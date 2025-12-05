1. FSV Mainz 05 v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport
Kevin Diks Main Penuh, Borussia Moenchengladbach Susah Payah Tekuk Tim Juru Kunci

Kevin Diks nyaris membawa Borussia Moenchengladbach membuka keunggulan ketika sundulannya menyambut sepak pojok membuat Maxim Leitsch mencetak gol bunuh diri.

  • Selebrasi Borussia Moenchengladbach vs MainzBorussia Monchengladbach

    Kevin Diks nyaris membawa Gladbach membuka keunggulan

    Borussia Moenchengladbach bangkit dari kekecewaan gagal bertahan di DFB Pokal dengan mempertahankan hasil positif di Bundesliha setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas tuan rumah FSV Mainz di Stadion Mewa Arena, Sabtu (6/12) dini hari WIB.

    Bek timnas Indonesia Kevin Diks dimainkan sejak menit pertama hingga laga berakhir. Diks nyaris membawa Gladbach membuka keunggulan pada menit ke-17 ketika sundulannya menyambut sepak pojok membuat Maxim Leitsch mencetak gol bunuh diri. Namun gol itu dianulir, karena saat Leitsch menyundul bola ke gawangnya sendiri, si kulit bundar terlebulu mengenai lengan Yannik Engelhardt.

    Gladbach selanjutnya menemui kesulitan untuk membongkar pertahanan Mainz. Mereka akhirnya memecah kebuntuan saat Danny da Costa mencetak gol bunuh diri pada menit ke-58. Skor ini tidak mengalami perubahan hingga peluit panjang ditiupkan wasit.

  • Melalui lima laga Bundesliga tanpa kekalahan

    Kemenangan yang didapat dengan susah payah itu disambut gembira kubu Glladbach. Hasil tersebut membuat tim besutan Eugen Polanski melalui lima pertandingan Bundesliga beruntun tanpa kekalahan. Posisi mereka pun naik ke peringkat sembilan klasemen sementara setelah mengumpulkan 16 poin. Sedangkan Mainz tetap menjadi juru kunci, karena baru mendapatkan enam poin.

  • Gladbach kembali bertemu tim papan bawah

    Hasil positif ini tentunya akan menjadi modal berharga bagi Diks dan Gladbach dalam upaya mereka menambah poin di  laga berikutnya. Gladbach akan menyambut kedatangan tim papan bawah lainnya, VfL Wolfsburg di Stadion Borussia Park, Sabtu (13/12) malam WIB.

  • Susunan pemain

    Mainz: Batz; Da Costa, Hanche-Olsen, Leitsch; Widmer, Kai. Sano, Amiri, Mwene, Moreno Fell, Sung Lee; Weiper.

    Gladbach: Nicolas; Scally, Elvedi, Diks; Castrop, Reitz, Engelhardt, Netz, Machino, Reyna; Tabakovic.

