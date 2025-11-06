Miliano Jonathans Lihat Sepuluh Pemain FC Utrecht Imbangi Porto Dari Bangku Cadangan

FC Utrecht mendapatkan poin pertama di Europa League 2025/26 setelah sepuluh pemain mereka menahan imbang 1-1 melawan FC Porto di Stadion Galgenwaard, Jumat (7/11) dini hari WIB, pada matchday keempat fase grup.

Penyerang timnas Indonesia Miliano Jonathans masih menantikan kesempatan kedua tampil di kompetisi Eropa setelah sempat mencicipinya selama 18 menit saat dikalahkan SK Brann. Jonathans kembali hanya memanaskan bangku cadangan di pertandingan ini.

Meski bermain di kandang, Utrecht mendapat tekanan hebat dari Porto selama setengah jam. Namun berkat penyelamatan Vasillos Barkas, gawang Utrecht tidak kebobolan dari tiga peluang berbahaya Porto. Bahkan Miguel Rodriguez mampu membawa Utrecht unggul ketika babak kedua baru berjalan tiga menit.

Porto akhirnya berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-66 melalui gol Borja Sainz. Hanya saja, Utrecht kehilangan Barkas akibat kartu merah, karena terlibat perselisihan dengan pemain Porto yang ingin mengambil bola di dalam gawang. Kendati demikian, Utrecht berhasil mempertahankan skor 1-1 hingga laga usai.