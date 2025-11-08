Getty Images Sport
Dibandingkan Dengan Eric Cantona, Begini Reaksi Bintang Manchester United Matheus Cunha
Cunha dibandingkan dengan Cantona
Cantona secara luas dipandang sebagai salah satu pemain terbaik United sepanjang masa, dengan pemain Prancis tersebut memainkan peran besar dalam mengubah Setan Merah menjadi raksasa yang mendominasi sepakbola Inggris selama bertahun-tahun pada era 1990-an dan 2000-an di bawah arahan manajer Sir Alex Ferguson. Bulan lalu, mantan bek Liga Primer Stephen Warnock mengatakan Cunha "memiliki aura Cantona," dan CEO klub Omar Berrada sebelumnya menyatakan bahwa perekrutan senilai £62,5 juta ($85 juta) itu akan terbukti "bergaya Cantona" bagi Setan Merah. Namun, sang pemain sendiri merasa perlu berbuat lebih banyak lagi sebelum ia bisa disejajarkan dengan sang penyerang.
Ia mengatakan kepada The Sun: "Wow, pemain yang luar biasa. Saya perlu melakukan lebih banyak hal untuk bisa dibandingkan dengannya. Ketika seseorang mengatakan hal seperti ini kepada saya, saya mencoba melihat sisi baiknya. Menjadi seseorang yang memiliki hasrat besar untuk bermain bagi klub ini, bermain sepakbola – dan kemudian mencoba mewakili semua orang di dalam lapangan. Saya merasa terhormat bisa dikaitkan dengan hal-hal seperti ini dan juga dengan Cantona. Dia telah membuat sejarah. Dan jika saya bisa melakukan sedikit saja dari apa yang telah dia lakukan, saya akan sangat senang dan kemudian mencoba membangun jalan agar orang-orang mengingat saya juga. Saya baru di klub ini. Saya baru dalam hal penampilan, semua penampilan lain dari masa lalu. Semuanya baru bagi saya. Jadi, tujuan saya hanyalah mengembalikan masa kejayaan United."
"Saya ingin melakukannya dengan cara saya sendiri"
Arsenal dikabarkan ingin merekrut Cunha dari Wolves pada bulan Januari, tetapi ia akhirnya menandatangani kontrak baru yang mencakup klausul pelepasan yang diaktifkan United musim panas lalu. Kini, ia ingin "membangun mimpinya" di Old Trafford.
Ia menambahkan: "Anda perlu memandang momen-momen sulit sekalipun dengan cara yang positif. Tentu saja, saya bukan orang yang istimewa. Tentu saja, saya punya keraguan. Saya juga mengalami momen-momen sulit, seperti semua orang. Tapi dunia seperti ini, saya rasa tidak berdampak, seperti tekanan untuk bermain untuk klub ini atau mungkin menjadi seseorang yang berbeda dari yang lain. Saya hanya ingin melakukannya dengan cara saya sendiri. Saya ingin membantu tim saya. Saya hanya ingin membangun impian saya. Menjadi bagian kecil dari sejarah United – meraih kesuksesan – saya akan selalu memperjuangkannya."
Man United lega setelah merekrut Cunha
Pemain internasional Brasil itu membuat United kelabakan ketika melawan Wolves musim lalu, saat ia meraih penghargaan man of the match dua kali melawan tim asuhan Amorim. Dia mencetak satu gol dan memberikan assist untuk gol lainnya dalam kemenangan 2-0 di Molineux dan berperan penting dalam kemenangan 1-0 dalam pertandingan tandang.
Ketika ditanya apakah para pemain United merasa lega ketika Cunha bergabung dengan mereka, dia menjawab: "Ya, persis. Itulah yang terjadi! Ketika saya tiba dan kemudian saya menghadap langsung ke Nous [Noussair Mazraoui] dan Leny. Karena saya hanya melihat ke kiri dan Leny ada di sana. Dan mereka berkata, 'Wow, wow, saya sangat senang memiliki kamu di pihak kami sekarang. Sangat sulit mendapatkan bola. Dan kemudian kami membicarakan pertandingan itu. Saya sedikit malu, Anda tahu, pada awalnya. Tetapi momen-momen seperti ini membantu kami merasa sedikit lebih nyaman. Dan kemudian itu adalah momen-momen yang sangat baik untuk diingat."
Apa selanjutnya?
United saat ini sedang dalam empat pertandingan beruntun tak terkalahkan, terdiri dari tiga kemenangan dan satu hasil imbang. Mereka berada di posisi kedelapan di Liga Primer, tetapi jika hasil-hasil akhir pekan ini berpihak kepada mereka, mereka bisa kembali ke empat besar. Namun, untuk melakukan itu, mereka harus mengalahkan Tottenham di Tottenham Hotspur Stadium, Sabtu (8/11) malam WIB. Ini akan menjadi ujian yang baik bagi tim Amorim saat mereka mencoba menghilangkan kengerian musim lalu.
