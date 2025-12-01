Getty Images
Emil Audero Bantu Cremonese Taklukkan Raja Kandang Bologna
- Getty
Gawang Emil Audero dibobol dari titik putih
Cremonese berhasil membuat kejutan dengan memberikan kekalahan pertama Bologna di Stadion Renato Dall'Ara, Selasa (2/12) dini hari WIB, lewat kemenangan 3-1 dalam lanjutan Serie A Italia.
Bologna, yang belum pernah tersentuh kekalahan di kandang di semua kompetisi musim ini, mengawali laga dengan baik. Namun upaya mereka untuk memimpin menemui kendala dengan performa apik Emil Audero di bawah mistar Cremonese, satu di antaranya sepakan Benjamín Dominguez.
Di tengah tekanan tuan rumah, Cremonese sukses memimpin terlebih dulu melalui gol Martin Payero pada menit ke-31 dan Jamie Vardy selang tiga menit kemudian. Eksekusi penalti Riccardo Orsolini menjelang babak pertama usai memperkecil ketertinggalan Bologna.
Performa Cremonese lebih baik di babak kedua, dan memberikan perlawanan sengit. Vardy kemudian mencetak brace di menit ke-50. Bologna yang berusaha memangkas defisit gol kembali menemui jalan buntu, termasuk aksi Audero menggagalkan tendangan Santiago Castro dari jarak dekat di ment ke-83.
- Getty
Cremonese memutus rangkaian hasil negatif
Kemenangan ini disambut gembira kubu Cremonese. Mereka tidak hanya memberikan Bologna kekalahan pertama di kandang, tetapi juga memutus kekalahan beruntun di tiga pertandingan terakhir. Cremonese kini naik ke peringkat 11 klasemen sementara setelah mengumpulkan 17 poin. Sedangkan Bologna menduduki posisi keenam dengan 24 poin.
Bertekad melanjutkan hasil positif
Audero dan Cremonese berpeluang untuk melanjutkan hasil positif ini, mengingat mereka akan melakoni pertandingan kandang. Tim besutan Davide Nicola tersebut akan menjamu Lecce di Stadion Giovanni Zini, Minggu (7/12) malam WIB.
Susunan pemain
Bologna: Ravaglia; Zortea, Casale, Lucumì, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro.
Cremonese: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Payero, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.
Iklan