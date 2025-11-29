"Era Arne Slot Hampir Berakhir" - Legenda Liverpool Yakin Sang Manajer Akan Dipecat & Mohon Jurgen Klopp Untuk Kembali

Hamann menulis: "Kekalahan Liverpool 1-4 melawan Eindhoven adalah kekalahan kesembilan mereka dalam 12 pertandingan terakhir. Saya yakin Arne Slot telah kehilangan kendali atas tim. Tim ini berantakan, semua orang melakukan apa yang mereka inginkan, seperti Salah sebelum gol kedua PSV."

"Liverpool akan menghadapi masalah besar untuk finis di empat besar Liga Primer. Saya rasa masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan cepat atau mudah. Situasinya begitu rumit sehingga klub pasti akan membahas posisi manajer. Akhir dari Slot sudah dekat. Saya tidak pernah menyangka akan seperti ini setelah musim gemilang yang ia jalani, tetapi saya yakin jasanya kini telah habis."

"Mereka telah menghabiskan banyak uang untuk pemain, tetapi tidak satu pun dari mereka yang memberikan dampak. Setelah kematian Diogo Jota, tidak mudah untuk menembus tim yang baru saja kehilangan rekan setimnya. Pertanyaannya adalah, berapa lama Anda bisa terus menggunakan itu sebagai argumen? Banyak yang sudah merindukan kembalinya Jurgen Klopp. Jika Anda bertanya kepada para penggemar, banyak yang pasti akan berkata: 'Itu akan luar biasa!'"

"Seberapa besar kemungkinan dia akan kembali ke Liverpool? Saya tidak tahu. Tetapi itu akan menjadi kisah terbaik dekade ini. Klub pasti sudah mempertimbangkan alternatif. Saya berasumsi mereka sudah bicara dengan Klopp."