Dicukur Thailand, Akira Higashiyama Yakin Timnas Wanita Indonesia Bisa Lolos Ke Semi-Final
Timnas wanita menelan kekalahan telak di laga perdana
Timnas wanita Indonesia melalui laga pertama Grup A SEA Games 2025 dengan kekalahan telak 8-0 dari tuan rumah Thailand di Stadion Chonburi, Kamis (4/12) malam WIB. Kekalahan tersebut membuat langkah timnas wanita untuk lolos ke semi-final menjadi berat. Kendati demikian, pelatih Akira Higashiyama menegaskan peluang tim besutannya untuk melangkah ke empat besar pesta olahraga multievent ini belum tertutup.
Duel melawan Singapura menjadi laga hidup-mati
Hasil itu membuat timnas wanita berada di dasar klasemen sementara. Higashiyama memiliki waktu singkat untuk membangkitkan mental pemain untuk melakoni laga terakhir di fase grup ketika menghadapi Singapura, Minggu (7/12) sore WIB, di Stadion IPE Chonburi. Ini menjadi laga hidup-mati bagi tim Garuda Pertiwi, mengingat kekalahan akan membuat timnas wanita dipastikan gagal mendapatkan medali. Sementara jika meraih kemenangan, timnas wanita berharap Thailand menggasak Singapura dengan skor telak untuk mendapatkan tempat di empat besar.
Higashiyam mengakui superioritas Thailand atas Indonesia
“Thailand adalah tim yang sangat kuat. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi tetap kalah. Inilah realitanya, dan kami harus menerima hasil ini,” ujar Higashiyama.
“Saat ini situasi kami cukup sulit. Tetapi jika kami bisa menang melawan Singapura, kami masih bisa lolos. Jadi kami akan berusaha sebaik mungkin.”
Berharap dukungan publik di laga terakhir fase grup
Menyadari duel melawan Singapura sangat menentukan bagi timnas wanita, Higashiyama berharap dukungan publik, terutama dari masyarakat Indonesia yang berada di Thailand.
“Kekalahan tetaplah kekalahan, ini adalah tanggung jawab saya. Namun kami masih punya dua hari menuju laga berikutnya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin, dengan doa. Kami ingin memberikan kemenangan untuk para pendukung Indonesia,” imbuh Higashiyama.
