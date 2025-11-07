Pemain FC Twente Beri Dukungan Buat Mees Hilgers Saat Diimbangi Telstar

Mees Hilgers mendapatkan musim yang menyesakkan. Setelah manajemen FC Twente melarang di main pada musim ini sebelum memperpanjang kontrak, Hilgers pun mendapatkan cedera di bagian lututnya saat menjalani latihan pada akhir pekan kemarin. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Hilgers menderita cedera ligamen krusiatum. Hilgers akan membutuhkan operasi, dan kemudian menjalani proses rehabilitasi panjang yang diperkirakan berlangsung sekitar sembilan bulan.