FC Twente
Pemain FC Twente Beri Dukungan Buat Mees Hilgers Saat Diimbangi Telstar
Hilgers membutuhkan waktu sembilan bulan untuk pulih
Mees Hilgers mendapatkan musim yang menyesakkan. Setelah manajemen FC Twente melarang di main pada musim ini sebelum memperpanjang kontrak, Hilgers pun mendapatkan cedera di bagian lututnya saat menjalani latihan pada akhir pekan kemarin. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Hilgers menderita cedera ligamen krusiatum. Hilgers akan membutuhkan operasi, dan kemudian menjalani proses rehabilitasi panjang yang diperkirakan berlangsung sekitar sembilan bulan.
Kaus dukungan ke Hilgers dipakai saat masuk ke lapangan
Situasi yang dialami Higers mendapatkan simpati dari penggawa Twente. Mereka memakai kaus khusus saat masuk ke dalam lapangan De Grolsch Veste menjelang duel melawan Telstar, Sabtu (8/11) dini hari WIB, dalam lanjutan Eredivisie Belanda. Kaus tersebut memperlihatkan tulisan dukungan kepada Hilgers: 'Mees, cepat sembuh. Kami di sini untukmu.'
Pertandingan diwarnai dua kartu merah
Twente ingin menjadikan pertandingan kandang ini sebagai momen kebangkitan setelah di tiga laga Eredivisie sebelumnya memperoleh dua imbang dan satu kekalahan. Kendati mampu tampil lebih baik, mereka gagal menjebol gawang lawannya. Bahkan, masing-masing tim harus mengakhiri laga dengan sepuluh pemain setelah gelandang Telstar Mohamed Hamdaoui diganjar kartu merah pada menit ke-90, dan penggawa Twente Kristian Hlynsson mendapat kartu kuning kedua di injury time.
Susunan pemain
Twente: Unnerstall; M. Rots, Nijstad, Propper, Van Rooij, Zerrouki, Van den Belt, Hlynsson, Orjasaeter, Van Wolfswinkel, Pjaca.
Telstar: Koeman jr.; Hardeveld, Offerhaus, Bakker, Hetli, Owusu, Noslin, Rossen, Koswal, Brouwers, Van de Kamp.
