"Dia Yang Bermasalah, Bukan Saya!" - Gennaro Gattuso Bongkar Situasi Federico Chiesa Di Timnas Italia

Persiapan Italia untuk play-off Piala Dunia 2026 telah dirusak oleh saga yang sedang berlangsung seputar Chiesa, yang telah menolak beberapa panggilan di tahun ini. Pemain Liverpool tersebut, yang telah menyumbang dua gol dan tiga assist untuk klubnya, sedang dalam performa yang kuat namun terus mengundurkan diri dari tugas internasional.

Gattuso telah berupaya memanggilnya ke dalam skuad sejak mengambil alih tahun ini, tetapi Chiesa kini telah menolak untuk membela Gli Azzurri, termasuk kualifikasi terakhir Italia melawan Moldova dan Norwegia. Penampilan terakhirnya untuk Italia terjadi di Euro 2024, di mana mereka disingkirkan Swiss di babak 16 besar, sebuah kekalahan yang memicu kritik pedas di seluruh negeri.

Dengan Italia kini menghadapi jalur play-off yang sulit, absennya Chiesa menjadi alur cerita utama. Ketegangan itulah yang menjadi latar bagi pernyataan tajam terbaru Gattuso.