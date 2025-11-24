ACL Jakarta
GOAL

Burngreave United Juara Asian Champions League 2025, Hamsa Lestaluhu Dari Indonesia Jadi Pemain Terbaik!

Tim asal Indonesia menempati posisi ketiga usai menaklukkan wakil Iran dan salah satu pemain mereka terpilih sebagai yang terbaik di turnamen ini.

Oleh Rizkaart Cendradiputra

Gelaran Asian Champions League (ACL) 2025 sudah rampung digelar setelah menyelesaikan partai final yang mempertemukan Al Ataa SC versus Burngreave United di ASIOP Stadium, Cempaka Putih, Jakarta, Minggu (23/11) malam WIB.

Hasilnya, Burngreave United yang merupakan klub dari Uni Emirat Arab berhasil menjadi juara usai menang dengan skor tipis 4-3.

Empat gol kemenangan Burngreave United dicetak oleh Yousif Ali (4', 55’), Ahmed Hassan (9’), dan Adam Ibrahim (42’). Sedangkan tiga gol Al Ataa SC dicetak oleh Abed Alrahmman Hammad (21’, 54’) dan Ayman Baalbaki (43’).

  • Minifootball ACL Jakarta

    Pemain Terbaik Dari Indonesia

    Istimewanya, tim asal Indonesia, Barber United, berhasil menempati posisi ketiga usai menaklukkan wakil Iran Setaregan Simkan dengan skor telak 4-1, Minggu (23/11/2025) petang WIB.

    Bahkan, pemain Barber United, Hamsa Lestaluhu, mendapatkan penghargaan pemain terbaik ajang ini. Seperti diketahui, Hamsa Lestaluhu sebelumnya dikenal sebagai salah satu pemain yang ikut membawa Timnas U-16 Indonesia menjuarai Piala AFF U-16 2018.

  • Apa Yang Dikatakan?

    Sementara itu, Federasi Sepakbola Mini Indonesia (FSMI) menuai pujian setelah sukses menjadi tuan rumah ACL 2025, yang memang baru pertama kali digelar di Asia.

    “Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Eric Tuapattinaya selaku Presiden Asian Minifootball Confederation yang juga Ketua FSMI. Itu karena bukan hanya pekerjaan luar biasa yang Anda lakukan di sini (Indonesia), tapi juga dalam pengembangan mini football di seluruh Asia,” kata Filip Juda, Presiden World Mini Football (WMF).

  • Rencana Selanjutnya

    Eric Tuapattinaya selaku Presiden Asian Minifootball Confederation dan Ketua FSMI pun mengapresiasi pencapaian dua wakil Indonesia yang berhasil menempati peringkat ketiga (Barber United) dan satu tim menggapai babak perempat final (Jakarta Rangers).

    Eric juga mengungkapkan berbagai rencananya untuk pengembangan mini football di Indonesia maupun Asia. Di antaranya akan menggelar kembali Asian Champions League pada November 2026 dengan tempat yang akan ditentukan kemudian.

    Selain itu, dia juga memastikan Indonesia akan kembali menjadi tuan rumah Piala Asia Minifootball 2026 di Jakarta pada Juli tahun depan.

    “Itu sekaligus sebagai ajang kualifikasi untuk Piala Dunia Minifootball 2027. Dalam waktu dekat, FSMI juga akan melaksanakan Liga di bulan Maret tahun depan. Dan nantinya kami ingin menentukan wakil-wakil dari Indonesia menjadi bagian dari tim nasional yang akan dibentuk untuk menggapai kualitas terbaik," kata Eric.

    "Tentu kami juga sudah mulai melihat para pemain Indonesia dari Asian Champions League kali ini, mereka-mereka juga sebagai talenta yang bisa kami rekrut menjadi bagian dari Timnas Indonesia,” jelasnya.

  • Turnamen Usia Muda

    Eric menambahkan, Asian Minifootball Confederation juga akan menggelar berbagai turnamen untuk kategori usia muda mulai dari U-12, U-15, hingga U-17. Selain itu, FSMI juga memberikan pelatihan atau kursus kepada 12 wasit asal Indonesia yang sudah dilakukan dalam seminggu terakhir, dengan instruktur wasit dari WMF. Nantinya para wasit asal Indonesia itu akan diberikan kesempatan mengikuti sertifikasi level Asia pada April tahun depan.

    “Semua itu kami lakukan untuk mendorong ekosistem mini football di Indonesia bisa bertumbuh lebih baik dan bisa menjadi andalan untuk berprestasi maksimal membawa nama bangsa dan negara di masa depan,” tutur Eric.

  • Minifootball ACL 2025

    Distribusi Penghargaan ACL 2025

    Juara: Burngreave United (Uni Emirat Arab)

    Runner-up: Al Ataa SC (Lebanon)

    Peringkat ketiga: Barber United (Indonesia)

    Tim fair-play: EPG (Jepang)

    Top skor: Hussein Muhammad (Nafar FC/Irak) - 8 gol

    Kiper terbaik: Hussein Hadid (Al Ataa SC/Lebanon)

    Pemain terbaik: Hamsa Lestaluhu (Barber United/Indonesia)