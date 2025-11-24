Burngreave United Juara Asian Champions League 2025, Hamsa Lestaluhu Dari Indonesia Jadi Pemain Terbaik!

Eric Tuapattinaya selaku Presiden Asian Minifootball Confederation dan Ketua FSMI pun mengapresiasi pencapaian dua wakil Indonesia yang berhasil menempati peringkat ketiga (Barber United) dan satu tim menggapai babak perempat final (Jakarta Rangers).

Eric juga mengungkapkan berbagai rencananya untuk pengembangan mini football di Indonesia maupun Asia. Di antaranya akan menggelar kembali Asian Champions League pada November 2026 dengan tempat yang akan ditentukan kemudian.

Selain itu, dia juga memastikan Indonesia akan kembali menjadi tuan rumah Piala Asia Minifootball 2026 di Jakarta pada Juli tahun depan.

“Itu sekaligus sebagai ajang kualifikasi untuk Piala Dunia Minifootball 2027. Dalam waktu dekat, FSMI juga akan melaksanakan Liga di bulan Maret tahun depan. Dan nantinya kami ingin menentukan wakil-wakil dari Indonesia menjadi bagian dari tim nasional yang akan dibentuk untuk menggapai kualitas terbaik," kata Eric.

"Tentu kami juga sudah mulai melihat para pemain Indonesia dari Asian Champions League kali ini, mereka-mereka juga sebagai talenta yang bisa kami rekrut menjadi bagian dari Timnas Indonesia,” jelasnya.