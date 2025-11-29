PSM Makassar Perpanjang Derita Persis Solo, Arema FC Imbangi Malut United

PSM Makassar berhasil bangkit dari ketertinggalan di sepuluh menit terakhir untuk berbalik meraih kemenangan 4-3 atas Persis Solo di Stadion Manahan, Sabtu (29/11) malam WIB, dalam pertandingan pekan ke-14 Super League.

Persis mengawali laga dengan baik, dan berhasil membuka keunggulan ketika laga memasuki menit kesembilan melalui Xandro Schenk. Gervane Kastaneer mengubah papan skor menjadi 2-0 pada menit ke-61.

Tetapi penalti Yuran Fernandes mampi memperkecil ketertinggalan PSM pada menit ke-68, dan gol Savio selang empat menit kemudian sukses menyamakan kedudukan. Persis kembali mengungguli PSM saat Kastaneer mencetak brace di menit ke-79.

Sayangnya, Persis justru lengah di sepuluh menit terakhir. Daisuke Sakai memaksa skor menjadi imbang di menit ke-81 sebelum akhirnya sundulan Alex Tanque memastikan kemenangan PSM pada menit ke-90.

Kemenangan ketiga beruntun bagi PSM ini menempatkan mereka di peringkat delapan klasemen sementara dengan 18 poin. Sedangkan Persis terdampar di dasar klasemen, karena baru memiliki tujuh poin.