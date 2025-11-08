Dibandingkan Dengan Eric Cantona, Begini Reaksi Bintang Manchester United Matheus Cunha

Cantona secara luas dipandang sebagai salah satu pemain terbaik United sepanjang masa, dengan pemain Prancis tersebut memainkan peran besar dalam mengubah Setan Merah menjadi raksasa yang mendominasi sepakbola Inggris selama bertahun-tahun pada era 1990-an dan 2000-an di bawah arahan manajer Sir Alex Ferguson. Bulan lalu, mantan bek Liga Primer Stephen Warnock mengatakan Cunha "memiliki aura Cantona," dan CEO klub Omar Berrada sebelumnya menyatakan bahwa perekrutan senilai £62,5 juta ($85 juta) itu akan terbukti "bergaya Cantona" bagi Setan Merah. Namun, sang pemain sendiri merasa perlu berbuat lebih banyak lagi sebelum ia bisa disejajarkan dengan sang penyerang.

Ia mengatakan kepada The Sun: "Wow, pemain yang luar biasa. Saya perlu melakukan lebih banyak hal untuk bisa dibandingkan dengannya. Ketika seseorang mengatakan hal seperti ini kepada saya, saya mencoba melihat sisi baiknya. Menjadi seseorang yang memiliki hasrat besar untuk bermain bagi klub ini, bermain sepakbola – dan kemudian mencoba mewakili semua orang di dalam lapangan. Saya merasa terhormat bisa dikaitkan dengan hal-hal seperti ini dan juga dengan Cantona. Dia telah membuat sejarah. Dan jika saya bisa melakukan sedikit saja dari apa yang telah dia lakukan, saya akan sangat senang dan kemudian mencoba membangun jalan agar orang-orang mengingat saya juga. Saya baru di klub ini. Saya baru dalam hal penampilan, semua penampilan lain dari masa lalu. Semuanya baru bagi saya. Jadi, tujuan saya hanyalah mengembalikan masa kejayaan United."