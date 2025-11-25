"Memangnya Anda Bos?!" - Vinicius Junior Kena Semprot & Diminta Hormati Manajer Real Madrid Xabi Alonso

Di tengah krisis yang sedang berlangsung, laporan media Spanyol menunjukkan bahwa Alonso telah kehilangan dukungan dari sebagian besar ruang ganti Madrid. Para jurnalis menyoroti reaksi marah Vinicius setelah digantikan pada laga El Clasico bulan lalu sebagai titik balik yang potensial. Beberapa pihak mengklaim bahwa pemain Brasil itu kini hanya menjalin hubungan "profesional" dengan mantan manajer Bayer Leverkusen tersebut.

Berbicara kepada Movistar+, legenda tenis yang merupakan penggemar Madrid itu menanggapi rumor terbaru tentang keretakan hubungan antara Vinicius dan Alonso. Ia menjelaskan bagaimana keduanya dapat mengatasi dugaan masalah mereka.

“Saya pikir masalah ini dapat diselesaikan melalui dialog, dengan semua pihak memiliki pandangan yang sama,” kata Nadal. "Saya yakin Vini perlu memahami siapa yang bertanggung jawab dan menghormati otoritas tersebut, serta klub, mengingat betapa berharganya menjadi pemain Real Madrid. Namun, saya rasa dia sudah melakukan yang terbaik, dan hal-hal yang muncul darinya, yang terkadang tidak diterima dengan baik, dapat diperbaiki melalui dialog dan kesadaran bahwa segala sesuatunya dapat ditingkatkan."

“Orang pertama yang perlu ingin mengeksplorasi jalur peningkatan itu haruslah dirinya sendiri. Ketika saya mendengarnya berbicara dalam wawancara, mengatakan bahwa dia ingin meningkatkan diri dalam segala hal, saya rasa dia perlu menemukan sekutu yang kuat, dan saya yakin Real Madrid akan memiliki orang-orang yang tepat, dan dia akan ada di sana untuk menasihatinya."

"Prinsip dasarnya adalah keinginan untuk melakukannya. Dan Real Madrid memiliki aset dalam diri Vinicius yang tak ternilai harganya dan harus mereka lindungi, terlepas dari penampilannya yang mungkin tidak disukai semua orang. Sebagai pemain, dia adalah aset klub; ini adalah situasi yang Real Madrid, sebagai klub yang besar, tahu bagaimana mengelolanya, dan saya pikir mereka telah melakukannya dengan baik."

"Buktinya adalah performa Vinicius sekarang lebih baik daripada sebelumnya. Sepakbola memiliki masalah yang juga merupakan kekuatan besar; pada akhirnya, banyak cerita ditulis setiap pekan, dan itu memperbesar banyak hal, tetapi pesepakbola adalah manusia, dan begitulah cara segala sesuatu diselesaikan, sebagai manusia, dengan berbicara, saling memahami dan mencoba memproyeksikan citra – yang benar-benar tulus – persatuan, rasa hormat dan semua orang bergerak ke arah yang sama."