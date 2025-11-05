Tottenham Copenhagen GFXGOAL
Yosua Arya

Rating Pemain Tottenham Vs Copenhagen: Berikan Micky Van De Ven Penghargaan Puskas! Gol Solo Menakjubkan Sang Bek Melengkapi Kemenangan Gemilang Spurs Di Liga Champions

Tottenham memperbesar peluang mereka untuk mencapai babak gugur Liga Champions dengan kemenangan meyakinkan 4-0 di kandang sendiri atas Copenhagen, meskipun sebagian besar babak kedua bermain dengan sepuluh pemain. Brennan Johnson diusir keluar lapangan saat Spurs sudah unggul dua gol, tetapi tim asuhan Thomas Frank menunjukkan karakter fantastis untuk mencetak dua gol lagi dan menampilkan performa terbaik mereka sejauh ini.

Tottenham unggul sebelum menit ke-20. Copenhagen dengan ceroboh kehilangan bola di area pertahanan Spurs, memungkinkan Rodrigo Bentancur merebut kembali bola dan menyerahkan kendali kepada Xavi Simons, yang dengan cepat melihat Johnson melesat di belakang garis pertahanan tinggi dan mengumpannya ke sisi kanan. Kiper Dominik Kotarski datang untuk menantang Johnson namun gagal, dengan pemain Wales itu dengan tenang menggulirkan bola dari sudut sempit.

Spurs seharusnya menggandakan keunggulan mereka sebelum jeda ketika sebuah pergerakan tim yang apik dan mengalir membuat Simons memberikan umpan terakhir kepada Randal Kolo Muani, yang entah bagaimana gagal mencetak gol pertamanya untuk klub barunya karena tembakannya melebar dari jarak dekat.

Tak lama setelah babak kedua dimulai, tuan rumah mencetak gol kedua. Umpan panjang Pedro Porro yang dikejar oleh Kolo Muani, yang memblok sapuan Kotarski dan merebutnya dengan sentuhan pertama sebelum mengoper kepada Wilson Odobert untuk diselesaikannya.

Namun pertandingan terancam berbalik ketika Johnson menerima kartu merah pada menit ke-57. Pemain sayap itu menjatuhkan Marcos Lopez, dan setelah tinjauan VAR, wasit memberinya kartu merah.

Tapi, hal itu justru membangkitkan semangat Tottenham, yang mencetak gol ketiga mereka tak lama kemudian. Joao Palhinha mencuri bola di tepi kotak penalti Spurs, dan Micky van de Ven berlari cepat hampir di sepanjang lapangan sebelum melepaskan tembakan yang tak mampu dihentikan Kotarski. Beberapa detik kemudian, skor berubah menjadi 4-0 ketika serangan balik cepat lainnya membuat Odobert mengoper bola ke Cristian Romero, yang berhasil mengembalikan bola kembali ke arah Palhinha dan menceploskannya ke tiang jauh.

Sundulan keras Richarlison membentur mistar gawang dengan keras setelah menerima umpan silang Porro sebelum Spurs mendapatkan penalti ketika Dane Scarlett dijatuhkan oleh Junnosuke Suzuki. Pemain nomor 9 Brasil itu maju dan, percayakah Anda, kembali membentur titik yang sama persis di mistar gawang. Namun, itu tidak berpengaruh banyak dalam keseluruhan pertandingan karena Tottenham menang meyakinkan.

GOAL menilai para pemain Spurs dari Stadion Tottenham Hotspur...

  • Tottenham Hotspur v F.C. Copenhagen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    Kiper & Belakang

    Guglielmo Vicario (6/10):

    Pernah dikritik habis-habisan karena ketidakmampuannya menangkap umpan silang, penjaga gawang Italia ini menjaga area kotak enam yard dengan sangat baik untuk menahan umpan silang Copenhagen. Hanya benar-benar diuji melalui tembakan jarak jauh.

    Pedro Porro (7/10):

    Beberapa kali kehilangan bola di setengah lapangannya sendiri pada awal permainan, tetapi tampil jauh lebih baik dalam bertahan di sini daripada sepanjang musim. Memberikan umpan panjang berani yang berujung pada gol Odobert.

