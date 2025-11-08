Ivar Jenner Dari Bangku Cadangan, Tim Geypens Cedera Kepala, Jong Utrecht Dibungkam FC Emmen

Jong Utrecht tidak berhasil mempertahankan keunggulan, sehingga terpaksa harus menelan pil pahit kekalahan saat dibekap tamunya, FC Emmen, dengan skor 2-1 di Sportcomplex Zoudenbalch, Sabtu (8/11) dini hari WIB, dalam lanjutan Eerste Divisie.

Duel ini sebetulnya bisa mempertemukan dua pemain Indonesia, Ivar Jenner di kubu Jong Utrecht, dan Tim Geypens yang memperkuat Emmen. Jenner baru dimasukkan setelah jeda, sedangkan Geypens tak masuk ke dalam daftar pemain. Hal ini disebabkan Geypens mengalami cedera kepala yang didapatnya pada akhir pekan kemarin.

Jong Utrecht sempat memimpin terlebih dulu melalui Rafik El Arguioui pada menit ke-14. Setelah penalti Romano Postema di menit ke-21 menemui kegagalan, Emmen baru bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-69 melalui Pascal Mulder. Filimon Gerezgiher akhirnya memastikan kemenangan lewat gol yang lesakkannya selang enam menit kemudian.