Isa Warps & Claudia Scheunemann Masuk: Ini Daftar Skuad Timnas Wanita Indonesia Untuk SEA Games 2025
Timnas Wanita Indonesia siap berlaga di SEA Games 2025
Setelah agenda persiapan panjang, termasuk FIFA Matchday menghadapi Nepal dan Tionghoa Taipei pada akhir November lalu, pelatih Akira higashiyama akhirnya menentukan 23 pemain yang akan memperkuat Timnas Wanita Indonesia di SEA Games 2025. Nama-nama seperti Claudia Scheunemann, Isa Warps, Gea Yumanda dan Zahra Muzdalifah masuk dalam skuad kali ini.
Daftar skuad Timnas Wanita Indonesia
Kiper: Alleana Ayu, Iris De Rouw, Shesilia Putri
Belakang: Emily Julia, Gea Yumanda, Jazlyn Firyal, Elisabeth Rumbewas, Safira Ika, Vivi Oktavia, Zahra Muzdalifah
Tengah: Felicia De Zeeuw, Helsya Maeisyaroh, Reva Oktaviani, Rosdilah Siti, Viny Silfianus
Depan: Ajeng Sri Handayani, Aulia Al Mabruroh, Claudia Scheunemann, Isa Warps, Ayunda Dwi, Marsela Yuliana, Sheva Imut
Garuda Pertiwi Tergabung di Grup A
Di ajang SEA Games 2025, Timnas Wanita Indonesia berada di Grup A bersama Thailand dan Singapura. Tuan rumah Tim Gajah Perang akan menjadi lawan pertama Garuda Pertiwi, Kamis (4/1) malam WIB, lalu tiga hari kemudian Claudia dkk bakal menghadapi The Lioneesses.
Timnas Wanita Indonesia ditargetkan naik podium
Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir telah mengungkapkan target yang diberikan oleh PSSI kepada Garuda Pertiwi. Dalam konferensi pers pada November lalu, Erick Thohir mengatakan: "Kalau dari sepakbola sendiri, dari hasil evaluasi Kemenpora, kemarin kalau tidak salah PSSI mengusulkan putrinya perunggu dan putranya perak. Kurang lebih seperti itu yang disampaikan ke kami."
