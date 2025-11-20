Getty Images
Manchester United Atau Inter Milan? Bintang Borussia Dortmund Karim Adeyemi Punya Banyak Peminat!
Situasi Adeyemi di Dortmund
Spekulasi masa depan Adeyemi masih terus diperdebatkan setelah laporan terbaru menunjukkan bahwa penyerang Dortmund tersebut "jauh dari" mempertimbangkan perpanjangan kontrak. Kontrak pemain berusia 23 tahun itu berlaku hingga 2027, tetapi ia sangat condong untuk pindah di musim panas, meskipun BVB belum diberitahu secara resmi tentang niatnya. United telah melakukan kontak awal dengan perwakilan Adeyemi, dengan agen super Jorge Mendes, yang baru-baru ini mengatur kepindahan Leny Yoro dan Manuel Ugarte ke Old Trafford, kini menjadi pusat diskusi. Menurut Bild, Inter juga telah memasuki persaingan, dengan komunikasi awal yang sedang berlangsung sementara raksasa Serie A tersebut memantau situasinya dan memetakan skenario potensial untuk tahun 2026.
Meningkatnya minat ini muncul di saat sang penyerang menghadapi kesulitan di dalam lapangan dan masalah di luar lapangan, yang menciptakan ketidakpastian seputar prospek jangka panjangnya di BVB. Ketegangan yang meningkat ini tentu saja memperluas pandangan tentang seperti apa babak kariernya selanjutnya.
Periode berat untuk Adeyemi
Adeyemi belum mencetak gol maupun memberikan assist sejak akhir September, sangat kontras dengan performa gemilang di awal musim yang pernah menjadikannya sebagai sosok kunci di bawah asuhan Niko Kovac. Dalam beberapa pekan terakhir, ketegangan telah meluap ke publik. Saat BVB menang 1-0 melawan Koln, ia melempar botol air ke arah bangku cadangan setelah digantikan, yang membuat Kovac bereaksi tajam: "Saya pikir itu tidak perlu. Tidak apa-apa kalau dia terkadang marah, tapi itu tidak perlu, dia sudah dewasa."
Dinamika yang menegangkan kembali memanas saat pertandingan imbang 1-1 dengan Hamburg, di mana keduanya berdebat setelah Kovac menggantinya pada menit ke-66. Di luar lapangan, denda €450 ribu karena kepemilikan senjata ilegal menambah beban masalahnya. Adeyemi menanggapi insiden tersebut secara terbuka, menyebutnya: "Sebuah kesalahan besar... kesalahan yang sangat saya sesali, yang sangat merugikan saya, dan yang sangat saya sesali."
BVB dan Asosiasi Sepakbola Jerman (DFB) memberlakukan hukuman kerja sosial tambahan, dengan direktur olahraga Lars Ricken menekankan sikap klub: "Kami menangani masalah ini dengan sangat serius. Namun, perlu juga dipertimbangkan bahwa ia harus membayar denda yang mahal, tidak ada yang dirugikan, dan pemain tersebut masih belum dianggap memiliki catatan kriminal."
Mendes sedang mengupayakan masa depan Adeyemi
Di balik layar, Mendes diyakini sedang menyiapkan langkah selanjutnya bagi pemain internasional Jerman tersebut, memanfaatkan jaringan kuatnya di Inggris dan Italia. Kebutuhan jangka panjang United akan pemain sayap dan visi transfer Inter yang terus berkembang untuk tahun 2026, keduanya menempatkan Adeyemi sebagai target strategis, bukan sekadar target jangka pendek. Masalah hukum ini, yang bermula dari apa yang digambarkan Adeyemi sebagai pemesanan "mystery box" yang secara tak terduga berisi barang-barang terlarang, awalnya menimbulkan pertanyaan tentang minat klub. Namun, indikasi awal menunjukkan bahwa baik United maupun Inter tidak menganggapnya sebagai penghalang, terutama mengingat transparansi sang pemain dan penyelesaian sanksi yang cepat.
Perebutan tanda tangan di musim panas
Semua tanda mengarah pada musim panas yang menentukan bagi Adeyemi. Inter dan United diperkirakan akan mengintensifkan diskusi setelah musim berakhir, sementara Die Borussen menunggu komunikasi resmi sebelum merencanakan langkah selanjutnya. Tanpa adanya perpanjangan kontrak, BVB mungkin terpaksa menjualnya daripada kehilangannya secara gratis pada 2027.
Tujuan langsung Adeyemi adalah mengakhiri paceklik golnya dan memperbaiki hubungan dengan Kovac saat Dortmund menjalani paruh kedua musim ini. Namun, dengan meningkatnya rumor transfer, meningkatnya ketegangan publik dan minat yang kuat dari dua raksasa Eropa, panggung sudah siap untuk perebutan besar untuk mendapatkan tanda tangannya.
