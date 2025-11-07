Gol Joey Pelupessy Ikut Selamatkan Lommel SK Dari Kekalahan

Lommel SK nyaris mendapatkan malu ketika bermain di hadapan pendukungnya sebelum membalikkan keadaan untuk memaksa pemuncak klasemen SK Beveren bermain imbang 2-2 di Stadion Soeverein, Sabtu (8/11) dini hari WIB, dalam lanjutan Challenger Pro League Belgia.

Pelatih Lee Johnson kembali memberikan kepercayaan kepada Joey Pelupessy untuk main sejak menit pertama. Bahkan penggawa timnas Indonesia itu mencetak gol yang menjadi titik awal kebangkitan Lommel setelah tertinggal dua gol dari tim tamu. Pelupessy dimainkan selama 81 menit di pertandingan ini.

Kubu tuan rumah terbungkam ketika Christian Bruls membuka keunggulan Beveren pada menit ke-19. Lommel makin nelangsa saat Kurt Abrahams menggandakannya selepas babak kedua berjalan dua menit.

Tetapi Pelupessy membangkitkan semangat Lommel selepas di memperkecil ketertinggalan lewat golnya di menit ke-52. Itu menjadi gol kedua yang dicetak Pelupessy selama memperkuat Lommel.

Tetapi Lommel harus bermain dengan sepuluh orang akibat kartu kuning kedua yang diterima Timothy Eyoma pada menit ke-63 Lommel akhirnya bisa mendapatkan poin setelah Dries Wouters menyamakan kedudukan menjelang laga usai.