Miliano Jonathans Lihat Sepuluh Pemain FC Utrecht Imbangi Porto Dari Bangku Cadangan
Miliano Jonathans memanaskan bangku cadangan
FC Utrecht mendapatkan poin pertama di Europa League 2025/26 setelah sepuluh pemain mereka menahan imbang 1-1 melawan FC Porto di Stadion Galgenwaard, Jumat (7/11) dini hari WIB, pada matchday keempat fase grup.
Penyerang timnas Indonesia Miliano Jonathans masih menantikan kesempatan kedua tampil di kompetisi Eropa setelah sempat mencicipinya selama 18 menit saat dikalahkan SK Brann. Jonathans kembali hanya memanaskan bangku cadangan di pertandingan ini.
Meski bermain di kandang, Utrecht mendapat tekanan hebat dari Porto selama setengah jam. Namun berkat penyelamatan Vasillos Barkas, gawang Utrecht tidak kebobolan dari tiga peluang berbahaya Porto. Bahkan Miguel Rodriguez mampu membawa Utrecht unggul ketika babak kedua baru berjalan tiga menit.
Porto akhirnya berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-66 melalui gol Borja Sainz. Hanya saja, Utrecht kehilangan Barkas akibat kartu merah, karena terlibat perselisihan dengan pemain Porto yang ingin mengambil bola di dalam gawang. Kendati demikian, Utrecht berhasil mempertahankan skor 1-1 hingga laga usai.
Raihan satu poin berharga bagi Utrecht
Hasil tersebut dinilai sangat berharga bagi Utrecht yang sedang berusaha lepas dari papan bawah klasemen. Utrecht yang mendapatkan poin pertamanya kini menempati peringkat ke-32 klasemen sementara. Sedangkan Porto menapak ke posisi 14 selepas mengumpulkan tujuh poin.
Utrecht menyambut kedatangan Ajax
Jonathans masih terus berusaha menarik perhatian Ron Jans untuk tampil di pertandingan. Dia berharap masuk ke dalam skuad utama ketika Utrecht kedatangan salah satu tiga besar Belanda, Ajax Amsterdam, di Stadion Galgenwaard, Minggu (9/11) sore WIB, dalam lanjutan Eredivisie.
Susunan pemain
Utrecht: Vasilis Barkas; Siebe Horemans, Matisse Didden, Nick Viergever, Souffian El Karouani; Alonzo Engwanda, Gjivai Zechiel, Dani de Wit; Miguel Rodríguez, David Min, Derry John Murkin.
Porto: Diogo Costa; Martim Fernandes, Dominik Prpic, Jan Bednarek, Zaidu; Stephen Eustaquio, Pablo Rosario, Gabriel Veiga; Pepe, Deniz Gul, Borja Sainz.
