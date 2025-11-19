"Lamine Yamal Lebih Bagus, Tapi..." - Pemain Muda Real Madrid Franco Mastantuono Puji & Beri Peringatan Kepada Bintang Barcelona

Berbicara di Cadena SER, Mastantuono bercerita tentang cederanya dan bagaimana rasa sakit itu berkembang. Ia mengatakan masalah tersebut tidak muncul dalam semalam, tetapi berkembang perlahan hingga mencapai titik yang tidak bisa ia abaikan.

"Saya bekerja keras untuk pulih dan kembali ke lapangan, yang merupakan bagian terbaiknya. Saya merasa jauh lebih baik sekarang," kata pemain Argentina itu. "Rasa sakit yang sudah lama saya rasakan. Sudah waktunya untuk memperlambat tempo dan memulihkan diri dengan baik agar bisa 100%. Klub ini menuntutnya. Saya akan segera kembali bermain."

Ia mengungkapkan rasa sakit itu sebenarnya dimulai saat ia masih di River Plate. "Rasanya dimulai di pertandingan kedua Piala Dunia Antarklub bersama River dan semakin mengganggu saya hingga saya harus berhenti karena rasa sakit itu."