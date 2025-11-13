Getty/GOAL
"Memang Ada Yang Ragu?" - Carlo Ancelotti Yakin Megabintang Al-Nassr Cristiano Ronaldo Akan Capai 1000 Gol
Ronaldo semakin dekat dengan rekor luar biasa
Pelatih legendaris tersebut mendukung CR7 untuk mencapai tonggak sejarah 1000 gol dalam kariernya. Pelatih asal Italia, yang memenangkan banyak gelar selama dua periode menukangi Real Madrid, tetap kagum dengan umur panjang dan etos kerja mantan megabintang Los Blancos tersebut, sementara pemain berusia 40 tahun itu terus mencetak gol untuk klub dan negaranya.
Ronaldo, yang kini bermain untuk Al-Nassr di Arab Saudi, baru-baru ini mencetak gol ke-950 dalam kariernya dalam kemenangan 2-0 atas Al-Hazm. Dengan total 953 gol sepanjang kariernya, kontrak sang superstar saat ini berlaku hingga 2027, memberinya banyak waktu untuk mengejar tonggak impian tersebut.
Ancelotti dukung CR7 untuk capai 1000 gol
Berbicara kepada AS, Don Carlo mengatakan ia tidak ragu Ronaldo akan terus bersinar hingga usia 40-an, sama seperti mantan rekan mainnya di Madrid Luka Modric, yang saat ini menjadi andalan AC Milan.
"Dia akan mencapainya, saya yakin. Tidak ragu dia akan melakukannya," ujarnya. "Di Italia, mereka baru-baru ini bertanya kepada saya tentang Modric dan usianya yang menginjak 40 tahun, dan saya memberi tahu mereka bahwa tentu saja ia akan bermain bagus di Milan. Luka dan Cristiano adalah seorang profesional yang mencintai sepakbola dan bersemangat dengan olahraga ini. Mereka akan selalu mencapai apa pun yang mereka inginkan. Cristiano pasti akan mencapai 1000 gol, tetapi ketika ia mencapainya, ia tidak boleh lupa mengundang saya ke perayaan rekor luar biasa itu."
Kekaguman Ancelotti terhadap Ronaldo bermula dari kesuksesan mereka bersama selama bertahun-tahun di Santiago Bernabeu, di mana mereka memenangkan Liga Champions pada tahun 2014. Pelatih asal Italia itu sering menganggap profesionalisme dan hasrat Ronaldo yang tak kenal lelah sebagai kunci kesuksesannya yang berkelanjutan.
Rasa saling menghormati antara keduanya telah bertahan hingga di luar Madrid. Sementara Ancelotti telah beralih memimpin Brasil menuju Piala Dunia 2026, Ronaldo terus menginspirasi para pemain di seluruh dunia. Keduanya mengejar satu warisan terakhir, Ancelotti bertujuan untuk mengembalikan kejayaan Brasil dan Ronaldo berusaha untuk mengukuhkan dirinya sebagai pencetak gol tersubur di dunia sepakbola.
Piala Dunia 2026 jadi panggung pamungkas Ronaldo
Ronaldo, yang kini telah mencetak 143 gol internasional untuk Portugal, telah mengonfirmasi bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di panggung dunia. Penyerang veteran, yang akan berusia 41 tahun ketika turnamen dimulai di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, baru-baru ini mengatakan kepada CNN: "Tentu saja, ya. Saya akan berusia 41 tahun dan saya pikir [ini] akan menjadi momen di kompetisi besar ini."
Pahlawan Al-Nassr tersebut juga terbuka tentang pensiunnya, dengan mengatakan: "Jujur saja, ketika saya bilang segera, mungkin satu atau dua tahun. Saya masih akan bermain sedikit lebih lama." Rentang waktu tersebut menempatkan potensi pensiunnya sekitar akhir 2026 atau awal 2027, sangat sesuai dengan prediksinya untuk mencapai tonggak sejarah 1000 gol.
Saat ini, CR7 masih dalam performa yang luar biasa, terus mencetak hampir satu gol per pertandingan di Saudi Pro League, setelah mencetak sepuluh gol hanya dalam 11 pertandingan sejauh musim ini.
Rekor, penebusan dan satu bab terakhir
Bagi Ronaldo, dua tahun ke depan akan menentukan keabadian karier sepakbolanya, dan dengan Al-Nassr mengejar gelar domestik dan kontinental, serta Portugal menargetkan kejayaan pada tahun 2026, panggung telah disiapkan untuk salah satu final paling emosional dalam sejarah sepakbola.
Sementara itu, Ancelotti telah memulai era barunya bersama Brasil, bertugas membimbing Selecao kembali ke puncak dunia. Saat kedua legenda mengincar pencapaian masing-masing, jalan mereka mungkin sekali lagi terjalin di Piala Dunia 2026.
