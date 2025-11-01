Resmi Jadi Manajer Baru Juventus, Luciano Spalletti Langsung Targetkan Raih Scudetto Serie A

Berbicara saat perkenalannya, Spaletti yakin Juventus harus cukup ambisius untuk yakin mereka mampu bersaing memperebutkan gelar juara, dengan mengatakan: “Saya harap kami bisa kembali ke persaingan gelar juara, kenapa tidak? Itulah yang kami bicarakan di ruang ganti dengan para pemain. Ambisi kami harus setinggi mungkin, dan ambisi tertinggi saat ini adalah kembali ke persaingan Scudetto.”

Dengan kekayaan pengalaman dan pengetahuan kepelatihannya, Spaletti yakin ia dapat menginspirasi para pemainnya untuk berjuang keras demi gelar juara dan melihat ke mana mereka akan berakhir. Ia berkata, “Kami baru memasuki pekan kesembilan, meskipun saya sudah hampir mencapai akhir karena saya sudah tua. Saya akan berusaha lebih keras lagi, lalu kita lihat apa yang telah kami capai. Saya sangat menghormati nilai para pemain ini.”

Salah satu alasan utama pemecatan Tudor adalah kegagalan Juventus mencetak gol dalam empat pertandingan berturut-turut, meskipun memiliki lini serang bertabur bintang dan sering menurunkan dua striker. Spalletti menanggapi isu ini secara langsung, menekankan pentingnya persatuan dan kejelasan di lapangan. Ia berkata: “Gol itu fundamental karena gol itulah yang memenangkan pertandingan. Sepakbola menyerang adalah kualitas penting lainnya, tetapi yang terpenting adalah menjadi tim dan kelompok yang memahami apa yang perlu kami lakukan di lapangan dalam berbagai situasi. Itu akan menguntungkan kami dalam segala hal.”