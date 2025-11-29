Getty
"Kesalahan Besar" - Liverpool Seharusnya Tak Jual Luis Diaz Ke Bayern Munich
Diaz bersinar untuk Bayern sejak pindah dari Liverpool
Mantan pemain sayap Wright-Phillips memberikan penilaian yang jelas tentang bisnis transfer Liverpool. Ia mengatakan bahwa ia merasa keputusan untuk melepas Diaz tanpa menggantinya dengan pemain sayap lain merupakan kesalahan yang jelas sejak awal. Wright-Phillips mengatakan banyak penggemar Liverpool kini menyadari kualitas yang dimiliki Diaz, karena ia berkembang pesat di Munich.
Mantan pemain Porto tersebut telah menjadi bintang bagi Bayern sejauh musim ini, mencetak 11 gol dan menyumbang lima assist dalam 18 penampilan kompetitif. Puncak dari awal karier gemilangnya di Jerman terjadi saat Bayern bermain imbang 2-2 melawan Union Berlin bulan lalu, ketika ia melepaskan tembakan dari sudut yang sangat sempit.
Diaz absen dalam satu-satunya kekalahan Die Roten di musim 2025/26 pada pertengahan pekan, setelah ia menerima kartu merah menyusul dua golnya di babak pertama dalam kemenangan 2-1 Tim Bavaria atas PSG. Tim asuhan Vincent Kompany jelas merindukan kemampuan lari langsung dan fisiknya dalam kekalahan 3-1 mereka dari Arsenal.
"Menjual Diaz adalah kesalahan"
Dalam sebuah wawancara dengan BestBettingSites, Wright-Phillips ditanya apakah menurutnya menjual Diaz ke Bayern adalah sebuah kesalahan. Ia menjawab: "Ya. Saya pikir begitu ketika mendengarnya bahkan sebelum itu terjadi. Saya tidak begitu memahaminya. Itu adalah sebuah kesalahan, tetapi kesalahan yang lebih besar lagi adalah tidak menggantinya. Anda kehilangan pemain sayap, jadi gantilah dia dengan pemain sayap lain. Entah mengapa, mereka memilih untuk mencari pemain lain."
"Saya pikir beberapa penggemar Liverpool menyadari betapa hebatnya dia bagi mereka, tetapi banyak orang tidak benar-benar memahami betapa penting dan efektifnya dia sampai dia mulai melakukannya untuk Bayern."
Wright-Phillips mengkritik kebijakan transfer Liverpool
Wright-Phillips melanjutkan kritiknya atas bursa transfer Liverpool. Ia ditanya apakah kegagalan The Reds mengamankan Marc Guehi dari Crystal Palace merupakan kesalahan terbesar mereka, namun, pria berusia 44 tahun itu justru merujuk pada keputusan untuk merekrut Isak dan Ekitike tanpa Arne Slot menyesuaikan taktiknya untuk mengakomodasi kedua pemain tersebut, atau mengeluarkan potensi terbaik dari pembelian pemain papan atas lainnya seperti Florian Wirtz. Isak bergabung dengan Liverpool dengan rekor transfer Inggris sebesar £125 juta dari Newcastle; Ekitike pindah ke Merseyside dari Eintracht Frankfurt dengan nilai transfer yang bisa mencapai £79 juta; Wirtz didatangkan dari Bayer Leverkusen dengan harga £116 juta. Ketiga pemain ini kesulitan menemukan performa dan kebugaran terbaik mereka di awal musim 2025/26.
"Tidak, saya rasa kegagalan Liverpool mendapatkan Guehi bukanlah kesalahan terbesar musim panas ini. Saya pikir kesalahan terbesarnya adalah Slot belum menyesuaikan pendekatannya agar Ekitike dan Isak bisa bermain bersama," kata Wright-Phillips.
"Keduanya cukup mirip, jadi Anda perlu bekerja sama untuk memastikan mereka bisa bermain bersama. Tapi Anda tidak bisa menempatkan salah satu pemain yang posisinya kurang ideal, karena di situlah Wirtz akan bermain. Tetapi jika Anda memiliki Wirtz di sana, Anda telah mengubah taktik lini tengah Anda yang selalu ingin meraih gelar juara."
Wright-Phillips kemudian menambahkan bahwa Liverpool telah terlalu banyak mengutak-atik formula kemenangan mereka dari musim lalu. Ia menambahkan: "Terlalu banyak perubahan di Liverpool dibandingkan tim yang hampir menjuarai liga musim lalu. Saya rasa tidak perlu ada perubahan senilai £400 juta. Saya rasa mereka tidak membutuhkan Isak dan Ekitike. Mereka bisa saja mengambil satu pemain dan kemudian mereka akan berada di posisi yang tepat untuk menggantikan Diaz. Namun, mereka begitu fokus pada kedua pemain itu sehingga mereka tidak melakukan banyak hal lain setelah itu."
Apa selanjutnya?
Penampilan Diaz akan menambah luka bagi fans Liverpool, yang telah melihat serangan mahal mereka gagal menyatu. Pertahanan mereka juga tidak jauh lebih baik. Jamie Carrageher melontarkan omelan pedas terhadap Arne Slot karena terus memilih Ibrahima Konate yang sedang kesulitan setelah kekalahan kandang Liverpool yang tragis 4-1 dari PSV Eindhoven di Liga Champions. Pakar Sky dan CBS Sports itu mengklaim pria asal Belanda tersebut punya waktu satu minggu untuk memperbaiki keadaan, sebelum posisinya terancam serius. Slot harus menemukan keseimbangan taktis yang tepat menjelang laga tandang The Reds ke West Ham, dan kunjungan ke Sunderland pada 3 Desember.
