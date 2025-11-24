Burngreave United Juara Asian Champions League 2025, Hamsa Lestaluhu Dari Indonesia Jadi Pemain Terbaik!

Oleh Rizkaart Cendradiputra
Gelaran Asian Champions League (ACL) 2025 sudah rampung digelar setelah menyelesaikan partai final yang mempertemukan Al Ataa SC versus Burngreave United di ASIOP Stadium, Cempaka Putih, Jakarta, Minggu (23/11) malam WIB.
Hasilnya, Burngreave United yang merupakan klub dari Uni Emirat Arab berhasil menjadi juara usai menang dengan skor tipis 4-3.
Empat gol kemenangan Burngreave United dicetak oleh Yousif Ali (4', 55’), Ahmed Hassan (9’), dan Adam Ibrahim (42’). Sedangkan tiga gol Al Ataa SC dicetak oleh Abed Alrahmman Hammad (21’, 54’) dan Ayman Baalbaki (43’).