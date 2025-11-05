Rating Pemain Tottenham Vs Copenhagen: Berikan Micky Van De Ven Penghargaan Puskas! Gol Solo Menakjubkan Sang Bek Melengkapi Kemenangan Gemilang Spurs Di Liga Champions

Tottenham unggul sebelum menit ke-20. Copenhagen dengan ceroboh kehilangan bola di area pertahanan Spurs, memungkinkan Rodrigo Bentancur merebut kembali bola dan menyerahkan kendali kepada Xavi Simons, yang dengan cepat melihat Johnson melesat di belakang garis pertahanan tinggi dan mengumpannya ke sisi kanan. Kiper Dominik Kotarski datang untuk menantang Johnson namun gagal, dengan pemain Wales itu dengan tenang menggulirkan bola dari sudut sempit.

Spurs seharusnya menggandakan keunggulan mereka sebelum jeda ketika sebuah pergerakan tim yang apik dan mengalir membuat Simons memberikan umpan terakhir kepada Randal Kolo Muani, yang entah bagaimana gagal mencetak gol pertamanya untuk klub barunya karena tembakannya melebar dari jarak dekat.

Tak lama setelah babak kedua dimulai, tuan rumah mencetak gol kedua. Umpan panjang Pedro Porro yang dikejar oleh Kolo Muani, yang memblok sapuan Kotarski dan merebutnya dengan sentuhan pertama sebelum mengoper kepada Wilson Odobert untuk diselesaikannya.

Namun pertandingan terancam berbalik ketika Johnson menerima kartu merah pada menit ke-57. Pemain sayap itu menjatuhkan Marcos Lopez, dan setelah tinjauan VAR, wasit memberinya kartu merah.

Tapi, hal itu justru membangkitkan semangat Tottenham, yang mencetak gol ketiga mereka tak lama kemudian. Joao Palhinha mencuri bola di tepi kotak penalti Spurs, dan Micky van de Ven berlari cepat hampir di sepanjang lapangan sebelum melepaskan tembakan yang tak mampu dihentikan Kotarski. Beberapa detik kemudian, skor berubah menjadi 4-0 ketika serangan balik cepat lainnya membuat Odobert mengoper bola ke Cristian Romero, yang berhasil mengembalikan bola kembali ke arah Palhinha dan menceploskannya ke tiang jauh.

Sundulan keras Richarlison membentur mistar gawang dengan keras setelah menerima umpan silang Porro sebelum Spurs mendapatkan penalti ketika Dane Scarlett dijatuhkan oleh Junnosuke Suzuki. Pemain nomor 9 Brasil itu maju dan, percayakah Anda, kembali membentur titik yang sama persis di mistar gawang. Namun, itu tidak berpengaruh banyak dalam keseluruhan pertandingan karena Tottenham menang meyakinkan.

GOAL menilai para pemain Spurs dari Stadion Tottenham Hotspur...