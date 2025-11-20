Getty/GOAL
Penilaian Jujur Bintang Real Madrid Thibaut Courtois: Mental Pemenang Kylian Mbappe Tak Sebanding Dengan Cristiano Ronaldo!
Perbandingan rekor Mbappe dan Ronaldo di Madrid
Peraih Ballon d'Or lima kali CR7 mencatatkan 450 gol untuk Real Madrid dan menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub. Selama hampir 18 bulan di Santiago Bernabeu, Mbappe telah mencetak 62 gol dalam 75 penampilan - termasuk 18 gol di musim ini.
Mbappe adalah pemenang Piala Dunia dan sosok yang dianggap sebagai penerima Bola Emas masa depan. Kepemimpinan tidak selalu menjadi keunggulannya, tetapi pengalaman - di usia 26 tahun - membantunya mencapai tujuan tersebut. Selain itu, Mbappe juga berambisi untuk bisa memenangkan Liga Champions bersama Los Blancos.
Perbedaan Mbappe dan Ronaldo
Courtois yakin bahwa Mbappe dapat mewujudkan mimpinya, tetapi mengatakan kepada COPE ketika ditanya apakah pemain internasional Prancis itu memiliki kesamaan dengan Ronaldo: “Saya tidak dekat dengan Cristiano karena pada musim panas saya tiba di Real Madrid, dia pergi ke Juventus. Saya pikir mereka dua pemain yang berbeda, tetapi Cristiano masih memiliki mentalitas pemenang yang sedikit lebih besar daripada Kylian."
“Tetapi tahun ini Kylian telah menunjukkan mentalitas itu lebih banyak; dia meningkatkan permainannya dan benar-benar mendorong tim maju. Anda bisa melihat bahwa dia seorang pemimpin, dan itu akan semakin terlihat di setiap pertandingan.”
Apakah Courtois akan bermain hingga usia 40-an seperti Ronaldo?
Ronaldo terus menetapkan standar yang luar biasa di tahap akhir kariernya. Usianya kini 40 tahun, tetapi tetap menjadi pemain yang produktif bagi Al-Nassr. CR7 juga diperkirakan akan tampil di Piala Dunia 2026 bersama Portugal - seiring ia terus mengejar 1000 gol dalam kariernya.
Banyak pemain yang terinspirasi dari Ronaldo, dan Courtois yakin ia masih bisa terus bermain untuk beberapa waktu ke depan. Ia tidak berniat meniru Ronaldo, tetapi belum berencana untuk pensiun dalam waktu dekat.
Kiper berusia 33 tahun itu berkata tentang masa depannya: “Melihat [Gianluigi] Buffon bermain hingga usia empat puluhan… Saya rasa saya tidak akan sejauh itu, tetapi [Manuel] Neuer, di usia 38 atau 39, masih bermain di level yang sangat tinggi. Saya selalu punya ide untuk bermain hingga usia 38 atau 39 tahun, dan saya harap itu terjadi di Real Madrid."
“Dan jika itu tidak memungkinkan, ketika klub memutuskan, saya akan mundur dan tidak akan ada masalah. Saya bahagia di sini dan saya mengerti bahwa suatu saat mereka akan ingin menempatkan orang lain di tempat saya. Itu wajar saja, dan saya sudah mengalaminya dengan Petr Cech [di Chelsea]; saya belajar banyak darinya dan dia selalu ada untuk saya di masa-masa sulit. Saya tidak akan pernah berbeda darinya, dan jika besok klub menginginkan sesuatu yang lain, saya akan terus membantu karena bagi saya, tim selalu yang utama.”
Apakah Courtois kiper terbaik Real Madrid sepanjang masa?
Ketika saatnya tiba bagi Courtois untuk pergi, dia, seperti Ronaldo, akan dikenang sebagai legenda Real Madrid. Namun, dia tidak yakin akan dikenang sebagai kiper terbaik Los Blancos.
Courtois menambahkan: “Tidak. Yah, seseorang pernah mengatakan itu kepada saya sebelumnya, atau saya sendiri pernah melihatnya, tetapi saya pikir ada 'seorang Santo', Iker Casillas, yang sangat berarti bagi penggemar Real Madrid dan sepakbola Spanyol. Tetapi mendengar nama Anda di antara nama-nama itu saja sudah merupakan pujian."
“Untuk dikenang sebagai salah satu yang terbaik, Anda harus memenangkan trofi, dan itulah yang saya coba lakukan. Tidak ada yang akan ingat jika saya menyelamatkan delapan tembakan melawan Liverpool, jadi penting untuk terus memenangkan trofi, dan ketika saya pensiun dari Real Madrid, semua orang dapat berpendapat. Ketika saya berusia delapan tahun, saya bermimpi menjadi penjaga gawang Real Madrid; saya di sini sekarang, dan setiap hari saya di sini terasa luar biasa. Di sinilah saya paling bahagia.”
Kontrak Courtois saat ini di ibu kota Spanyol akan berlaku hingga 2027. Ia telah tampil lebih dari 300 kali untuk Los Blancos, membantu mereka meraih tiga gelar La Liga dan beberapa mahkota Liga Champions.
