Penilaian Jujur Bintang Real Madrid Thibaut Courtois: Mental Pemenang Kylian Mbappe Tak Sebanding Dengan Cristiano Ronaldo!

Ronaldo terus menetapkan standar yang luar biasa di tahap akhir kariernya. Usianya kini 40 tahun, tetapi tetap menjadi pemain yang produktif bagi Al-Nassr. CR7 juga diperkirakan akan tampil di Piala Dunia 2026 bersama Portugal - seiring ia terus mengejar 1000 gol dalam kariernya.

Banyak pemain yang terinspirasi dari Ronaldo, dan Courtois yakin ia masih bisa terus bermain untuk beberapa waktu ke depan. Ia tidak berniat meniru Ronaldo, tetapi belum berencana untuk pensiun dalam waktu dekat.

Kiper berusia 33 tahun itu berkata tentang masa depannya: “Melihat [Gianluigi] Buffon bermain hingga usia empat puluhan… Saya rasa saya tidak akan sejauh itu, tetapi [Manuel] Neuer, di usia 38 atau 39, masih bermain di level yang sangat tinggi. Saya selalu punya ide untuk bermain hingga usia 38 atau 39 tahun, dan saya harap itu terjadi di Real Madrid."

“Dan jika itu tidak memungkinkan, ketika klub memutuskan, saya akan mundur dan tidak akan ada masalah. Saya bahagia di sini dan saya mengerti bahwa suatu saat mereka akan ingin menempatkan orang lain di tempat saya. Itu wajar saja, dan saya sudah mengalaminya dengan Petr Cech [di Chelsea]; saya belajar banyak darinya dan dia selalu ada untuk saya di masa-masa sulit. Saya tidak akan pernah berbeda darinya, dan jika besok klub menginginkan sesuatu yang lain, saya akan terus membantu karena bagi saya, tim selalu yang utama.”