PSM Makassar Perpanjang Derita Persis Solo, Arema FC Imbangi Malut United
- Persis Solo
'Comeback' PSM benamkan Persis ke dasar klasemen
PSM Makassar berhasil bangkit dari ketertinggalan di sepuluh menit terakhir untuk berbalik meraih kemenangan 4-3 atas Persis Solo di Stadion Manahan, Sabtu (29/11) malam WIB, dalam pertandingan pekan ke-14 Super League.
Persis mengawali laga dengan baik, dan berhasil membuka keunggulan ketika laga memasuki menit kesembilan melalui Xandro Schenk. Gervane Kastaneer mengubah papan skor menjadi 2-0 pada menit ke-61.
Tetapi penalti Yuran Fernandes mampi memperkecil ketertinggalan PSM pada menit ke-68, dan gol Savio selang empat menit kemudian sukses menyamakan kedudukan. Persis kembali mengungguli PSM saat Kastaneer mencetak brace di menit ke-79.
Sayangnya, Persis justru lengah di sepuluh menit terakhir. Daisuke Sakai memaksa skor menjadi imbang di menit ke-81 sebelum akhirnya sundulan Alex Tanque memastikan kemenangan PSM pada menit ke-90.
Kemenangan ketiga beruntun bagi PSM ini menempatkan mereka di peringkat delapan klasemen sementara dengan 18 poin. Sedangkan Persis terdampar di dasar klasemen, karena baru memiliki tujuh poin.
- Dewa United
Dewa United menghentikan paceklik kemenangan
Dewa United kembali ke jalur kemenangan setelah mereka meraih angka penuh dalam derbi Banten selepas menundukkan Persita Tangerang dengan skor tipis 1-0 pada laga yang berlangsung sore hari di Banten International Stadium.
Tim besutan Jan Olde Riekerink bermodalkan tiga kekalahan beruntun sebelum menghadapi pertandingan ini, dan berusaha memanfaatkan laga kandang untuk menghentikan hasil buruk itu.
Kedua tim memperlihatkan permainan terbuka di pertandingan ini, tetapi Dewa United berhasil membuka skor melalui eksekusi penalti Alex Martins di menit ke-37. Persita berusaha mendapatkan gol penyeimbang di babak kedua, namun menemui kegagalan.
Kemenangan itu mengangkat posisi Dewa United ke peringkat 14 klasemen sementara dengan 13 poin. Sedangkan Persita yang melalui lima laga beruntun tanpa kemenangan, tidak beranjak dari peringkat ketujuh dengan 19 poin.
- Malut United
Arema mencuri poin di kandang Malut United
Malut United tidak berhasil mempertahankan keunggulan gol cepat di babak pertama, dan terpaksa harus puas menerima hasil imbang 1-1 melawan Arema FC di Stadion Kie Raha pada laga sore hari.
Tuan rumah sebetulnya menguasai permainan dengan tidak membiarkan Arema memberi tekanan ke pertahanan mereka. Tyronne del Pino sudah membawa Malut United unggul ketika laga baru berjalan dua menit menyambut umpan Frets Butuan.
Namun Arema mampu bangkit di babak kedua. Singo Edan berhasil menyamakan kedudukan saat paruh kedua baru berjalan dua menit lewat gol Ian Puleio memanfaatkan umpan terobosan Dalberto. Skor imbang itu tidak mengalami perubahan hingga peluit panjang ditiup wasit.
Kegagalan mendulang angka penuh tersebut membuat Malut United tak berhasil menggusur Persib Bandung dari peringkat tiga klasemen. Malut United kini berada di peringkat empat dengan 22 poin, sedangkan Arema di posisi kesepuluh dengan 17 angka.
