Emil Audero Bantu Cremonese Taklukkan Raja Kandang Bologna

Cremonese berhasil membuat kejutan dengan memberikan kekalahan pertama Bologna di Stadion Renato Dall'Ara, Selasa (2/12) dini hari WIB, lewat kemenangan 3-1 dalam lanjutan Serie A Italia.

Bologna, yang belum pernah tersentuh kekalahan di kandang di semua kompetisi musim ini, mengawali laga dengan baik. Namun upaya mereka untuk memimpin menemui kendala dengan performa apik Emil Audero di bawah mistar Cremonese, satu di antaranya sepakan Benjamín Dominguez.

Di tengah tekanan tuan rumah, Cremonese sukses memimpin terlebih dulu melalui gol Martin Payero pada menit ke-31 dan Jamie Vardy selang tiga menit kemudian. Eksekusi penalti Riccardo Orsolini menjelang babak pertama usai memperkecil ketertinggalan Bologna.

Performa Cremonese lebih baik di babak kedua, dan memberikan perlawanan sengit. Vardy kemudian mencetak brace di menit ke-50. Bologna yang berusaha memangkas defisit gol kembali menemui jalan buntu, termasuk aksi Audero menggagalkan tendangan Santiago Castro dari jarak dekat di ment ke-83.