"Dia Membuat Kesalahan" - Carlo Ancelotti Kritik Sikap Bintang Real Madrid Vinicius Junior Ketika Diganti Di El Clasico

Real Madrid mungkin merayakan kemenangan di El Casico pada 26 Oktober, tetapi diskusi pascapertandingan didominasi oleh reaksi frustrasi Vinicius setelah digantikan di babak kedua. Pemain internasioanl Brasil tersebut, yang digantikan Arda Guler pada menit ke-72, tampak kesal dan langsung meninggalkan lapangan alih-alih bergabung dengan rekan satu timnya di bangku cadangan, dan tindakannya langsung memicu kontroversi.

Beberapa jam setelah pertandingan, Vinicius menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di media sosial, mengakui bahwa emosinya telah menguasai dirinya. Permintaan maaf tersebut membantu meredakan ketegangan di kubu Real Madrid, dengan laporan yang mengonfirmasi bahwa ia juga telah berbicara secara pribadi dengan Alonso untuk menjernihkan suasana. Terlepas dari drama singkat tersebut, pihak internal klub menekankan bahwa tidak ada keretakan antara pemain dan manajer.

Insiden itu terjadi di saat yang genting bagi Madrid musim ini, di mana tim Alonso sedang berjuang mempertahankan keunggulan mereka di La Liga dan menghadapi jadwal Liga Champions yang padat. Meskipun kemenangan 2-1 atas Barcelona memperkuat reputasi Madrid, ledakan emosi tersebut sempat mengancam akan membayangi penampilan yang seharusnya menjadi pernyataan. Tapi, permintaan maaf sang pemain dan penanganan Alonso yang tenang atas masalah ini memastikan ketegangan tidak meningkat lebih lanjut.