Resmi Jadi Manajer Baru Juventus, Luciano Spalletti Langsung Targetkan Raih Scudetto Serie A
Spalletti ditunjuk sebagai penerus Tudor
Spalletti telah menggantikan Tudor sebagai manajer Juventus setelah klub memutuskan untuk bertindak menyusul performa buruk. Tudor dipecat setelah Juventus tanpa kemenangan dalam delapan pertandingan berturut-turut, yang mencakup lima hasil imbang beruntun dan tiga kekalahan, membuat klub frustrasi dan jauh dari ambisi mereka. Pelatih asal Kroasia itu awalnya mengambil alih musim lalu sebagai pengganti sementara Thiago Motta dan kemudian dipermanenkan ketika Juventus gagal mendapatkan Antonio Conte atau Gian Piero Gasperini. Meskipun awal musim 2025/26 yang menjanjikan, di mana Juventus memenangkan tiga pertandingan pertama mereka, termasuk kemenangan mendebarkan 4-3 atas Inter di Derby d’Italia, momentum tim dengan cepat memudar. Dewan direksi awalnya mendukung Tudor, karena berpisah dengannya akan rumit secara finansial karena klub masih membayar pesangon Motta dan mempekerjakan pelatih lain berisiko melanggar peraturan UEFA Financial Fair Play.
Spalletti kini akan bertanggung jawab untuk membalikkan keadaan Juventus, yang saat ini berada di peringkat ketujuh klasemen Serie A. Peran klub terakhir pelatih berpengalaman tersebut adalah bersama Napoli, di mana ia secara gemilang membimbing tim meraih Scudetto pada musim 2022/23, mengakhiri penantian 33 tahun mereka untuk meraih gelar juara. Kini memimpin Juventus, sang manajer bertekad untuk mengulangi kesuksesan itu di Turin dan membawa klub kembali ke puncak sepakbola Italia.
Ambisi Spalletti
Berbicara saat perkenalannya, Spaletti yakin Juventus harus cukup ambisius untuk yakin mereka mampu bersaing memperebutkan gelar juara, dengan mengatakan: “Saya harap kami bisa kembali ke persaingan gelar juara, kenapa tidak? Itulah yang kami bicarakan di ruang ganti dengan para pemain. Ambisi kami harus setinggi mungkin, dan ambisi tertinggi saat ini adalah kembali ke persaingan Scudetto.”
Dengan kekayaan pengalaman dan pengetahuan kepelatihannya, Spaletti yakin ia dapat menginspirasi para pemainnya untuk berjuang keras demi gelar juara dan melihat ke mana mereka akan berakhir. Ia berkata, “Kami baru memasuki pekan kesembilan, meskipun saya sudah hampir mencapai akhir karena saya sudah tua. Saya akan berusaha lebih keras lagi, lalu kita lihat apa yang telah kami capai. Saya sangat menghormati nilai para pemain ini.”
Salah satu alasan utama pemecatan Tudor adalah kegagalan Juventus mencetak gol dalam empat pertandingan berturut-turut, meskipun memiliki lini serang bertabur bintang dan sering menurunkan dua striker. Spalletti menanggapi isu ini secara langsung, menekankan pentingnya persatuan dan kejelasan di lapangan. Ia berkata: “Gol itu fundamental karena gol itulah yang memenangkan pertandingan. Sepakbola menyerang adalah kualitas penting lainnya, tetapi yang terpenting adalah menjadi tim dan kelompok yang memahami apa yang perlu kami lakukan di lapangan dalam berbagai situasi. Itu akan menguntungkan kami dalam segala hal.”
Spalletti percaya bahwa pemain adalah kunci kesuksesan
Awal pekan ini, striker Juventus Dusan Vlahovic mendesak rekan-rekan setimnya untuk berintrospeksi, dengan menunjukkan bahwa klub telah mengalami tiga pergantian pelatih hanya dalam satu setengah tahun. Penyerang Serbia itu menekankan bahwa ketidakstabilan tersebut menunjukkan masalah yang lebih mendalam di dalam tim, alih-alih kesalahan satu individu, dengan mengatakan: “Kami telah mengganti tiga pelatih dalam satu setengah tahun. Kami perlu bercermin dan melihat di mana letak kesalahan kami. Saya rasa tidak adil menyalahkan satu orang; kita semua harus disalahkan.”
Spalletti sependapat dengan pernyataan Vlahovic, menekankan bahwa pemain adalah komponen kunci dalam membuat perbedaan. Spalletti berkata: “Kata-kata Vlahovic? Sudah sepantasnya para pemain menyadari apa yang mereka berikan dan memberikan kembali kepada klub yang percaya pada mereka. Saya tahu betul bahwa saya sangat bergantung pada para pemain; kualitas merekalah yang membuat perbedaan.”
Pertandingan pertama Spaletti sebagai pelatih Juventus
Pertandingan pertama Spalletti sebagai pelatih Juventus adalah bertandang ke Cremonese, di mana pelatih asal Italia itu akan berusaha mengamankan tiga poin pertamanya dan melanjutkan kemenangan tim baru-baru ini atas Udinese.
