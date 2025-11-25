Getty Images Sport
"Memangnya Anda Bos?!" - Vinicius Junior Kena Semprot & Diminta Hormati Manajer Real Madrid Xabi Alonso
Alonso hadapi krisis di Madrid
Awal karier Alonso sebagai manajer Real Madrid bisa dibilang sangat baik. Dalam 14 pertandingan pertama musim ini, Madrid berhasil memenangkan 13 pertandingan, dengan satu-satunya kekalahan telak di periode itu terjadi saat timnya dibantai 5-2 oleh rival sekota, Atletico Madrid. Meskipun mereka juga meraih kemenangan meyakinkan melawan Barcelona,
kekacauan terjadi selama kunjungan ke Anfield di Liga Champions. Los Blancos menghadapi tim Liverpool yang telah kalah enam dari delapan pertandingan sebelumnya jelang pertandingan tersebut. Namun, tim asuhan Alonso justru terpuruk, tampak kehilangan ide dalam penampilan yang datar dan kurang bersemangat. Sejak itu, The Reds telah menelan dua kekalahan lagi, membuat tim Madrid saat ini tampak semakin buruk dengan setiap kekalahan Liverpool yang baru.
Kekalahan dari pasukan Arne Slot tampaknya meredam semangat di ruang ganti Madrid. Bahkan, dalam dua pertandingan La Liga sebelumnya, mereka gagal meraih kemenangan, dengan rekor tanpa kemenangan mereka kini bertambah menjadi tiga pertandingan. Ini merupakan periode yang sulit bagi Alonso dan para pemainnya, gagal mengalahkan Rayo Vallecano maupun Elche yang baru promosi.
- AFP
Nadal memberi nasihat kepada Vinicius
Di tengah krisis yang sedang berlangsung, laporan media Spanyol menunjukkan bahwa Alonso telah kehilangan dukungan dari sebagian besar ruang ganti Madrid. Para jurnalis menyoroti reaksi marah Vinicius setelah digantikan pada laga El Clasico bulan lalu sebagai titik balik yang potensial. Beberapa pihak mengklaim bahwa pemain Brasil itu kini hanya menjalin hubungan "profesional" dengan mantan manajer Bayer Leverkusen tersebut.
Berbicara kepada Movistar+, legenda tenis yang merupakan penggemar Madrid itu menanggapi rumor terbaru tentang keretakan hubungan antara Vinicius dan Alonso. Ia menjelaskan bagaimana keduanya dapat mengatasi dugaan masalah mereka.
“Saya pikir masalah ini dapat diselesaikan melalui dialog, dengan semua pihak memiliki pandangan yang sama,” kata Nadal. "Saya yakin Vini perlu memahami siapa yang bertanggung jawab dan menghormati otoritas tersebut, serta klub, mengingat betapa berharganya menjadi pemain Real Madrid. Namun, saya rasa dia sudah melakukan yang terbaik, dan hal-hal yang muncul darinya, yang terkadang tidak diterima dengan baik, dapat diperbaiki melalui dialog dan kesadaran bahwa segala sesuatunya dapat ditingkatkan."
“Orang pertama yang perlu ingin mengeksplorasi jalur peningkatan itu haruslah dirinya sendiri. Ketika saya mendengarnya berbicara dalam wawancara, mengatakan bahwa dia ingin meningkatkan diri dalam segala hal, saya rasa dia perlu menemukan sekutu yang kuat, dan saya yakin Real Madrid akan memiliki orang-orang yang tepat, dan dia akan ada di sana untuk menasihatinya."
"Prinsip dasarnya adalah keinginan untuk melakukannya. Dan Real Madrid memiliki aset dalam diri Vinicius yang tak ternilai harganya dan harus mereka lindungi, terlepas dari penampilannya yang mungkin tidak disukai semua orang. Sebagai pemain, dia adalah aset klub; ini adalah situasi yang Real Madrid, sebagai klub yang besar, tahu bagaimana mengelolanya, dan saya pikir mereka telah melakukannya dengan baik."
"Buktinya adalah performa Vinicius sekarang lebih baik daripada sebelumnya. Sepakbola memiliki masalah yang juga merupakan kekuatan besar; pada akhirnya, banyak cerita ditulis setiap pekan, dan itu memperbesar banyak hal, tetapi pesepakbola adalah manusia, dan begitulah cara segala sesuatu diselesaikan, sebagai manusia, dengan berbicara, saling memahami dan mencoba memproyeksikan citra – yang benar-benar tulus – persatuan, rasa hormat dan semua orang bergerak ke arah yang sama."
Vinicius batal perpanjang kontrak gara-gara Alonso?
Awal pekan ini, The Athletic melaporkan bahwa Vinicius, yang kontraknya dengan Madrid berakhir pada 2027, telah memberi tahu klub tentang niatnya untuk tidak memperpanjang kontrak "selama hubungannya dengan Alonso masih tegang." Hal ini bisa menjadi pukulan telak bagi masa depan Madrid, karena klub memandang pemain nomor punggung 7 mereka yang gagah sebagai aset berharga.
Namun, di tengah semua perbincangan di media, Alonso memastikan bahwa mereka "belum berantakan." Berbicara kepada wartawan setelah hasil imbang 2-2 melawan Elche, ia berkata: "Kami belum berantakan. Kami masih bersaing; konteks setiap pertandingan berbeda. Hasil yang penting, dan kami menyadari hal itu dan selalu kritis terhadap diri sendiri. Semangatnya bagus; kami harus menanggapi kesulitan. Inilah Real Madrid. Kami hidup dengan kritik; kami ingin berkembang."
"Koneksinya membaik; Kami punya lebih banyak waktu dan lebih banyak berinteraksi, kami lebih mengenal satu sama lain. Kami semua berada di perahu yang sama, kami merayakan kemenangan. Kami menderita jika tidak menang. Kami perlu membalikkan keadaan ini, dimulai dengan Athena."
- Getty Images Sport
Madrid perlu segera membalikkan keadaan
Madrid akan menghadapi tiga pertandingan tandang berturut-turut, dimulai dengan melawan raksasa Yunani Olympiacos di Liga Champions. Kemenangan di Eropa kini terasa penting – baik untuk meredam rumor seputar kepemimpinan Alonso maupun untuk mengembalikan kepercayaan diri skuad yang sedang kesulitan, yang sangat mereka butuhkan.
Meskipun kehilangan empat poin dalam dua pertandingan La Liga sebelumnya, Madrid tetap berada di puncak klasemen, meskipun hanya unggul satu poin atas Barcelona yang tampaknya telah kembali menemukan performa terbaiknya setelah kalah dari Paris Saint-Germain, Sevilla dan juga Los Blancos.
Iklan