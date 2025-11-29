"Kesalahan Besar" - Liverpool Seharusnya Tak Jual Luis Diaz Ke Bayern Munich

Wright-Phillips melanjutkan kritiknya atas bursa transfer Liverpool. Ia ditanya apakah kegagalan The Reds mengamankan Marc Guehi dari Crystal Palace merupakan kesalahan terbesar mereka, namun, pria berusia 44 tahun itu justru merujuk pada keputusan untuk merekrut Isak dan Ekitike tanpa Arne Slot menyesuaikan taktiknya untuk mengakomodasi kedua pemain tersebut, atau mengeluarkan potensi terbaik dari pembelian pemain papan atas lainnya seperti Florian Wirtz. Isak bergabung dengan Liverpool dengan rekor transfer Inggris sebesar £125 juta dari Newcastle; Ekitike pindah ke Merseyside dari Eintracht Frankfurt dengan nilai transfer yang bisa mencapai £79 juta; Wirtz didatangkan dari Bayer Leverkusen dengan harga £116 juta. Ketiga pemain ini kesulitan menemukan performa dan kebugaran terbaik mereka di awal musim 2025/26.

"Tidak, saya rasa kegagalan Liverpool mendapatkan Guehi bukanlah kesalahan terbesar musim panas ini. Saya pikir kesalahan terbesarnya adalah Slot belum menyesuaikan pendekatannya agar Ekitike dan Isak bisa bermain bersama," kata Wright-Phillips.

"Keduanya cukup mirip, jadi Anda perlu bekerja sama untuk memastikan mereka bisa bermain bersama. Tapi Anda tidak bisa menempatkan salah satu pemain yang posisinya kurang ideal, karena di situlah Wirtz akan bermain. Tetapi jika Anda memiliki Wirtz di sana, Anda telah mengubah taktik lini tengah Anda yang selalu ingin meraih gelar juara."

Wright-Phillips kemudian menambahkan bahwa Liverpool telah terlalu banyak mengutak-atik formula kemenangan mereka dari musim lalu. Ia menambahkan: "Terlalu banyak perubahan di Liverpool dibandingkan tim yang hampir menjuarai liga musim lalu. Saya rasa tidak perlu ada perubahan senilai £400 juta. Saya rasa mereka tidak membutuhkan Isak dan Ekitike. Mereka bisa saja mengambil satu pemain dan kemudian mereka akan berada di posisi yang tepat untuk menggantikan Diaz. Namun, mereka begitu fokus pada kedua pemain itu sehingga mereka tidak melakukan banyak hal lain setelah itu."