    Cristian Romero (7/10):

    Menutup ruang Van de Ven setiap kali pemain Belanda itu bergerak ke lini tengah. Bermain di depan selama beberapa detik sebelum memberikan umpan kepada Palhinha untuk gol keempat Spurs. Digantikan oleh Danso.

    Micky van de Ven (8/10):

    Luar biasa. Masuk ke pertandingan dengan tekad membuktikan dirinya setelah pergi tanpa memberi tepukan kepada fans melawan Chelsea, namanya menjadi buah bibir semua orang karena alasan yang tepat. Hampir tidak mendapat masalah di belakang dan kemudian membuat Copenhagen kebingungan dengan sprint luar biasa melewati seluruh tim untuk mencetak gol ketiga Spurs.

    Destiny Udogie (7/10):

    Tampil kuat di sisi kiri. Berkolaborasi dengan baik bersama Odobert sepanjang pertandingan.

    • Iklan
  • Tottenham Hotspur v F.C. Copenhagen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    Tengah

    Rodrigo Bentancur (7/10):

    Salah satu dari beberapa pemain yang dikecam oleh Jamie Carragher di Monday Night Football pekan ini, tetapi merespon dengan sangat baik dengan penampilan puncak di lini tengah, merebut kembali penguasaan bola dan menggerakkannya dengan cepat.

    Pape Matar Sarr (7/10):

    Mesin di balik performa langsung Tottenham. Selalu mencari cara untuk mengalirkan bola ke depan dan melibatkan penyerang sesegera mungkin.

    Xavi Simons (8/10):

    Penampilan terbaiknya dengan seragam Spurs sejak pindah dari RB Leipzig. Pemikirannya yang cerdas membuat Johnson melesat untuk gol pembuka, sementara Kolo Muani menggagalkan dua assist lainnya dari pemain Belanda itu di babak pertama. Ia dikorbankan demi Palhinha setelah tuan rumah bermain dengan 10 pemain.

  • FBL-EUR-C1-TOTTENHAM-COPENHAGENAFP

    Depan

    Brennan Johnson (7/10):

    Dari pahlawan menjadi pecundang. Memberi Spurs keunggulan dengan penyelesaian yang bagus dari sudut sempit, namun malamnya berakhir lebih awal setelah VAR merekomendasikan tinjauan kartu merah atas pelanggaran keras, meskipun lemah, terhadap Lopez. Untungnya, hal ini justru memacu Tottenham untuk menghancurkan tim tamu mereka.

    Randal Kolo Muani (7/10):

    Gagal mencetak gol dari beberapa peluang mudah tetapi selalu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat dan memberikan assist untuk Odobert. Para penggemar menunjukkan apresiasi mereka terhadap usahanya dengan memberikan tepuk tangan meriah saat keluar digantikan oleh Richarlison.

    Wilson Odobert (8/10):

    Tidak ada pemain tunggal yang sepenuhnya menguasai posisi sayap kiri di Spurs sejauh ini musim ini, tetapi pemain muda Prancis ini menguatkan kredensialnya dengan mencetak gol sambil menunjukkan pemahaman yang semakin baik dengan pemain seperti Udogie, Simons dan Kolo Muani. Digantikan oleh Scarlett di menit-menit akhir.

  • Tottenham Hotspur v F.C. Copenhagen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    Pengganti & Manajer

    Joao Palhinha (7/10):

    Masuk untuk memperkuat lini tengah setelah kartu merah Johnson, berakhir mencetak gol. Kini sudah mencetak empat gol dalam kariernya di Spurs. Secara teknis juga memberikan assist untuk Van de Ven.

    Richarlison (5/10):

    Menggantikan Kolo Muani. Sundulan dan eksekusi penaltinya membentur mistar.

    Djed Spence (6/10):

    Masuk menggantikan Udogie.

    Kevin Danso (6/10):

    Masuk menggantikan Romero.

    Dane Scarlett (7/10):

    Diberikan beberapa menit bermain tim utama yang sangat jarang. Mendapatkan penalti yang gagal dieksekusi oleh Richarlison.

    Thomas Frank (9/10):

    Setelah bencana kekalahan dari Chelsea, Frank sangat membutuhkan hasil dan performa seperti ini untuk meningkatkan popularitasnya di antara penggemar Tottenham. Pilihan dan pergantiannya sangat tepat.

Premier League
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
Fulham crest
Fulham
FUL