Krisis Bek Tengah! Liverpool Bidik Bintang Borussia Dortmund Nico Schlotterbeck Setelah Giovanni Leoni Alami Cedera

Meskipun ada rasa lega yang luar biasa karena Virgil van Dijk menandatangani kontrak baru berdurasi dua tahun dengan Liverpool awal tahun ini, tim asuhan Arne Slot tidak diberkahi dengan opsi bek tengah. Ibrahima Konate belum menandatangani kesepakatan baru, dengan kontraknya saat ini akan berakhir pada 2026 di tengah rumor transfer ke Real Madrid. Pada pertengahan Agustus, klub Merseyside itu menggelontorkan sekitar £30 juta ($41 juta) untuk mendatangkan talenta muda Parma Leoni sebagai calon bintang masa depan. Musim ini seharusnya menjadi ajang untuk mengasuh dan memberinya kesempatan bermain, sementara ia masih berada di belakang Van Dijk dan Konate dalam urutan pemain utama. Namun, lebih dari sebulan setelah kepindahannya ke Anfield, pemain timnas Italia U-19 itu mengalami cedera serius saat melawan Southampton di Piala Liga, yang berarti Liverpool kekurangan pemain bertahan.

Tak lama setelah cederanya di akhir September, Slot mengatakan kepada wartawan: "Tentu saja kondisinya tidak baik, karena ACL-nya robek dan itu berarti ia akan absen selama setahun. Menjadi begitu muda dan datang ke negara baru dan bermain begitu baik di pertandingan pertama Anda... sangat sulit untuk mengambil sisi positifnya. Tidak pernah ada sisi positif - tetapi Anda selalu mencoba untuk melihat sisi positifnya dan itu adalah bahwa ia masih sangat muda, jadi ia masih memiliki banyak tahun lagi setelah pulih dari cedera parah seperti itu."

Kegagalan The Reds untuk merekrut bintang Crystal Palace Marc Guehi tampaknya kembali menghantui mereka di sini.