Liverpool Ulang Aib 71 Silam Usai Kalah Telak Dari PSV Eindhoven Di Liga Champions
Slot semakin berada dalam tekanan
Tidak banyak yang mengira Liverpool bisa kembali dipermalukan setelah kekalahan 3-0 di kandang sendiri dari Nottingham Forest dengan kekalahan 4-1 di Anfield dari PSV, tetapi itulah yang terjadi. The Reds tampak sangat jauh dari tim yang merajai gelar Liga Primer musim lalu, sesuatu yang semakin luar biasa karena mereka telah menghabiskan lebih dari £400 juta untuk mendatangkan pemain baru musim panas lalu. Setelah pertandingan, Arne Slot mengatakan ia tidak meragukan para pemainnya, tetapi hal itu tidak berlaku untuk dirinya sendiri.
Ia mengatakan kepada beIN Sports: "Saya tidak meragukan para pemain, karena saya tahu kami punya pemain-pemain yang sangat bagus. Mentalitas mereka setelah kami tertinggal 1-0 juga sesuai harapan saya, tetapi juga sesuatu yang harus diharapkan jika Anda seorang pemain Liverpool. Jadi, wajar bagi saya mempertanyakan susunan pemain, taktik, dan pergantian pemain, tetapi itu juga yang akan terjadi jika Anda tidak selalu kalah. Namun, wajar bagi saya untuk mempertanyakan pilihan yang saya buat, karena saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa saya bertanggung jawab atas situasi ini. Namun, para pemain memiliki kualitas yang sangat tinggi sehingga situasi ini tidak bisa terus berlanjut. Dan saya pikir lagi hari ini, terutama babak pertama, kami menunjukkan betapa banyak peluang yang bisa kami ciptakan, tetapi ini bukan pertama kalinya musim ini kami tidak mencetak gol."
Liverpool mengulang sejarah kelam
Menurut OptaJoe, Liverpool kini telah kalah sembilan kali dari 12 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi - kekalahan terbanyak mereka dalam rentang 12 pertandingan sejak November 1953 hingga Januari 1954 (sembilan). Lebih lanjut, The Reds kini telah kalah tiga pertandingan berturut-turut di semua kompetisi dengan selisih tiga gol atau lebih untuk pertama kalinya sejak Desember 1953.
Slot juga mengatakan kepada TNT Sports: "Emosinya sangat negatif dan mengecewakan. Cara kami kebobolan 1-0. Saya ingin bersikap positif tentang reaksi para pemain ketika kami tertinggal 1-0. Kami bangkit dan memiliki peluang untuk unggul 2-1. Saya rasa tidak ada yang mengira kami akan kalah 4-1."
"Liverpool tidak dalam krisis"
Meskipun situasi Liverpool saat ini hampir tak terbayangkan suramnya, legenda klub Steven Gerrard tidak menganggap klub sedang dalam "krisis". Namun, ia mengatakan bahwa kepercayaan diri tim akan berada pada "titik terendah sepanjang masa".
Ia berkata di TNT Sports: "Krisis adalah kata yang sangat keras dan tidak sopan terhadap beberapa pemain yang telah berprestasi untuk klub ini, dan terhadap manajer yang telah berprestasi tiga bulan lalu. Jika ini terjadi enam bulan kemudian, setahun kemudian, dan kita masih jauh dari kesuksesan itu, mungkin Anda bisa menggunakan kata itu. Namun, Anda tidak dapat menyangkal bahwa tim sedang berjuang keras, mereka sedang dalam performa yang buruk, kepercayaan diri berada di titik terendah sepanjang masa, dan mereka terus mengalami tekanan. Kecuali para manajer dapat menemukan solusi dan stabilitas dalam tim, hal ini akan terus berlanjut."
Akankah Liverpool mempertahankan Salah?
Pertanyaan juga muncul tentang posisi Mohamed Salah di tim setelah awal musim yang sangat lambat bagi pemain internasional Mesir tersebut. Di tengah desakan agar Slot mencadangkan pemain berusia 33 tahun itu, Gerrard mengatakan ia dapat memahami mengapa pelatih asal Belanda itu tetap mempertahankannya.
Mantan manajer Rangers itu menambahkan: "Mereka sedang berada dalam situasi yang sangat sulit. Siapa pun yang melatih Liverpool saat ini pasti akan memilih Mo Salah. Liverpool membutuhkan semua pemain bagus di lapangan untuk mencoba menemukan stabilitas. Mereka kebobolan terlalu banyak gol, mereka sangat terbuka dalam transisi. Terlihat sangat rentan dan tidak stabil segera setelah permainan berubah dengan cepat. Anfield menceritakan sebuah kisah, kursi-kursi kosong dengan sepuluh menit tersisa, begitu gol ketiga tercipta, pertandingan berakhir. Masalah Liverpool semakin dalam, tekanan semakin meningkat. Tentu saja perlu banyak introspeksi malam ini."
Setelah kekalahan yang melemahkan semangat ini, Liverpool akan bertandang ke West Ham di Liga Primer, Minggu (30/11) malam WIB.
