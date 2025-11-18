Manajer Manchester City Pep Guardiola Bahas Potensi Kembali Tukangi Barcelona, Apakah Akan Terjadi?

Barcelona sedang menuju pemilihan presiden yang krusial pada tahun 2026, yang dijadwalkan berlangsung antara Maret dan Mei, dengan Joan Laporta siap mencalonkan diri kembali. Penantang utamanya adalah Victor Font, yang telah kembali ke dunia politik dengan kampanye yang diperbarui dan pesan reformasi yang kuat. Font telah mendapatkan momentum yang signifikan setelah menerima dukungan publik dari Xavi Hernandez. Mantan manajer Barcelona tersebut menghadiri peluncuran kampanye Font bersama beberapa petinggi klub dan mantan pemain, menandakan adanya perpecahan yang jelas dalam komunitas Barcelona.

Fon secara terbuka mengkritik pemerintahan Laporta, menuduh klub menyembunyikan kerugian finansial sebesar €80 juta dan mempertanyakan transparansi keputusan dewan. Ia juga mengkritik penanganan Laporta atas renovasi Camp Nou, terutama keputusan untuk memberikan perpanjangan proyek kepada perusahaan Turki Limak, meskipun terdapat perselisihan internal yang kuat dan kekhawatiran yang diutarakan oleh anggota manajemen klub.

Dengan Laporta yang mempertahankan warisannya dan Font memposisikan dirinya sebagai kandidat perubahan struktural, pemilihan presiden Barcelona 2026 tampaknya akan menjadi kontes yang dapat membentuk arah olahraga dan keuangan klub dalam jangka panjang.

Guardiola menanggapi pemilihan tersebut dengan keyakinan bahwa penentangan terhadap Laporta menunjukkan sistem demokrasi yang kuat ketika ia berkata, "Itulah mengapa Barca adalah klub terbesar di dunia. Kita bisa melakukan ini di sini."

Ia menambahkan, "Barca adalah klub yang hidup; semua orang berhak berpendapat. Semua orang ingin menjadi presidennya, bermain untuknya dan mengelolanya."