Krisis Bek Tengah! Liverpool Bidik Bintang Borussia Dortmund Nico Schlotterbeck Setelah Giovanni Leoni Alami Cedera
Cedera Leoni jadi pukulan buat Liverpool
Meskipun ada rasa lega yang luar biasa karena Virgil van Dijk menandatangani kontrak baru berdurasi dua tahun dengan Liverpool awal tahun ini, tim asuhan Arne Slot tidak diberkahi dengan opsi bek tengah. Ibrahima Konate belum menandatangani kesepakatan baru, dengan kontraknya saat ini akan berakhir pada 2026 di tengah rumor transfer ke Real Madrid. Pada pertengahan Agustus, klub Merseyside itu menggelontorkan sekitar £30 juta ($41 juta) untuk mendatangkan talenta muda Parma Leoni sebagai calon bintang masa depan. Musim ini seharusnya menjadi ajang untuk mengasuh dan memberinya kesempatan bermain, sementara ia masih berada di belakang Van Dijk dan Konate dalam urutan pemain utama. Namun, lebih dari sebulan setelah kepindahannya ke Anfield, pemain timnas Italia U-19 itu mengalami cedera serius saat melawan Southampton di Piala Liga, yang berarti Liverpool kekurangan pemain bertahan.
Tak lama setelah cederanya di akhir September, Slot mengatakan kepada wartawan: "Tentu saja kondisinya tidak baik, karena ACL-nya robek dan itu berarti ia akan absen selama setahun. Menjadi begitu muda dan datang ke negara baru dan bermain begitu baik di pertandingan pertama Anda... sangat sulit untuk mengambil sisi positifnya. Tidak pernah ada sisi positif - tetapi Anda selalu mencoba untuk melihat sisi positifnya dan itu adalah bahwa ia masih sangat muda, jadi ia masih memiliki banyak tahun lagi setelah pulih dari cedera parah seperti itu."
Kegagalan The Reds untuk merekrut bintang Crystal Palace Marc Guehi tampaknya kembali menghantui mereka di sini.
Liverpool tertarik pada Schlotterbeck?
Pada bulan Oktober, Liverpool dikaitkan dengan bintang Dortmund Schlotterbeck, dengan harapan dapat menjadi pengganti Konate jika ia pindah ke klub lain. Pemain internasional Jerman tersebut tampil mengesankan di Bundesliga dan penampilannya dikabarkan telah menarik perhatian dari Liga Primer dan La Liga. Namun, tampaknya The Reds tidak akan mengejar sang bek, yang sejauh ini enggan menandatangani kontrak baru dengan raksasa Jerman tersebut.
Mengenai hal itu, ia berkata pada bulan Oktober: "BVB akan menjadi kontak pertama saya, dan kemudian kita lihat bagaimana perkembangannya dalam beberapa bulan ke depan. Akan ada perbedaan apakah Anda berada di posisi ke-11 pada bulan Maret atau bermain di Liga Champions lagi. Yang bisa saya katakan adalah: Saya merasa senang."
Liverpool mengincar bintang Sporting CP
Menurut DaveOCKOP, Liverpool sedang memantau bek Sporting CP Ousmane Diomande. Laporan tersebut menambahkan bahwa Crystal Palace telah mengincar pemain berusia 21 tahun itu hampir sepanjang musim panas sebagai calon pengganti Guehi, tetapi karena pemain internasional Inggris tersebut tetap bertahan, pengejaran itu ditunda. The Eagles memasuki negosiasi 'lanjutan' dengan Sporting untuk kesepakatan antara £40-50 juta ($53-66 juta) untuk pemain internasional Pantai Gading tersebut, tetapi minat The Reds tidak seagresif itu. Bahkan, laporan yang sama mengklaim Schlotterbeck lebih merupakan opsi 'ideal' untuk Slot.
Apa selanjutnya?
Sementara itu, Liverpool berharap agar Van Dijk dan Konate tetap bugar, meskipun Joe Gomez adalah opsi cadangan jika mereka harus absen. The Reds menghabiskan ratusan juta musim panas ini untuk pemain dengan harga tinggi seperti Florian Wirtz dan Alexander Isak, tetapi tampaknya itu adalah kesalahan untuk tidak memperkuat pertahanan mereka karena area tersebut terlihat goyah - ditambah dengan cedera Allison. Juara bertahan Liga Primer tersebut sudah tertinggal tujuh poin dari pemuncak klasemen Arsenal setelah hanya sepuluh pertandingan dan selanjutnya mereka akan bertandang ke Manchester City, Minggu (9/11) malam WIB.
