Lommel SK
Gol Joey Pelupessy Ikut Selamatkan Lommel SK Dari Kekalahan
Gol Pelupessy jadi titik awal comeback Lommel
Lommel SK nyaris mendapatkan malu ketika bermain di hadapan pendukungnya sebelum membalikkan keadaan untuk memaksa pemuncak klasemen SK Beveren bermain imbang 2-2 di Stadion Soeverein, Sabtu (8/11) dini hari WIB, dalam lanjutan Challenger Pro League Belgia.
Pelatih Lee Johnson kembali memberikan kepercayaan kepada Joey Pelupessy untuk main sejak menit pertama. Bahkan penggawa timnas Indonesia itu mencetak gol yang menjadi titik awal kebangkitan Lommel setelah tertinggal dua gol dari tim tamu. Pelupessy dimainkan selama 81 menit di pertandingan ini.
Kubu tuan rumah terbungkam ketika Christian Bruls membuka keunggulan Beveren pada menit ke-19. Lommel makin nelangsa saat Kurt Abrahams menggandakannya selepas babak kedua berjalan dua menit.
Tetapi Pelupessy membangkitkan semangat Lommel selepas di memperkecil ketertinggalan lewat golnya di menit ke-52. Itu menjadi gol kedua yang dicetak Pelupessy selama memperkuat Lommel.
Tetapi Lommel harus bermain dengan sepuluh orang akibat kartu kuning kedua yang diterima Timothy Eyoma pada menit ke-63 Lommel akhirnya bisa mendapatkan poin setelah Dries Wouters menyamakan kedudukan menjelang laga usai.
Paceklik kemenangan Lommel berlanjut
Hasil itu tentunya mengecewakan bagi Lommel, karena kini melalui empat laga beruntun tanpa kemenangan. Lommel pun tertahan di peringkat lima klasemen sementara selepa megoleksi 20 poin. Mereka tertinggal 15 angka dari Beveren yang berada di puncak klasemen.
Kembali berhadapan dengan tim dua besar klasemen
Pelupessy kini mendapat kesempatan untuk beristirahat, mengingat timnas Indonesia tidak memiliki agenda pertandingan di jeda internasional, karena PSSI lebih memilih menyiapkan laga uji coba buat timnas U-23. Pelupessy bersama Lommel baru bertanding lagi kala menghadapi peringkat dua KV Kortrijk di Stadion Guldensporen, Minggu (23/11) dini hari WIB.
Susunan pemain
Lommel: Matthias Pieklak; Timothy Eyoma, Dries Wouters, Joey Pelupessy, Tom Reyners, Jhon Banguera, Lucas Schoofs, Lautaro López, Ralf Seuntjens, Henry Oware, Mohamed Salah.
Beveren: Beau Reus; Viktor Boone, Cristophe Janssens, Jearl Margaritha, Sieben Dewaele, Laurent Jans, Christian Bruls, Bruno Godeau, Kurt Abrahams, Jannes van Hecke, Lennart Martens.
