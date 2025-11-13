Manchester United Ingin Scott McTominay Kembali, Napoli Patok Harga Setinggi Langit!

Banyak yang memiliki hubungan dengan United mempertanyakan mengapa Setan Merah mengizinkan McTominay pindah, mengingat fleksibilitas dan statusnya sebagai pemain lokal. Ole Gunnar Solskjaer termasuk di antara mereka yang bingung dengan penjualan yang tidak masuk akal ini.

Peraih Treble 1999 tersebut memberikan 115 penampilan kepada McTominay selama masa jabatannya sebagai manajer United dan telah menceritakan kepada podcast Stick to Football mengapa ia tidak akan pernah memberikan lampu hijau untuk kepergiannya: “Saya hampir terkejut karena Anda membutuhkan dan menginginkan inti dari pemain lokal, mereka yang mengerti klub. Scott melakukannya."

“Bagi saya, saya pikir dia telah menunjukkan di Italia betapa hebatnya dia sebagai pemain. Karakternya, kepribadiannya di sekitar tempat ini, dia menetapkan standar dan dia akan bertahan ketika kami bermain 100 persen. Dia terpilih sebagai Pemain Terbaik Serie A tahun lalu dan memenangkan liga bersama Napoli, jadi dia salah satu dari mereka yang hanya Anda ketahui ketika Anda memilikinya, betapa bagusnya dia dan betapa pentingnya dia. Di skuad saya, Scotty mungkin tidak cukup sering bermain di posisi terbaiknya, ya [karena] Bruno [Fernandes] dan mungkin kurangnya fisik [pemain besar] yang kami miliki. Anda melihat beberapa pertandingan melawan Leeds, kami berkata: 'Scott, ini pertandingan satu lawan satu, kami ingin kamu berlari sebagai pemain ketiga,' dan dia mencetak dua atau tiga gol, saya tidak ingat berapa banyak gol yang dia cetak melawan Leeds. Itu mungkin alasannya karena kami menganggapnya sebagai... dia salah satu dari delapan pemain terbaik. Secara fisik dia sangat hebat."

Meskipun Solskjaer tetap menjadi penggemar berat McTominay, mantan kapten United Roy Keane tidak yakin bahwa Setan Merah perlu kembali ke orang lama. Ia berkata: “Saya selalu waspada ketika seorang pemain pergi, untuk klub seperti Napoli sekarang, tetapi itu tantangan yang berbeda untuk Man United dan dia melakukannya dengan baik."

“Semoga sukses untuknya, tetapi saya masih belum menggantungkan harapan padanya setiap pekan dengan mengatakan, ‘Dia akan menjadi pemain yang akan membawa Man United kembali.’ Ketika Anda menggolongkannya sebagai pemain cadangan dan seseorang berkata, ‘Ini £30 juta,’ itu bukan kesepakatan yang buruk.”