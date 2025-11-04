AFC
Nova Arianto Sebut Rasa Takut Jadi Penyebab Kekalahan Timnas Indonesia U-17
- AFC
Pemain tampil tak sesuai harapan di babak pertama
Pelatih timnas Indonesia U-17 Nova Arianto mengungkap penyebab anak asuhnya menelan kekalahan 3-1 dari Zambia U-17 dalam pertandingan pertama mereka di Grup H Piala Dunia U-17 2025, Rabu (5/11) dini hari WIB, di Aspire Zone - Lapangan 7, Qatar. Nova mengatakan, jika para pemain memperlihatkan keberanian di babak pertama, dia optimistis mereka bisa mendapatkan hasil lebih baik. Perubahan mental itu baru terlihat di babak kedua, walau akhirnya tak mampu menambah gol.
Keunggulan timnas U-17 dirusak dalam enam menit
Timnas U-17 sempat unggul terlebih dulu pada menit ke-12 melalui gol Zahaby Gholy memanfaatkan bola muntah yang ditepis kiper Christo Chitambala. Tetapi keunggulan itu tidak berhasil dipertahankan. Gawang timnas U-17 kebobolan tiga gol dalam kurun waktu enam menit. Brace Abel Nyirongo pada menit ke-35 dan 37 mengawali comeback Zambia, sebelum akhirnya Lukonde Mwale membawa timnya unggul 3-1 empat menit sebelum babak pertama usai. Timnas U-17 berusaha mengejar ketertinggalan di babak kedua, namun tidak mampu menjjebol gawan lawan.
- PSSI
Menciptakan banyak peluang di babak kedua
“Di level Piala Dunia, kalau kita tidak berani bermain atau takut, ya situasinya akan menjadi sulit buat kita. Kita bisa lihat ada perbedaan secara permainannya di babak pertama dengan babak kedua,” beber Nova dikutip laman Antara.
“Di ruang ganti saya sampaikan: 'kalau kalian para pemain takut di lapangan, takut untuk benturan, takut dalam menguasai bola, ya situasinya kita akan selalu ditekan.”
“Saya bisa melihat di babak kedua pemain saya bisa punya determinasi lebih baik, dan akhirnya kita bisa banyak membuat peluang di babak kedua.”
Diminta lebih berani melawan Brasil
Timnas U-17 selanjutnya akan menghadapi Brasil pada matchday kedua, Jumat (7/11) malam WIB. Duel ini jauh lebih sulit dibandingkan melawan Zambia, karena Brasil memulai perjalanan dengan meyakinkan lewat kkemenangan telak 7-0 atas Honduras.
“Saya sampaikan ke pemain jangan pernah takut sebelum kita bertanding, dan kita mencoba saja, kita mencoba sejauh mana kemampuan kita. Harapannya pemain bisa lebih berani lagi, lebih siap lagi untuk melawan Brasil,” imbuh Nova.
Iklan