"Hugo Ekitike Lebih Layak Jadi Starter!" - Alexander Isak Harus Buktikan Label £125 Juta Jika Ingin Jadi Pilihan Utama Di Liverpool
Masalah persaingan striker £200 juta Liverpool
Investasi Liverpool senilai £204 juta pada dua striker baru telah memicu pertarungan internal yang sengit untuk mendapatkan peran nomor 9 klub musim ini. Ekitike tampil cemerlang sejak kedatangannya di musim panas, mencetak gol secara konsisten dan segera mendapatkan tempat di bawah Slot. Sementara itu, Isak – yang didatangkan di akhir bursa transfer setelah perselisihan dengan Newcastle – kesulitan untuk mencapai ketajaman penuh dan beradaptasi dengan gaya tim.
Liverpool mengontrak kedua penyerang tersebut dengan harapan mereka bisa meningkatkan serangan bersama-sama, namun perbedaan dalam performa awal musim mereka telah mengubah ekspektasi. Slot sangat bergantung pada tingkat kerja Ekitike, penyelesaian klinis dan kemampuan untuk menghubungkan permainan, sementara Isak, yang melewatkan persiapan penting pra-musim, terus mengejar kebugaran pertandingan.
Tekanan keuangan menambah kerumitan lebih lanjut, dengan Isak tiba dengan biaya yang memecahkan rekor transfer di Inggris dan diperkirakan akan menjadi bintang terkemuka sejak hari pertama, terutama mengingat rekornya di Liga Primer. Beberapa orang percaya bahwa menjadikannya, apa pun kondisinya, tidak dapat dihindari karena adanya investasi yang terlibat, sementara yang lain berpendapat bahwa kinerjanya harus dihargai. Dengan Liverpool yang ingin mempertahankan mahkota Liga Primer mereka, setiap keputusan seleksi sedang diteliti dengan cermat, terutama pada peran penyerang tengah.
Lini serang Liverpool kesulitan untuk tampil padu
Kedatangan Isak dipandang sebagai transfer superior menyusul kemenangan Liverpool di Liga Primer, menegaskan niat The Reds untuk meningkatkan skuad mereka ke standar juara Liga Champions. Namun, kemunduran kebugarannya dan integrasi yang tertunda membuat sang striker belum menunjukkan kemampuan mencetak gol yang kejam seperti yang dia tunjukkan di Newcastle. Slot telah membelanya secara terbuka, bersikeras bahwa dia dibeli untuk kesuksesan jangka panjang daripada hasil langsung.
Sementara itu, Ekitike telah melampaui ekspektasi setelah bergabung dari Eintracht Frankfurt dengan sambutan yang jauh lebih sedikit dibandingkan Isak. Pra-musimnya yang kuat memungkinkan dia beradaptasi dengan cepat terhadap tuntutan Slot, menjadikannya titik fokus paling andal di awal musim. Kemunculannya mengejutkan beberapa orang dan menyoroti betapa cepatnya hierarki skuad dapat berubah di tim-tim elite.
Penampilan Mohamed Salah berfluktuasi dan Cody Gakpo juga berjuang untuk konsistensi. Kedatangan Florian Wirtz menambah senjata kreatif lainnya tetapi meningkatkan kemacetan taktis di area depan. Tugas Slot sekarang bukan sekadar menemukan satu solusi, tapi tentang membentuk unit yang lancar dengan banyak bintang yang ingin mendapatkan menit bermain.
Leboeuf: Ekitike harus lebih layak jadi starter daripada Isak
Leboeuf yakin bahwa performa seharusnya lebih diutamakan daripada harga dan reputasi ketika Slot memilih susunan pemain inti. Berbicara kepada OLBG, ia menyatakan: "Ini akan sulit karena saat ini satu-satunya yang harus bermain adalah Hugo Ekitike. Hugo harus bermain di setiap pertandingan karena Alexander Isak tidak berlatih untuk sementara waktu, berjuang melawan Newcastle agar bisa bergabung dengan Liverpool, tetapi saat ini Isak bukanlah Isak yang kita kenal selama bertahun-tahun bermain untuk Newcastle."
Mantan bek Chelsea tersebut berpendapat bahwa Ekitike telah mendapatkan tempatnya dan harus tetap menjadi pilihan utama terlepas dari investasi besar Liverpool. "Tapi dia memberi banyak tekanan pada Hugo. Hugo memulai dengan sangat baik, mencetak gol di setiap pertandingan. Saat ini Hugo bermain bagus dan Arne Slot seharusnya hanya memainkannya. Dan tidak masalah apakah pemain lain itu berharga £130 atau 150 juta. Jika dia belum cukup siap, Anda harus memainkan Hugo."
Leboeuf menambahkan bahwa fleksibilitas ada jika Slot ingin mengakomodasi kedua pemain dalam susunan pemain, sambil memperingatkan bahwa hal itu menghadirkan tantangan besar dalam manajemen skuad. "Ada kemungkinan bagi Hugo untuk bermain di sisi kiri. Isak juga mungkin melakukannya. [Slot] memiliki pilihan seperti raja, seperti yang kita katakan di Prancis."
Leboeuf melanjutkan dengan membahas performa Salah yang menghambat upaya Liverpool mempertahankan gelar juara: "Kita juga harus membahas Mohamed Salah, dia bukan Salah yang selama ini kita lihat. Jadi, ada Salah, Cody Gakpo, Ekitike, dan Isak. Tapi apa yang akan kita lakukan dengan Florian Wirtz? Memang rumit, tetapi mereka sudah memutuskan untuk pergi ke sana. Secara pribadi, ketika saya melihat Ekitike menjadi starter bersama Liverpool, saya bilang mereka tidak membutuhkan Isak."
"Saya pikir mereka seharusnya menyerah dan menolak trasnfer [Isak] karena itu akan menciptakan lebih banyak masalah daripada menghasilkan hasil. Arne Slot perlu membuat pilihan dan Anda harus memastikan ruang ganti mendukung hal itu dan mereka hidup bersama dengan suasana yang baik – dia harus sangat baik secara psikologis."
Absennya Salah karena Piala Afrika bisa jadi kesempatan buat Slot
Pertandingan Liverpool mendatang akan memaksa Slot untuk membuat keputusan tegas tentang striker mana yang akan memimpin pertahanan gelar. Jika Ekitike terus mencetak gol, mencadangkannya hampir mustahil – bahkan untuk memberi ritme dan kepercayaan diri bagi pemain termahal klub tersebut. Namun, peran jangka panjang Isak tetap krusial bagi perencanaan masa depan Liverpool, dan klub berharap dia dapat membuktikan dirinya lebih cepat.
Dengan Salah akan berangkat bulan depan bersama Mesir untuk Piala Afrika, Slot mungkin akan diberi kesempatan unik untuk mencoba sistem baru, tanpa harus mencadangkan pemain Liverpool terbaik di era modern. Ada pembicaraan tentang kemungkinan Liverpool beralih ke sistem 4-4-2 dengan Isak dan Ekitike bermain di lini depan, jika performanya tidak membaik. Namun, Slot dikabarkan khawatir tentang potensi dampak terhadap stabilitas lini tengah jika ia beralih ke sistem tersebut.
