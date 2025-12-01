Getty Images
"Harus Segera Berubah" - Kylian Mbappe Frustrasi Real Madrid Cuma Raih Hasil Imbang Lawan Girona
Real Madrid seri dengan Girona - Barca puncaki La Liga
Real Madrid gagal merebut kembali posisi puncak di La Liga setelah ditahan oleh Girona, menandai pertandingan tandang di liga ketiga berturut-turut tanpa kemenangan. Gol Azzedine Ounahi di babak pertama mengejutkan tim asuhan Alonso, yang kesulitan menemukan ritme dan kontrol dalam pertandingan. Mbappe menyamakan kedudukan dari titik penalti, tetapi pengaruhnya terbatas karena Los Blancos kurang tajam di fase-fase krusial.
Hasil ini datang sehari setelah Barcelona mengalahkan Alaves di Camp Nou, sehingga Los Blancos kini berada di posisi kedua, satu poin di belakang juara bertahan dalam persaingan gelar yang semakin ketat. Gol Vinicius Junior dianulir, upaya Mbappe dibatalkan karena handball, dan membutuhkan penyelamatan penting Thibaut Courtois untuk menghindari kekalahan. Meskipun ada tekanan di menit-menit akhir, upaya akhir mereka kurang tenang, mencerminkan tren inkonsistensi serangan yang lebih tajam.
Hasil imbang ini semakin meningkatkan sorotan pada Alonso, dengan timnya telah kehilangan keunggulan lima poin yang mereka pegang setelah El Clasico meskipun tanda-tanda awal yang menjanjikan di musim ini. Menjelang laga tandang ke San Mames melawan Athletic Bilbao, kekhawatiran meningkat seputar gaya bermain Madrid, tingkat konsentrasi dan ketidakmampuan untuk mendominasi pertandingann. Dengan Barcelona terus memanfaatkan situasi, setiap poin yang hilang sekarang terasa semakin signifikan.
- Getty Images
Mbappe melampiaskan kekecewaannya terhadap performa Real Madrid
Mbappe meluapkan kemarahannya di Instagram setelah pertandingan, menjelaskan bahwa kinerja tim tidak dapat diterima selama periode krusial ini. Dia menulis: “Ini bukan hasil yang kami inginkan malam ini... Kita perlu mengubah dinamika dan menunjukkan siapa kita sebagai tim.”
Pemain internasional Prancis itu sangat kecewa setelah ia mencetak gol tetapi kesulitan untuk secara konsisten menguasai permainan karena pertahanan Girona yang kompak. “Benar-benar bukan hasil yang kami inginkan malam ini, tetapi liga masih berjalan dan sangat panjang,” tambahnya.
Meski mencetak gol liga ke-14 musim ini, Mbappe menyesalkan betapa sedikit pengaruh yang dimilikinya dalam permainan terbuka karena ia terus-menerus terkepung dan kekurangan suplai. Dia telah menjadi pencetak gol yang luar biasa, termasuk empat gol baru-baru ini melawan Olympiakos, tetapi pertandingan ini sekali lagi menyoroti perjuangan Madrid untuk membangun serangan yang cair di laga tandang.
Penurunan performa Madrid menambah tekanan pada Alonso
Penurunan performa Madrid baru-baru ini telah menciptakan momen yang rumit dalam masa transisi di bawah arahan Alonso. Penampilan tandang mereka kurang memiliki tempo, ketajaman dan ketegasan yang sebelumnya menjadi ciri keberhasilan mereka di awal musim. Sementara tim ini tetap kuat dalam perebutan gelar, akumulasi hasil imbang telah menambah tekanan pada setiap pertandingan mendatang.
Pertandingan melawan Girona mengungkapkan masalah yang sudah dikenal: struktur lini tengah yang tidak konsisten, ketergantungan pada momen individu daripada pola permainan yang berkelanjutan dan ketidakmampuan untuk mempertahankan kontrol selama 90 menit. Atmosfer di Montilivi tampak mengganggu para pemain saat mereka kesulitan untuk mengendalikan permainan dengan dominasi yang biasanya diharapkan dari mereka.
Namun di tengah kekecewaan, Mbappe terus mengukir rekor, bergabung dengan Cristiano Ronaldo sebagai pemain yang mencetak lebih dari 53 gol dalam satu tahun kalender untuk Real Madrid. Produktivitasnya tetap luar biasa meskipun tim di sekitarnya mengalami kemunduran.
Jadwal menantang Real Madrid selanjutnya
Madrid akan melakukan perjalanan ke San Mames untuk bertemu dengan Athletic Bilbao, bermain di stadion yang terkenal sulit untuk ditaklukan. Alonso telah mendesak kekompakan dan intensitas yang baru saat skuadnya berupaya menghentikan rekor tanpa kemenangan mereka di La Liga. Dengan Barcelona sekarang memimpin, Los Blancos harus segera merespons untuk mencegah penurunan yang lebih parah.
Iklan