di bawah asuhan Hansi Flick, semuanya akan membentuk hasilnya.
Rekor baru dan statistik yang memperkuat posisinya
Lewandowski masih terus mencetak gol dan dengan demikian, telah memperkuat argumennya untuk bertahan. Hat-trick terbarunya melawan Celta Vigo membuatnya telah mencetak 106 gol untuk Barcelona hanya dalam 159 penampilan, melampaui Neymar dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub. Ia tetap berada dalam jangkauan sepuluh besar, suatu prestasi luar biasa bagi seorang pemain yang bergabung dengan klub di usia pertengahan tiga puluhan.
Musim lalu merupakan musim terbaiknya di Barca, dengan 42 gol dalam 52 pertandingan. Tujuh gol dalam sembilan pertandingan La Liga musim ini juga menunjukkan bahwa dia terus mengonversi peluang dengan gemilang. Untuk klub yang mencari stabilitas di lini depan saat membangun kembali tim dengan mengandalkan pemain muda, Lewandowski terus menawarkan keandalan.
Namun, realitas keuangan tetap sulit diabaikan, memotong gajinya pada musim panas mendatang akan memungkinkan Barca mempercepat perekrutan striker masa depan mereka. Dusan Vlahovic, Julian Alvarez dan sensasi Levante Karl Etta Eyong dilaporkan termasuk di antara profil yang dipantau.
Apakah Lewandowski akan segera pensiun?
Sementara diskusi terus berlanjut, kenyataan tak terduga telah muncul, jika Barcelona memutuskan untuk tidak memperbarui dan tidak ada tawaran eksternal yang memenuhi standar kompetitif dan prioritas pribadinya, pensiun adalah pilihan yang nyata.
Jika ia memilih untuk berhenti, sang striker akan melakukannya dengan caranya sendiri, dan tidak akan tersingkir karena kemunduran atau dipaksa masuk ke liga yang menurutnya tidak sejalan dengan tujuan kariernya. Baginya, keputusan itu bukan tentang satu kontrak lagi, tetapi tentang nilai meninggalkan permainan sebagaimana ia memasukinya: tajam, dihormati dan sepenuhnya kompetitif.
Hasilnya kemungkinan besar akan bergantung pada performa dan kebugaran sepanjang paruh kedua musim ini, tetapi jika Lewandowski terus mencetak gol dengan performanya saat ini, klub akan menghadapi tekanan kuat untuk mempertahankannya dalam peran yang berkurang tetapi bermakna. Jika performanya menurun, Barcelona mungkin mempertimbangkan transisi lebih awal.
Sementara itu, minat dari Arab akan tetap ada, dan pelamar Eropa akan menunggu untuk melihat apakah Barcelona mundur. Untuk saat ini, Lewandowski terus membiarkan performanya di lapangan berbicara. Dan untuk saat ini, gol-golnya terus berdatangan.
