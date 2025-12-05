Kevin Diks Main Penuh, Borussia Moenchengladbach Susah Payah Tekuk Tim Juru Kunci

Borussia Moenchengladbach bangkit dari kekecewaan gagal bertahan di DFB Pokal dengan mempertahankan hasil positif di Bundesliha setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas tuan rumah FSV Mainz di Stadion Mewa Arena, Sabtu (6/12) dini hari WIB.

Bek timnas Indonesia Kevin Diks dimainkan sejak menit pertama hingga laga berakhir. Diks nyaris membawa Gladbach membuka keunggulan pada menit ke-17 ketika sundulannya menyambut sepak pojok membuat Maxim Leitsch mencetak gol bunuh diri. Namun gol itu dianulir, karena saat Leitsch menyundul bola ke gawangnya sendiri, si kulit bundar terlebulu mengenai lengan Yannik Engelhardt.

Gladbach selanjutnya menemui kesulitan untuk membongkar pertahanan Mainz. Mereka akhirnya memecah kebuntuan saat Danny da Costa mencetak gol bunuh diri pada menit ke-58. Skor ini tidak mengalami perubahan hingga peluit panjang ditiupkan wasit.