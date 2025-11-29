Getty Images Sport
"Era Arne Slot Hampir Berakhir" - Legenda Liverpool Yakin Sang Manajer Akan Dipecat & Mohon Jurgen Klopp Untuk Kembali
Hamann mengecam Slot atas performa buruk Liverpool
Hamann, yang bermain 280 pertandingan untuk Liverpool selama tujuh tahun di Merseyside, tidak ragu-ragu dalam menilai performa Slot dalam kolomnya untuk Sky Deutschland.
Mantan gelandang Bayern, Newcastle dan Manchester City itu mengisyaratkan bahwa The Reds akan menghadapi masalah besar untuk menembus empat besar Liga Primer, dan bahwa masalah di Anfield tidak dapat diselesaikan dengan cepat. Meskipun ia memberikan peringatan atas kritiknya dengan mengakui kesulitan dalam mengintegrasikan banyaknya pemain bintang yang direkrut klub di musim panas, dan beban psikologis yang masih dirasakan akibat berduka atas Diogo Jota, Hamann mengatakan sisa pujian yang dinikmati Slot atas keberhasilannya memenangkan gelar di musim debutnya kini telah habis. Hal itu mendorong finalis Piala Dunia 2002 tersebut untuk mengutarakan kembalinya Jurgen Klopp ke posisi puncak di Anfield.
"Era Slot segera berakhir"
Hamann menulis: "Kekalahan Liverpool 1-4 melawan Eindhoven adalah kekalahan kesembilan mereka dalam 12 pertandingan terakhir. Saya yakin Arne Slot telah kehilangan kendali atas tim. Tim ini berantakan, semua orang melakukan apa yang mereka inginkan, seperti Salah sebelum gol kedua PSV."
"Liverpool akan menghadapi masalah besar untuk finis di empat besar Liga Primer. Saya rasa masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan cepat atau mudah.
Situasinya begitu rumit sehingga klub pasti akan membahas posisi manajer. Akhir dari Slot sudah dekat. Saya tidak pernah menyangka akan seperti ini setelah musim gemilang yang ia jalani, tetapi saya yakin jasanya kini telah habis."
"Mereka telah menghabiskan banyak uang untuk pemain, tetapi tidak satu pun dari mereka yang memberikan dampak. Setelah kematian Diogo Jota, tidak mudah untuk menembus tim yang baru saja kehilangan rekan setimnya. Pertanyaannya adalah, berapa lama Anda bisa terus menggunakan itu sebagai argumen? Banyak yang sudah merindukan kembalinya Jurgen Klopp. Jika Anda bertanya kepada para penggemar, banyak yang pasti akan berkata: 'Itu akan luar biasa!'"
"Seberapa besar kemungkinan dia akan kembali ke Liverpool? Saya tidak tahu. Tetapi itu akan menjadi kisah terbaik dekade ini. Klub pasti sudah mempertimbangkan alternatif. Saya berasumsi mereka sudah bicara dengan Klopp."
Tekanan terhadap Slot meningkat setelah kalah dari PSV
Meskipun kritik terhadap Slot sudah merajalela sebelum kekalahan telak dari PSV, kebobolan empat gol di kandang melawan klub Belanda tersebut telah mempertajam sorotan lebih lanjut. Legenda Liverpool Jamie Carragher yakin Slot "memiliki waktu seminggu untuk menyelamatkan pekerjaannya" setelah kekalahan terakhirnya.
Laporan di Jerman juga menyebutkan bahwa Slot harus "berhati-hati" karena Klopp mengincar kembalinya ke Merseyside, dengan spekulasi yang meningkat bahwa klub tersebut telah menghubungi mantan pelatih mereka tentang kepulangan yang spektakuler.
Pekan yang krusial untuk Slot
Jika Hamann benar, dan sisa kredit untuk gelar juara musim lalu telah habis, maka Carragher juga bisa jadi benar. Ini benar-benar pekan yang krusial bagi masa jabatan Slot sebagai pelatih Liverpool.
Pertama, The Reds akan bertandang ke London timur untuk menghadapi West Ham, Minggu (30/11) malam WIB. The Irons tak terkalahkan dalam tiga pertandingan liga terakhir mereka, mencetak delapan gol di antaranya. Mengingat masalah pertahanan Liverpool, hal itu sekali lagi bisa menjadi masalah besar bagi tim asuhan Slot.
Setelah itu, Liverpool akan menjamu tim kejutan musim ini Sunderland pada 4 Desember. Tim asuhan Regis Le Bris sulit ditembus, kebobolan kurang dari satu gol per pertandingan setelah kembali ke kasta tertinggi.
Ini merupakan bukti hilangnya kepercayaan diri para pemain Liverpool sehingga pertandingan ini tampak sulit bagi The Reds. Kedua tim ini diperkirakan akan dikalahkan Liverpool beberapa bulan lalu. Bisakah Slot kembali mengendalikan timnya tepat waktu untuk menyelamatkan musim The Reds, dan mungkin juga pekerjaannya?
