Lihat Arsenal Melesat Di Musim Ini, Pep Guardiola Mulai Cemas Manchester City Kesulitan Mengejar
Arsenal memimpin: Bisakah Man City mengejar Meriam London?
City saat ini berada di posisi kedua klasemen, tertinggal empat poin dari pemuncak klasemen Arsenal setelah 11 pertandingan. Selisih tersebut tidak terlalu besar untuk dikejar saat ini, tetapi Meriam London baru kalah satu kali sejauh musim ini. Mereka juga memiliki rekor pertahanan terbaik di liga, hanya kebobolan lima kali.
Pasukan Guardiola kembali menemukan performa terbaiknya, memenangkan empat pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi - termasuk kemenangan 3-0 atas juara bertahan Liverpool tepat sebelum jeda internasional November - dan Erling Haaland juga sedang dalam performa terbaiknya.
Perlombaan gelar Liga Primer
Namun, Guardiola mengakui bahwa Arsenal menyulitkan tim-tim yang mengejar. Jelang pertandingan melawan Newcastle, sang manajer mengatakan: "Sebenarnya, untuk tim sekuat Arsenal, saya rasa mereka tidak akan kehilangan poin, jadi jika mereka terus melaju, mustahil untuk mengejar. Arsenal adalah tim yang sempurna. Jika mereka berhasil memperlebar jarak dalam perolehan poin, akan sulit untuk mengejar. Sama seperti yang terjadi dengan Liverpool."
"Kita berada di bulan November, dan di bulan November di liga ini tidak ada yang final. Apa pun yang terjadi di bulan Februari atau Maret, berhati-hatilah. Tapi musim dimulai sekarang. Awal pertama adalah ketika bursa transfer berakhir di musim panas. Dan sekarang lagi ketika jeda internasional berakhir. Sekarang sampai Maret kami akan bermain setiap tiga hari. Sekarang musim yang sesungguhnya dimulai. Penting untuk berada di sana dan tiba di akhir musim dengan kesempatan untuk berjuang. Menang (di Newcastle) akan menjadi langkah penting bagi kami."
Guardiola bersyukur punya Haaland
Guardiola bersiap untuk kembali memainkan Haaland di St James’ Park. Pemain internasional Norwegia itu telah mencetak 32 gol dalam 20 penampilan untuk klub dan negaranya musim ini. Ia telah mencatatkan total 99 gol di Liga Primer dan bersiap untuk memecahkan rekor yang dipegang oleh legenda Newcastle Alan Shearer. Haaland bersiap untuk mencatatkan 109 penampilan, sementara Shearer membutuhkan 124 penampilan untuk mencapai 100 gol.
Guardiola berkata tentang Haaland, yang telah membantu Norwegia mengamankan tiket ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1998: "Dia luar biasa musim ini. Dia memecahkan semua rekor, rekor pribadi dan individu, rekor Liga Primer, rekor untuk Norwegia. Saya senang untuknya, tim nasionalnya."
"Saya melihat banyak pemain Norwegia bahkan belum lahir saat terakhir kali Norwegia berada di Piala Dunia. Sebagai pesepakbola, pemain kelas dunia, dia pantas bermain di Piala Dunia dan merasakan pengalamannya. Saya sangat bahagia untuknya."
Tantangan Man City selanjutnya
Sementara Haaland bersemangat untuk bermain, pemenang Ballon d’Or Rodri belum siap untuk kembali bermain setelah mengalami cedera dan absen sejak awal Oktober.
"Rodri membuat langkah yang baik. Sudah hampir tiga minggu sejak langkah terakhirnya. Dia tahu bahwa dia harus meluangkan waktu untuk pulih secara mental dan terutama fisik dengan masalah yang dihadapinya, agar konsisten dari sekarang hingga akhir," ucap Guardiola.
Setelah menghadapi Newcastle, City akan kembali ke Etihad Stadium untuk pertandingan Liga Champions melawan Bayer Leverkusen dan kemudian menghadapi Leeds United di Liga Primer.
