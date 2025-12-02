Isa Warps & Claudia Scheunemann Masuk: Ini Daftar Skuad Timnas Wanita Indonesia Untuk SEA Games 2025

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir telah mengungkapkan target yang diberikan oleh PSSI kepada Garuda Pertiwi. Dalam konferensi pers pada November lalu, Erick Thohir mengatakan: "Kalau dari sepakbola sendiri, dari hasil evaluasi Kemenpora, kemarin kalau tidak salah PSSI mengusulkan putrinya perunggu dan putranya perak. Kurang lebih seperti itu yang disampaikan ke kami."