Lihat Arsenal Melesat Di Musim Ini, Pep Guardiola Mulai Cemas Manchester City Kesulitan Mengejar

Namun, Guardiola mengakui bahwa Arsenal menyulitkan tim-tim yang mengejar. Jelang pertandingan melawan Newcastle, sang manajer mengatakan: "Sebenarnya, untuk tim sekuat Arsenal, saya rasa mereka tidak akan kehilangan poin, jadi jika mereka terus melaju, mustahil untuk mengejar. Arsenal adalah tim yang sempurna. Jika mereka berhasil memperlebar jarak dalam perolehan poin, akan sulit untuk mengejar. Sama seperti yang terjadi dengan Liverpool."

"Kita berada di bulan November, dan di bulan November di liga ini tidak ada yang final. Apa pun yang terjadi di bulan Februari atau Maret, berhati-hatilah. Tapi musim dimulai sekarang. Awal pertama adalah ketika bursa transfer berakhir di musim panas. Dan sekarang lagi ketika jeda internasional berakhir. Sekarang sampai Maret kami akan bermain setiap tiga hari. Sekarang musim yang sesungguhnya dimulai. Penting untuk berada di sana dan tiba di akhir musim dengan kesempatan untuk berjuang. Menang (di Newcastle) akan menjadi langkah penting bagi kami."