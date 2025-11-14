Getty Images Sport
Lionel Messi Pimpin Pertunjukan! Megabintang Inter Miami Cetak Gol & Assist Saat Argentina Dengan Mudah Mengalahkan Angola
Argentina merusak pesta Angola
Angola, yang sedang merayakan ulang tahun ke-50 kemerdekaan mereka dari Portugal, memulai laga dengan gemilang, dan seandainya bukan karena penyelamatan gemilang dari kiper Geronimo Rulli, 50 ribu penonton mungkin akan bersorak ke arah Argentina.
Tak lama kemudian, tuan rumah berhutang budi kepada kiper mereka sendiri ketika Hugo Martinez menggagalkan upaya Messi dengan penyelamatan gemilang. Namun, kiper Angola itu gagal menjaga gawangnya pada menit ke-44 ketika Martinez mencetak gol dari umpan terobosan Messi yang akurat di antara kedua kaki sang kiper dari sudut sempit.
Bintang Inter Miami tersebut hampir mencetak gol tak lama setelah jeda, tetapi tim tuan rumah memberikan perlawanan sengit di Estadio 11 de Novembro. Namun, legenda Barcelona itu tak terbendung, dan setelah Martinez menguasai bola lepas, ia memberikan umpan kepada Messi, yang kemudian melepaskan tembakan dari jarak sepuluh yard pada menit ke-82. Kemenangan itu mengakhiri tahun yang baru bagi Argentina, dengan tim asuhan Lionel Scaloni berada di peringkat kedua dunia dan sudah memikirkan kejayaan lebih lanjut musim panas mendatang di Amerika Utara.
MVP
Baik Martinez maupun Messi, bisa dibilang, merupakan pemain yang paling menonjol bagi Argentina saat mereka mengalahkan Angola yang tangguh di kandang mereka sendiri. Keduanya mencetak satu gol dan satu assist, tetapi pemain berusia 38 tahun itu, mungkin, menjadi ancaman terbesar sepanjang pertandingan. Di hari lain, ia bisa saja mencetak hat-trick.
Pecundang
Meskipun Angola tampil baik, pertahanan mereka untuk mencetak gol agak meragukan. Pertama, mereka membiarkan Martinez melewati lini belakang mereka, padahal mereka punya peluang bagus untuk maju, yang membuatnya terjebak offside. Kedua, mereka semua kebingungan ketika Martinez dengan mudah mengoper bola ke Messi. Namun Marques terlalu mudah ditaklukkan untuk gol pembuka Argentina, karena bola melewati kakinya. Meskipun ini mungkin sudah direncanakan, sang kiper dilanggar di babak pertama dan digantikan oleh Neblu.
Rating pertandingan: ⭐⭐⭐
