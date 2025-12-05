Real Madrid Gigit Jari! Trent Alexander-Arnold Alami Cedera & Absen Hingga Tahun Depan

Alexander-Arnold mengalami cedera saat Real Madrid menang 3-0 atas Athletic Bilbao, dengan dia harus ditarik keluar di awal babak kedua setelah memberikan assist pertamanya di La Liga. Bek kanan tersebut langsung memberi isyarat ke bangku cadangan dan membutuhkan perawatan sebelum ditarik keluar, yang memicu kekhawatiran mengingat absennya ia baru-baru ini karena masalah hamstring. Tes medis Real Madrid selanjutnya mengonfirmasi cedera otot rektus femoris di paha depan kirinya, dengan laporan memperkirakan ia akan absen sekitar dua bulan.

Kemunduran ini melanjutkan periode awal yang sulit baginya di Santiago Bernabeu, di mana ia hanya tampil sesekali karena masalah otot yang berkepanjangan. Di awal musim, ia absen sekitar enam pekan karena cedera hamstring dan media Spanyol secara terbuka mempertanyakan apakah ia telah sepenuhnya beradaptasi dengan intensitas Los Blancos. Oleh karena itu, cedera terbaru ini terjadi ketika pemain berusia 27 tahun itu baru mulai menemukan ritme permainannya setelah jarang bermain di berbagai kompetisi.

Hal tersebut juga menyoroti kerentanan Madrid yang semakin meningkat di area pertahanan sayap, dengan Dani Carvajal yang akan absen hingga awal 2026. Xabi Alonso kini menghadapi tugas berat untuk menata ulang struktur pertahanannya di tengah jadwal pertandingan yang padat baik di kancah domestik mau pun Eropa.