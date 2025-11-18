"Hugo Ekitike Lebih Layak Jadi Starter!" - Alexander Isak Harus Buktikan Label £125 Juta Jika Ingin Jadi Pilihan Utama Di Liverpool

Leboeuf yakin bahwa performa seharusnya lebih diutamakan daripada harga dan reputasi ketika Slot memilih susunan pemain inti. Berbicara kepada OLBG, ia menyatakan: "Ini akan sulit karena saat ini satu-satunya yang harus bermain adalah Hugo Ekitike. Hugo harus bermain di setiap pertandingan karena Alexander Isak tidak berlatih untuk sementara waktu, berjuang melawan Newcastle agar bisa bergabung dengan Liverpool, tetapi saat ini Isak bukanlah Isak yang kita kenal selama bertahun-tahun bermain untuk Newcastle."

Mantan bek Chelsea tersebut berpendapat bahwa Ekitike telah mendapatkan tempatnya dan harus tetap menjadi pilihan utama terlepas dari investasi besar Liverpool. "Tapi dia memberi banyak tekanan pada Hugo. Hugo memulai dengan sangat baik, mencetak gol di setiap pertandingan. Saat ini Hugo bermain bagus dan Arne Slot seharusnya hanya memainkannya. Dan tidak masalah apakah pemain lain itu berharga £130 atau 150 juta. Jika dia belum cukup siap, Anda harus memainkan Hugo."

Leboeuf menambahkan bahwa fleksibilitas ada jika Slot ingin mengakomodasi kedua pemain dalam susunan pemain, sambil memperingatkan bahwa hal itu menghadirkan tantangan besar dalam manajemen skuad. "Ada kemungkinan bagi Hugo untuk bermain di sisi kiri. Isak juga mungkin melakukannya. [Slot] memiliki pilihan seperti raja, seperti yang kita katakan di Prancis."

Leboeuf melanjutkan dengan membahas performa Salah yang menghambat upaya Liverpool mempertahankan gelar juara: "Kita juga harus membahas Mohamed Salah, dia bukan Salah yang selama ini kita lihat. Jadi, ada Salah, Cody Gakpo, Ekitike, dan Isak. Tapi apa yang akan kita lakukan dengan Florian Wirtz? Memang rumit, tetapi mereka sudah memutuskan untuk pergi ke sana. Secara pribadi, ketika saya melihat Ekitike menjadi starter bersama Liverpool, saya bilang mereka tidak membutuhkan Isak."

"Saya pikir mereka seharusnya menyerah dan menolak trasnfer [Isak] karena itu akan menciptakan lebih banyak masalah daripada menghasilkan hasil. Arne Slot perlu membuat pilihan dan Anda harus memastikan ruang ganti mendukung hal itu dan mereka hidup bersama dengan suasana yang baik – dia harus sangat baik secara psikologis."