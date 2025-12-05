Getty Images Sport
Real Madrid Gigit Jari! Trent Alexander-Arnold Alami Cedera & Absen Hingga Tahun Depan
Alexander-Arnold akan absen dua bulan karena cedera paha
Alexander-Arnold mengalami cedera saat Real Madrid menang 3-0 atas Athletic Bilbao, dengan dia harus ditarik keluar di awal babak kedua setelah memberikan assist pertamanya di La Liga. Bek kanan tersebut langsung memberi isyarat ke bangku cadangan dan membutuhkan perawatan sebelum ditarik keluar, yang memicu kekhawatiran mengingat absennya ia baru-baru ini karena masalah hamstring. Tes medis Real Madrid selanjutnya mengonfirmasi cedera otot rektus femoris di paha depan kirinya, dengan laporan memperkirakan ia akan absen sekitar dua bulan.
Kemunduran ini melanjutkan periode awal yang sulit baginya di Santiago Bernabeu, di mana ia hanya tampil sesekali karena masalah otot yang berkepanjangan. Di awal musim, ia absen sekitar enam pekan karena cedera hamstring dan media Spanyol secara terbuka mempertanyakan apakah ia telah sepenuhnya beradaptasi dengan intensitas Los Blancos. Oleh karena itu, cedera terbaru ini terjadi ketika pemain berusia 27 tahun itu baru mulai menemukan ritme permainannya setelah jarang bermain di berbagai kompetisi.
Hal tersebut juga menyoroti kerentanan Madrid yang semakin meningkat di area pertahanan sayap, dengan Dani Carvajal yang akan absen hingga awal 2026. Xabi Alonso kini menghadapi tugas berat untuk menata ulang struktur pertahanannya di tengah jadwal pertandingan yang padat baik di kancah domestik mau pun Eropa.
Valverde dan Asencio kembali jadi opsi darurat
Absennya Alexander-Arnold yang berkepanjangan memperparah masalah pertahanan Madrid, terutama karena mereka bersaing untuk meraih gelar juara sambil menghadapi daftar cedera yang semakin banyak. Absennya kedua bek kanan utama membuat Alonso semakin bergantung pada opsi darurat, dengan Federico Valverde atau Raul Asencio muncul sebagai solusi sementara. Penyesuaian semacam itu berisiko mengganggu stabilitas yang telah coba dipulihkan Madrid di tengah performa pertahanan yang tidak konsisten dalam beberapa pekan terakhir.
Ini bukan pertama kalinya Madrid harus menghadapi absennya bek kanan dalam waktu lama, dengan Carvajal mengalami beberapa kemunduran fisik dalam beberapa musim terakhir. Akibatnya, beban Valverde, yang secara alami seorang gelandang, dapat meningkat secara signifikan, berpotensi membatasi pengaruhnya di area tengah di mana ia biasanya memberikan kemampuan atletis dan pergerakan bola. Dengan keseimbangan taktis yang telah terganggu dalam beberapa pertandingan, Los Blancos kini harus mendistribusikan kembali tanggung jawab di seluruh skuad untuk mengimbangi kelemahan di sisi sayap.
Jadwal musim dingin yang padat akan membuat tim menjalani pertandingan domestik sambil mempersiapkan Piala Super Spanyol, yang berarti Alonso harus mempertahankan level performa kompetitif tanpa dua spesialis senior dalam peran yang sama. Situasi ini juga meningkatkan tekanan pada para pemimpin senior di seluruh skuad, yang harus mempertahankan hasil karena Madrid menjadi sorotan menyusul serangkaian penampilan yang beragam.
Pemulihan Alexander-Arnold harus hati-hati
Cedera rektus femoris yang didiagnosis oleh tim medis Madrid merupakan kemunduran yang sangat menyusahkan bagi para pemain yang mengandalkan akselerasi, umpan panjang, dan gerakan cepat, yang semuanya merupakan aspek fundamental dari permainan Alexander-Arnold. Cedera semacam itu seringkali membutuhkan rehabilitasi yang cermat untuk mencegah kambuhan, terutama bagi pemain yang telah mengalami cedera hamstring parah di awal musim. Oleh karena itu, klub diharapkan untuk mengambil pendekatan yang hati-hati dan tidak terburu-buru untuk kembali beraksi.
Musim debut pemain berusia 27 tahun tersebut telah terdampak oleh masalah kebugaran, yang mengurangi kemampuannya untuk beradaptasi dengan struktur taktis Madrid dan berkontribusi secara konsisten di liga baru. Menit bermainnya yang terbatas juga menghalanginya untuk mengembangkan ritme menyerang dan kerja sama yang biasanya diharapkan dari seorang bek sayap dalam sistem ini.
Alexander-Arnold akan absen hingga bulan Februari
Madrid diperkirakan akan mengonfirmasi jadwal kembali yang lebih tepat mendekati akhir Desember atau awal tahun baru, tetapi perkiraan awal menunjukkan Alexander-Arnold akan absen selama delapan hingga sepuluh pekan, sehingga ia akan absen hingga awal 2026. Alonso perlu mengandalkan Valverde, Asencio, atau potensi perubahan taktik untuk memastikan pos di bek kanan tetap aman setidaknya hingga TAA atau Carvajal pulih sepenuhnya.
