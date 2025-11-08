FC Utrecht
Ivar Jenner Dari Bangku Cadangan, Tim Geypens Cedera Kepala, Jong Utrecht Dibungkam FC Emmen
Duel sesama pemain Indonesia urung terwujud
Jong Utrecht tidak berhasil mempertahankan keunggulan, sehingga terpaksa harus menelan pil pahit kekalahan saat dibekap tamunya, FC Emmen, dengan skor 2-1 di Sportcomplex Zoudenbalch, Sabtu (8/11) dini hari WIB, dalam lanjutan Eerste Divisie.
Duel ini sebetulnya bisa mempertemukan dua pemain Indonesia, Ivar Jenner di kubu Jong Utrecht, dan Tim Geypens yang memperkuat Emmen. Jenner baru dimasukkan setelah jeda, sedangkan Geypens tak masuk ke dalam daftar pemain. Hal ini disebabkan Geypens mengalami cedera kepala yang didapatnya pada akhir pekan kemarin.
Jong Utrecht sempat memimpin terlebih dulu melalui Rafik El Arguioui pada menit ke-14. Setelah penalti Romano Postema di menit ke-21 menemui kegagalan, Emmen baru bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-69 melalui Pascal Mulder. Filimon Gerezgiher akhirnya memastikan kemenangan lewat gol yang lesakkannya selang enam menit kemudian.
Jong Utrecht tak berhasil menyalip Emmen
Kegagalan mendulang kemenangan di tiga pertandingan beruntun membuat Jong Utrecht tak berhasil mengangkat posisi mereka untuk menggusur Emmen di klasemen sementara. Jong Utrecht sekarang berada di peringkat ke-14 dengan 16 poin, sedangkan Emmen yang mengumpulkan 20 poin menempati peringkat sepuluh dengan 20 poin.
Jenner bergabung ke timnas U-23?
Eerste Divisie selanjutnya diliburkan terkait kalender FIFA. Situasi ini memungkinkan Jenner bergabung ke pemusatan latihan (TC) timnas Indonesia U-23 pada 6-29 November. Hanya saja, Jenner kemungkinan tidak bisa secara penuh mengikuti TC tersebut, karena Jong Utrecht akan menjalani jadwal padat. Setelah bertandang ke markas Jong PSV pada 22 November, dan tiga hari kemudian menjamu Den Bosch.
Susunan pemain
Jong Utrecht: Kevin Gadellaa; Sil van der Wegen, Wessel Kooy, Joshua Mukeh, Per Kloosterboer; Jaygo van Ommeren, Oualid Agougil, Rafik El Arguioui; Markus Jensen, Noah Ohio, Emirhan Demircan.
Emmen: Luca Unbehaun; Luca Everink, Christian Ostergaard, Pascal Mulder, Lukas Larsen; Adam Claridge, Rodney Kongolo, Alaa Bakir; Nelson Amadin, Romano Postema, Filimon Gerezgiher.
Iklan