"Dia Tidak Bisa Sendiri" - Karim Benzema Beri Nasihat Agar Kylian Mbappe Raih Kesuksesan Di Real Madrid

Benzema, yang juga mantan striker Real Madrid dan telah mencetak 354 gol dalam 648 pertandingan untuk klub, memuji prestasi Mbappe, tetapi yakin ia membutuhkan dukungan tambahan untuk mencetak lebih banyak gol. "Mbappe jauh lebih baik musim ini; mencetak gol bukanlah hal baru baginya," kata Benzema. "Dia melakukannya di PSG, dan di Real Madrid dia akan mencetak lebih banyak lagi. Yang kami harapkan dari Kylian adalah ketika dia mendapat kesempatan, dia akan mencetak gol. Begitulah Real Madrid."

Mantan pemain internasional Prancis itu juga mendesak Mbappe untuk berkolaborasi dengan Vinicius Junior, dengan mengatakan: "Real Madrid sangat membutuhkannya, dan ada pertandingan di mana ia harus mencetak gol, seperti melawan Atletico Madrid, Liverpool. Tim-tim ini bermain bertahan, dan ia harus meningkatkan performanya, memanfaatkan situasi tersebut. Ia harus berkolaborasi dengan Vini Jr. Real Madrid menunggu Mbappe untuk momen-momen seperti ini, untuk membawa pulang Liga Champions. Saya pikir ia bisa melakukannya dengan pemain lain. Ia tidak bisa melakukannya sendiri. Ia membutuhkan Vini Jr, pemain lain... begitulah adanya. Saya pikir Vini Jr, Mbappe, Rodrygo, Bellingham... mereka harus berkomunikasi. Satu di antara mereka ada untuk mencetak gol, yang lain untuk memberikan assist."