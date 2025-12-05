Getty Images Sport
Kevin Diks Main Penuh, Borussia Moenchengladbach Susah Payah Tekuk Tim Juru Kunci
- Borussia Monchengladbach
Kevin Diks nyaris membawa Gladbach membuka keunggulan
Borussia Moenchengladbach bangkit dari kekecewaan gagal bertahan di DFB Pokal dengan mempertahankan hasil positif di Bundesliha setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas tuan rumah FSV Mainz di Stadion Mewa Arena, Sabtu (6/12) dini hari WIB.
Bek timnas Indonesia Kevin Diks dimainkan sejak menit pertama hingga laga berakhir. Diks nyaris membawa Gladbach membuka keunggulan pada menit ke-17 ketika sundulannya menyambut sepak pojok membuat Maxim Leitsch mencetak gol bunuh diri. Namun gol itu dianulir, karena saat Leitsch menyundul bola ke gawangnya sendiri, si kulit bundar terlebulu mengenai lengan Yannik Engelhardt.
Gladbach selanjutnya menemui kesulitan untuk membongkar pertahanan Mainz. Mereka akhirnya memecah kebuntuan saat Danny da Costa mencetak gol bunuh diri pada menit ke-58. Skor ini tidak mengalami perubahan hingga peluit panjang ditiupkan wasit.
Melalui lima laga Bundesliga tanpa kekalahan
Kemenangan yang didapat dengan susah payah itu disambut gembira kubu Glladbach. Hasil tersebut membuat tim besutan Eugen Polanski melalui lima pertandingan Bundesliga beruntun tanpa kekalahan. Posisi mereka pun naik ke peringkat sembilan klasemen sementara setelah mengumpulkan 16 poin. Sedangkan Mainz tetap menjadi juru kunci, karena baru mendapatkan enam poin.
Gladbach kembali bertemu tim papan bawah
Hasil positif ini tentunya akan menjadi modal berharga bagi Diks dan Gladbach dalam upaya mereka menambah poin di laga berikutnya. Gladbach akan menyambut kedatangan tim papan bawah lainnya, VfL Wolfsburg di Stadion Borussia Park, Sabtu (13/12) malam WIB.
Susunan pemain
Mainz: Batz; Da Costa, Hanche-Olsen, Leitsch; Widmer, Kai. Sano, Amiri, Mwene, Moreno Fell, Sung Lee; Weiper.
Gladbach: Nicolas; Scally, Elvedi, Diks; Castrop, Reitz, Engelhardt, Netz, Machino, Reyna; Tabakovic.
