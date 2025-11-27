Liverpool Ulang Aib 71 Silam Usai Kalah Telak Dari PSV Eindhoven Di Liga Champions

Tidak banyak yang mengira Liverpool bisa kembali dipermalukan setelah kekalahan 3-0 di kandang sendiri dari Nottingham Forest dengan kekalahan 4-1 di Anfield dari PSV, tetapi itulah yang terjadi. The Reds tampak sangat jauh dari tim yang merajai gelar Liga Primer musim lalu, sesuatu yang semakin luar biasa karena mereka telah menghabiskan lebih dari £400 juta untuk mendatangkan pemain baru musim panas lalu. Setelah pertandingan, Arne Slot mengatakan ia tidak meragukan para pemainnya, tetapi hal itu tidak berlaku untuk dirinya sendiri.

Ia mengatakan kepada beIN Sports: "Saya tidak meragukan para pemain, karena saya tahu kami punya pemain-pemain yang sangat bagus. Mentalitas mereka setelah kami tertinggal 1-0 juga sesuai harapan saya, tetapi juga sesuatu yang harus diharapkan jika Anda seorang pemain Liverpool. Jadi, wajar bagi saya mempertanyakan susunan pemain, taktik, dan pergantian pemain, tetapi itu juga yang akan terjadi jika Anda tidak selalu kalah. Namun, wajar bagi saya untuk mempertanyakan pilihan yang saya buat, karena saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa saya bertanggung jawab atas situasi ini. Namun, para pemain memiliki kualitas yang sangat tinggi sehingga situasi ini tidak bisa terus berlanjut. Dan saya pikir lagi hari ini, terutama babak pertama, kami menunjukkan betapa banyak peluang yang bisa kami ciptakan, tetapi ini bukan pertama kalinya musim ini kami tidak mencetak gol."