"Memang Ada Yang Ragu?" - Carlo Ancelotti Yakin Megabintang Al-Nassr Cristiano Ronaldo Akan Capai 1000 Gol

Berbicara kepada AS, Don Carlo mengatakan ia tidak ragu Ronaldo akan terus bersinar hingga usia 40-an, sama seperti mantan rekan mainnya di Madrid Luka Modric, yang saat ini menjadi andalan AC Milan.

"Dia akan mencapainya, saya yakin. Tidak ragu dia akan melakukannya," ujarnya. "Di Italia, mereka baru-baru ini bertanya kepada saya tentang Modric dan usianya yang menginjak 40 tahun, dan saya memberi tahu mereka bahwa tentu saja ia akan bermain bagus di Milan. Luka dan Cristiano adalah seorang profesional yang mencintai sepakbola dan bersemangat dengan olahraga ini. Mereka akan selalu mencapai apa pun yang mereka inginkan. Cristiano pasti akan mencapai 1000 gol, tetapi ketika ia mencapainya, ia tidak boleh lupa mengundang saya ke perayaan rekor luar biasa itu."

Kekaguman Ancelotti terhadap Ronaldo bermula dari kesuksesan mereka bersama selama bertahun-tahun di Santiago Bernabeu, di mana mereka memenangkan Liga Champions pada tahun 2014. Pelatih asal Italia itu sering menganggap profesionalisme dan hasrat Ronaldo yang tak kenal lelah sebagai kunci kesuksesannya yang berkelanjutan.

Rasa saling menghormati antara keduanya telah bertahan hingga di luar Madrid. Sementara Ancelotti telah beralih memimpin Brasil menuju Piala Dunia 2026, Ronaldo terus menginspirasi para pemain di seluruh dunia. Keduanya mengejar satu warisan terakhir, Ancelotti bertujuan untuk mengembalikan kejayaan Brasil dan Ronaldo berusaha untuk mengukuhkan dirinya sebagai pencetak gol tersubur di dunia sepakbola.