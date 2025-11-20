Manchester United Atau Inter Milan? Bintang Borussia Dortmund Karim Adeyemi Punya Banyak Peminat!

Adeyemi belum mencetak gol maupun memberikan assist sejak akhir September, sangat kontras dengan performa gemilang di awal musim yang pernah menjadikannya sebagai sosok kunci di bawah asuhan Niko Kovac. Dalam beberapa pekan terakhir, ketegangan telah meluap ke publik. Saat BVB menang 1-0 melawan Koln, ia melempar botol air ke arah bangku cadangan setelah digantikan, yang membuat Kovac bereaksi tajam: "Saya pikir itu tidak perlu. Tidak apa-apa kalau dia terkadang marah, tapi itu tidak perlu, dia sudah dewasa."

Dinamika yang menegangkan kembali memanas saat pertandingan imbang 1-1 dengan Hamburg, di mana keduanya berdebat setelah Kovac menggantinya pada menit ke-66. Di luar lapangan, denda €450 ribu karena kepemilikan senjata ilegal menambah beban masalahnya. Adeyemi menanggapi insiden tersebut secara terbuka, menyebutnya: "Sebuah kesalahan besar... kesalahan yang sangat saya sesali, yang sangat merugikan saya, dan yang sangat saya sesali."

BVB dan Asosiasi Sepakbola Jerman (DFB) memberlakukan hukuman kerja sosial tambahan, dengan direktur olahraga Lars Ricken menekankan sikap klub: "Kami menangani masalah ini dengan sangat serius. Namun, perlu juga dipertimbangkan bahwa ia harus membayar denda yang mahal, tidak ada yang dirugikan, dan pemain tersebut masih belum dianggap memiliki catatan kriminal."