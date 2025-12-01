Getty Images Sport
"Bukan Kalah Kualitas, Tapi Sembrono!" - 8 Kartu Merah Dalam 20 Pertandingan Bisa Hancurkan Harapan Gelar Chelsea Di Musim Ini
Disiplin jadi masalah besar untuk Chelsea
Chelsea sekali lagi beruntung karena tak dihukum meski bermain dengan sepuluh pemain. Kali ini, mereka mendapatkan satu poin berharga ketika menghadapi Arsenal dalam laga yang bertajuk Derby London di Stamford Bridge, Minggu (30/11) WIB. Pada laga tersebut, The Blues terpaksa bermain kehilangan Moises Caicedo pada menit ke-38 karena mendapat kartu merah dari wasit menyusul tekel kerasnya kepada Mikel Merino.
Itu menjadi kartu merah keempat untuk Chelsea hanya dalam 13 pertandingan Liga Primer musim ini. Sementara itu, mereka juga telah mendapat kartu merah di pertandingan melwan Wolves (Piala Liga) serta menghadapi Ajax, Benfica dan Barcelona (Liga Champions).
Shearer soroti masalah disiplin Chelsea yang berulang
Dalam kolomnya di BBC, legenda Liga Primer Alan Shearer menyoroti bagaimana masalah kedisiplinan pemain The Blues bisa menghancurkan musim mereka. Ia menuliskan: "Kartu merah Moises Caicedo dalam hasil imbang 1-1 hari Minggu melawan The Gunners adalah keempat kalinya dalam 13 pertandingan Liga Primer seorang pemain Chelsea dikeluarkan musim ini."
"Salah satu kartu merah tersebut, untuk Malo Gusto melawan Forest, datang sangat terlambat sehingga tidak memengaruhi hasil pertandingan, tetapi melawan Manchester United, Brighton, dan sekarang Arsenal, mereka selalu kekurangan satu pemain di sebagian besar pertandingan."
"Mereka hanya meraih satu poin dari sembilan poin yang mungkin didapat dalam pertandingan-pertandingan tersebut, dan tentu saja kartu merah tersebut berdampak pada setiap hasil pertandingan."
"Chelsea seharusnya puas dengan satu poin melawan Arsenal"
Lebih lanjut, Shearer mengungkapkan bahwa The Blues beruntung bisa meraih satu poin melawan Arsenal yang tampil sensasional sejauh musim ini, alih-alih dihukum karena bermain dengan sepuluh pemain akibat kecerobohan Caicedo.
"Melawan Arsenal, Chelsea akan senang dengan satu poin dalam situasi ini karena cara mereka merespons ketika bermain dengan sepuluh pemain dan gol yang mereka cetak. Bahkan ketika mereka kebobolan, mereka menyulitkan The Gunners, yang tidak mampu membuka pertahanan mereka," imbuh Shearer.
"Namun, mengingat cara timnya bermain dengan sepuluh pemain, saya masih berpikir bos The Blues Enzo Maresca akan menganggapnya sebagai kesempatan yang hilang di kandang untuk memperkecil ketertinggalan dari para pemuncak klasemen."
Apakah Chelsea menjadi kandidat juara Liga Primer musim ini?
Hasil imbang melawan Meriam London tak mengubah posisi Chelsea di klasemen Liga Primer. Mereka saat ini berada di peringkat ketiga dengan perolehan 24 poin dari 13 pertandingan, selisih enam poin dari Arsenal yang berada di puncak. Meski selisihnya tak begitu banya, dan musim masih panjang, Shearer menilai bahwa The Blues akan kesulitan menjadi juara musim ini jika tak memperbaiki masalah disiplin para pemainnya.
"Saya tidak menganggap Chelsea sebagai penantang gelar juara sebelum musim dimulai - saya menganggap mereka berada di dalam dan sekitar empat besar - tetapi kemudian saya tidak berpikir mereka akan memenangkan Piala Dunia Antarklub di musim panas, dan mereka mengejutkan saya di sana," tulis Shearer.
"Mungkin menguntungkan mereka karena tidak ada yang benar-benar menganggap mereka sebagai penantang gelar juara sekarang, meskipun pertandingan hari Minggu lalu adalah pertandingan pertama melawan kedua menjelang akhir pekan."
Mereka masih berada di posisi yang bagus setelah hasil imbang, tetapi apakah saya pikir mereka akan memenangkan Liga Primer dari sini? Tidak. Bisakah mereka memenangkannya? Ya, tentu saja... tetapi mereka perlu meningkatkan lebih dari sekadar catatan disiplin mereka agar itu terjadi."
