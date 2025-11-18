GILA! Manchester United Siapkan Uang Segini Untuk Tebus Suksesor Casemiro

United menghabiskan banyak uang di bursa transfer terakhir setelah musim 2024/25 yang buruk, yang membuat mereka tanpa trofi dan finis di peringkat ke-15 Liga Primer. Amorim ingin memperkuat lini serangnya setelah pemain-pemain seperti Joshua Zirkzee, Marcus Rashford dan Rasmus Hojlund gagal total musim lalu.

Oleh karena itu, mereka merekrut penyerang bintang seperti Benjamin Sesko dari RB Leipzig, Matheus Cunha dari Wolves, dan Bryan Mbeumo dari Brentford. Mereka juga memperkuat posisi penjaga gawang, mengganti Andre Onana dengan Senne Lammens dari Royal Antwerp.

Satu posisi lagi yang ingin diperkuat Amorim adalah lini tengah, dan ia bahkan mengincar Carlos Baleba dari Brighton, tetapi banderolnya sebesar £115 juta terbukti terlalu tinggi. Sejauh ini di musim baru, Amorim telah menempatkan kapten Bruno Fernandes sebagai gelandang bertahan bersama Casemiro, dengan Cunha, Mbeumo, atau Mason Mount mengisi dua slot nomor 10 di belakang striker tunggal Sesko. Namun, pelatih asal Portugal itu masih ingin merekrut spesialis lini tengah untuk melindungi pertahanan.