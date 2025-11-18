Getty/GOAL
"Dia Tidak Bisa Sendiri" - Karim Benzema Beri Nasihat Agar Kylian Mbappe Raih Kesuksesan Di Real Madrid
Performa luar biasa Mbappe musim ini
Mbappe telah menjadi ujung tombak bagi Madrid musim ini, hampir sendirian membawa Los Blancos dengan 18 golnya dalam 16 pertandingan. Sebagai pemain andalan tim sejak kedatangannya pada tahun 2024, ia telah menjadi pemain terpenting, pertama di bawah asuhan Carlo Ancelotti dan sekarang bagi Xabi Alonso. Dengan Madrid menargetkan sapu bersih trofi setelah gagal meraih semua trofi utama musim lalu, Benzema mengatakan bahwa semua pemain harus bangkit dan berkolaborasi dengan pencetak gol terbanyak La Liga musim lalu tersebut.
- Getty Images Sport
Nasihat Benzema untuk Mbappe
Benzema, yang juga mantan striker Real Madrid dan telah mencetak 354 gol dalam 648 pertandingan untuk klub, memuji prestasi Mbappe, tetapi yakin ia membutuhkan dukungan tambahan untuk mencetak lebih banyak gol. "Mbappe jauh lebih baik musim ini; mencetak gol bukanlah hal baru baginya," kata Benzema. "Dia melakukannya di PSG, dan di Real Madrid dia akan mencetak lebih banyak lagi. Yang kami harapkan dari Kylian adalah ketika dia mendapat kesempatan, dia akan mencetak gol. Begitulah Real Madrid."
Mantan pemain internasional Prancis itu juga mendesak Mbappe untuk berkolaborasi dengan Vinicius Junior, dengan mengatakan: "Real Madrid sangat membutuhkannya, dan ada pertandingan di mana ia harus mencetak gol, seperti melawan Atletico Madrid, Liverpool. Tim-tim ini bermain bertahan, dan ia harus meningkatkan performanya, memanfaatkan situasi tersebut. Ia harus berkolaborasi dengan Vini Jr. Real Madrid menunggu Mbappe untuk momen-momen seperti ini, untuk membawa pulang Liga Champions. Saya pikir ia bisa melakukannya dengan pemain lain. Ia tidak bisa melakukannya sendiri. Ia membutuhkan Vini Jr, pemain lain... begitulah adanya. Saya pikir Vini Jr, Mbappe, Rodrygo, Bellingham... mereka harus berkomunikasi. Satu di antara mereka ada untuk mencetak gol, yang lain untuk memberikan assist."
Benzema juga beri saran untuk Bellingham
Setelah masa sulit, Jude Bellingham perlahan-lahan mendapatkan kembali performa dan golnya yang hilang, yang sebagian disebabkan oleh cedera bahunya dan perubahan taktik di Madrid di bawah Alonso. Sejak kembali dari cedera pada pertengahan September, pemain internasional Inggris itu telah mencetak tiga gol, termasuk gol kemenangan melawan Juventus di Liga Champions, dan satu assist.
Benzema menambahkan: "Kami tidak akan menyuruh Bellingham mencetak gol karena itu tugas Mbappe, kami juga tidak akan menyuruhnya menjadi pemain nomor 10 karena itu peran Bellingham. Mereka perlu bicara. Dia sekarang sudah lebih baik, tetapi dia perlu lebih fokus pada momen-momen ketika Real Madrid membutuhkannya karena dia memiliki semua yang dibutuhkannya."
- Getty Images Sport
Kapan Real Madrid kembali bermain beraksi?
Tim asuhan Alonso akan kembali beraksi pada 24 November melawan Elche. Namun, hingga 7 Desember, mereka akan bermain tandang. Mereka baru-baru ini menyaksikan transformasi Santiago Bernabeu, yang menjadi tuan rumah pertandingan NFL pertama di Spanyol. Pertandingan kandang mereka sempat tertunda karena acara besar ini, tetapi pada 7 Desember, mereka akan kembali ke kandang untuk bermain melawan Celta Vigo di liga domestik. Di sela-sela itu, mereka memiliki pertandingan melawan Olympiacos (27 November), Girona (1 Desember) dan Athletic Bilbao (4 Desember).
Iklan