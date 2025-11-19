Getty/GOAL
"Lamine Yamal Lebih Bagus, Tapi..." - Pemain Muda Real Madrid Franco Mastantuono Puji & Beri Peringatan Kepada Bintang Barcelona
Awal menjanjikan Mastantuono terhenti karena cedera
Pemain Argentina itu tiba di Real Madrid musim panas ini dengan transfer senilai €45 juta dari River Plate. Di usianya yang baru 18 tahun, ia dipandang sebagai salah satu talenta Amerika Selatan paling menjanjikan di generasinya. Madrid bergerak cepat untuk merekrutnya, yakin bahwa profil dan gayanya sangat cocok dengan struktur manajer Xabi Alonso. Ia menjalani debutnya di pekan pembuka musim melawan Osasuna dan beradaptasi lebih cepat dari yang diperkirakan. Meskipun hanya menyumbang satu gol dan satu assist dalam 12 penampilannya sejauh ini, manajer Madrid tersebut lebih terkesan dengan permainannya secara keseluruhan dan kemampuannya menemukan ruang, yang membuatnya menjadi starter reguler saat Jude Bellingham dan Eduardo Camavinga absen.
Namun, Mastantuono kesulitan mengatasi rasa tidak nyamannya karena Real Madrid mengonfirmasi tanda-tanda pubalgia, cedera pangkal paha dan perut bagian bawah yang dikenal sulit diprediksi.
- Getty Images Sport
Mastantuono akui masalahnya bermula sebelum pindah ke Madrid
Berbicara di Cadena SER, Mastantuono bercerita tentang cederanya dan bagaimana rasa sakit itu berkembang. Ia mengatakan masalah tersebut tidak muncul dalam semalam, tetapi berkembang perlahan hingga mencapai titik yang tidak bisa ia abaikan.
"Saya bekerja keras untuk pulih dan kembali ke lapangan, yang merupakan bagian terbaiknya. Saya merasa jauh lebih baik sekarang," kata pemain Argentina itu. "Rasa sakit yang sudah lama saya rasakan. Sudah waktunya untuk memperlambat tempo dan memulihkan diri dengan baik agar bisa 100%. Klub ini menuntutnya. Saya akan segera kembali bermain."
Ia mengungkapkan rasa sakit itu sebenarnya dimulai saat ia masih di River Plate. "Rasanya dimulai di pertandingan kedua Piala Dunia Antarklub bersama River dan semakin mengganggu saya hingga saya harus berhenti karena rasa sakit itu."
Mastantuono bahas persaingannya dengan Yamal
Mastantuono juga bercerita tentang perbandingannya dengan Yamal, dan bagaimana rivalitas mereka mungkin akan menentukan dekade El Clasico berikutnya. Pemain berusia 18 tahun itu mengatakan ia tidak suka dibandingkan secara langsung, tetapi ia mengerti mengapa diskusi itu ada. "Saya tidak suka dibandingkan, tetapi selalu menyenangkan memiliki rival sekaliber Lamine, dari Barcelona,
dari Spanyol. Itu memotivasi saya untuk menjadi lebih baik lagi. Saya harap ini bisa terus berlanjut untuk waktu yang lama, hingga akhir karier saya."
Ketika ditanya siapa yang lebih baik saat ini, ia menjawab dengan lugas. "Hari ini, Lamine. Dia menunjukkan level yang luar biasa, tetapi saya baru saja tiba di Real Madrid, saya sedang dalam proses adaptasi yang saya harap akan cepat agar saya bisa beradaptasi di Eropa dan di Real Madrid. Saya harap ini menjadi kisah yang panjang untuk diceritakan, dengan banyak pertandingan seperti yang terakhir kami mainkan, yang luar biasa."
- Getty Images Sport
Meningkatnya masalah pubalgia pada pemain muda
Pubalgia, sering disebut hernia olahraga, adalah salah satu cedera terberat bagi pemain yang mengandalkan kelincahan dan gerakan eksplosif. Cedera ini memengaruhi hubungan antara otot perut dan otot adduktor, dan pemulihannya dapat bervariasi dari minggu ke minggu. Pemain sayap dan penyerang yang sering memutar dan berlari cepat sangat rentan.
Cedera ini juga tidak bisa disepelekan. Jika seorang pemain kembali terlalu cepat, rasa sakitnya biasanya kembali lebih parah. Yamal mengalami masalah yang sama di Barcelona dan telah keluar masuk skuad musim ini karena cedera tersebut. Nico Williams dari Athletic Bilbao baru-baru ini berhasil melakukannya, dan Cole Palmer dari Chelsea juga menghadapi masalah serupa musim ini.
Perkembangan Mastantuono terbilang stabil, tetapi Los Blancos bersikap hati-hati dan belum menetapkan tenggat waktu untuk kembalinya dia ke lapangan. Menurut laporan, ada optimisme yang cukup tinggi bahwa ia bisa kembali menjelang akhir Desember. Namun, klub tidak akan terburu-buru. Alonso ingin ia benar-benar fit untuk jadwal Januari yang padat, di mana Madrid akan membutuhkan kedalaman di sektor sayap.
Iklan