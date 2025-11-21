Florian Wirtz Semakin Menderita! Pemain £116 Juta Liverpool Alami Cedera & Absen Hingga 1 Bulan

Slot memberikan informasi terbaru tentang kondisi skuadnya dalam konferensi pers baru-baru ini. Pelatih asal Belanda tersebut mengungkapkan bahwa selain Wirtz, Conor Bradley juga mengalami masalah otot selama jeda internasional. Manajer Liverpool tersebut mengatakan ia memperkirakan pemain Irlandia Utara itu akan absen setidaknya selama tiga minggu ke depan. Absennya bisa membuat The Reds kesulitan memilih pemain, mengingat Jeremie Frimpong masih menepi karena cedera paha yang dialaminya saat Liverpool menang 5-1 atas Eintracht Frankfurt bulan lalu. Dominik Szoboszlai dan Curtis Jones telah mengisi posisi bek kanan musim ini, namun, tidak ada bek kanan senior yang tersisa di dalam skuad.

Meskipun mantan manajer Feyenoord itu tidak memberikan perkiraan waktu pasti mengenai kembalinya Wirtz, ia mengisyaratkan bahwa sang playmaker akan absen lebih singkat daripada Bradley.

Namun, ada kabar positif, dengan Alisson Becker yang cukup fit untuk menjadi starter melawan Forest. Penjaga gawang Brasil itu bisa tampil untuk pertama kalinya sejak mengalami cedera hamstring saat The Reds kalah dari Galatasaray pada bulan September lalu.