GILA! Manchester United Siapkan Uang Segini Untuk Tebus Suksesor Casemiro
"Posisi yang bermasalah"
United menghabiskan banyak uang di bursa transfer terakhir setelah musim 2024/25 yang buruk, yang membuat mereka tanpa trofi dan finis di peringkat ke-15 Liga Primer. Amorim ingin memperkuat lini serangnya setelah pemain-pemain seperti Joshua Zirkzee, Marcus Rashford dan Rasmus Hojlund gagal total musim lalu.
Oleh karena itu, mereka merekrut penyerang bintang seperti Benjamin Sesko dari RB Leipzig, Matheus Cunha dari Wolves, dan Bryan Mbeumo dari Brentford. Mereka juga memperkuat posisi penjaga gawang, mengganti Andre Onana dengan Senne Lammens dari Royal Antwerp.
Satu posisi lagi yang ingin diperkuat Amorim adalah lini tengah, dan ia bahkan mengincar Carlos Baleba dari Brighton, tetapi banderolnya sebesar £115 juta terbukti terlalu tinggi. Sejauh ini di musim baru, Amorim telah menempatkan kapten Bruno Fernandes sebagai gelandang bertahan bersama Casemiro, dengan Cunha, Mbeumo, atau Mason Mount mengisi dua slot nomor 10 di belakang striker tunggal Sesko. Namun, pelatih asal Portugal itu masih ingin merekrut spesialis lini tengah untuk melindungi pertahanan.
Man United siapkan dana besar untuk rekrut target
Meskipun Setan Merah tetap tertarik pada Baleba dan Elliot Anderson dari Nottingham Forest, mereka juga mengincar Joao Gomes, yang saat ini bermain untuk Wolves. Setan Merah pertama kali melihat Gomes sebagai pengganti jangka panjang Casemiro pada tahun 2024 ketika ia dihargai £40 juta. Namun, negosiasi tidak pernah membuahkan hasil dan manajer United saat itu Erik ten Hag kemudian merekrut Manuel Ugarte.
Menurut Record, Gomes bersedia pindah pada bursa transfer Januari di tengah kesulitan Wolves dan bisa direkrut dengan harga sekitar £44 juta. Setan Merah menganggap Gomes sebagai alternatif yang lebih murah daripada Anderson atau Baleba dan dapat mengajukan tawaran resmi setelah bursa dibuka kembali.
United disarankan jor-joran untuk Baleba
Awal bulan ini, mantan striker United Louis Saha mendesak klub untuk merekrut Baleba karena ia yakin bintang muda Seagulls itu dapat memberikan nilai tambah yang sama bagi Setan Merah seperti yang dibawa Rodri ke dalam skuad Manchester City.
Berbicara kepada OLBG, Saha mengatakan: "Fabinho sangat kuat untuk Liverpool dan Rodri juga sama untuk Man City. Ketika Anda memiliki gelandang yang sangat kuat yang memberikan transisi, kekuatan dan stabilitas secara bersamaan, dia adalah pemain top dan tidak banyak yang mampu mendominasi lini tengah. Kami mendengar bahwa ada pembicaraan dengan Brighton untuk Carlos Baleba, yang hampir bergabung dan saya sangat menyukai gayanya. Semua orang dapat melihat bahwa ada celah dan kebutuhan akan kekuatan dan kemampuan untuk mengubah tempo permainan. Terkadang United bermain untuk tetap aman dan memperlambat tempo, dan itu tidak membantu para penyerang United, jadi kami membutuhkan sesuatu yang lebih baik."
Siapa lagi yang masuk daftar incaran Man United?
Tim rekrutmen United juga telah melacak gelandang tambahan untuk bulan Januari. Mantan gelandang Chelsea Conor Gallagher dipandang sebagai opsi jangka pendek potensial jika ia tersedia untuk dipinjamkan pada bulan Januari. Gelandang Atletico Madrid tersebut sedang berjuang untuk mengamankan tempat di skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026, dan menit bermain reguler di Liga Primer bisa menjadi kuncinya.
Adam Wharton dari Crystal Palace juga dipantau, meskipun ia baru-baru ini menandatangani kontrak baru di Selhurst Park. Nama lain yang sedang dibicarakan adalah Angelo Stiller dari Stuttgart, yang merupakan deep-lying playmaker dengan reputasi Bundesliga yang kuat. Setan Merah tidak mengajukan tawaran untuknya di musim panas, tetapi Stiller dilaporkan terbuka untuk pindah ke Liga Primer. Klausul pelepasannya senilai £35 juta menjadikannya pilihan yang terjangkau.
