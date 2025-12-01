"Harus Segera Berubah" - Kylian Mbappe Frustrasi Real Madrid Cuma Raih Hasil Imbang Lawan Girona

Real Madrid gagal merebut kembali posisi puncak di La Liga setelah ditahan oleh Girona, menandai pertandingan tandang di liga ketiga berturut-turut tanpa kemenangan. Gol Azzedine Ounahi di babak pertama mengejutkan tim asuhan Alonso, yang kesulitan menemukan ritme dan kontrol dalam pertandingan. Mbappe menyamakan kedudukan dari titik penalti, tetapi pengaruhnya terbatas karena Los Blancos kurang tajam di fase-fase krusial.

Hasil ini datang sehari setelah Barcelona mengalahkan Alaves di Camp Nou, sehingga Los Blancos kini berada di posisi kedua, satu poin di belakang juara bertahan dalam persaingan gelar yang semakin ketat. Gol Vinicius Junior dianulir, upaya Mbappe dibatalkan karena handball, dan membutuhkan penyelamatan penting Thibaut Courtois untuk menghindari kekalahan. Meskipun ada tekanan di menit-menit akhir, upaya akhir mereka kurang tenang, mencerminkan tren inkonsistensi serangan yang lebih tajam.

Hasil imbang ini semakin meningkatkan sorotan pada Alonso, dengan timnya telah kehilangan keunggulan lima poin yang mereka pegang setelah El Clasico meskipun tanda-tanda awal yang menjanjikan di musim ini. Menjelang laga tandang ke San Mames melawan Athletic Bilbao, kekhawatiran meningkat seputar gaya bermain Madrid, tingkat konsentrasi dan ketidakmampuan untuk mendominasi pertandingann. Dengan Barcelona terus memanfaatkan situasi, setiap poin yang hilang sekarang terasa semakin signifikan.