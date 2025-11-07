Dukungan pemain FC Twente buat Mees HilgersFC Twente
Donny Afroni

Pemain FC Twente Beri Dukungan Buat Mees Hilgers Saat Diimbangi Telstar

Pemain Twente mendoakan kesembuhan Mees Hilgers yang sedang dibekap cedera parah dalam kaus dukungan yang mereka pakai saat masuk ke dalam lapangan sebelum duel melawan Telstar.

  • Hilgers membutuhkan waktu sembilan bulan untuk pulih

    Mees Hilgers mendapatkan musim yang menyesakkan. Setelah manajemen FC Twente melarang di main pada musim ini sebelum memperpanjang kontrak, Hilgers pun mendapatkan cedera di bagian lututnya saat menjalani latihan pada akhir pekan kemarin. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Hilgers menderita cedera ligamen krusiatum. Hilgers akan membutuhkan operasi, dan kemudian menjalani proses rehabilitasi panjang yang diperkirakan berlangsung sekitar sembilan bulan.

    • Iklan

  • Kaus dukungan ke Hilgers dipakai saat masuk ke lapangan

    Situasi yang dialami Higers mendapatkan simpati dari penggawa Twente. Mereka memakai kaus khusus saat masuk ke dalam lapangan De Grolsch Veste menjelang duel melawan Telstar, Sabtu (8/11) dini hari WIB, dalam lanjutan Eredivisie Belanda. Kaus tersebut memperlihatkan tulisan dukungan kepada Hilgers: 'Mees, cepat sembuh. Kami di sini untukmu.'

  • Pertandingan diwarnai dua kartu merah

    Twente ingin menjadikan pertandingan kandang ini sebagai momen kebangkitan setelah di tiga laga Eredivisie sebelumnya memperoleh dua imbang dan satu kekalahan. Kendati mampu tampil lebih baik, mereka gagal menjebol gawang lawannya. Bahkan, masing-masing tim harus mengakhiri laga dengan sepuluh pemain setelah gelandang Telstar Mohamed Hamdaoui diganjar kartu merah pada menit ke-90, dan penggawa Twente Kristian Hlynsson mendapat kartu kuning kedua di injury time.

  • Susunan pemain

    Twente: Unnerstall; M. Rots, Nijstad, Propper, Van Rooij, Zerrouki, Van den Belt, Hlynsson, Orjasaeter, Van Wolfswinkel, Pjaca.

    Telstar: Koeman jr.; Hardeveld, Offerhaus, Bakker, Hetli, Owusu, Noslin, Rossen, Koswal, Brouwers, Van de Kamp.

Eredivisie
Telstar crest
Telstar
TEL
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
Eredivisie
FC Twente crest
FC Twente
TWE
AZ Alkmaar crest
AZ Alkmaar
AZ