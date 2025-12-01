"Bukan Kalah Kualitas, Tapi Sembrono!" - 8 Kartu Merah Dalam 20 Pertandingan Bisa Hancurkan Harapan Gelar Chelsea Di Musim Ini

Hasil imbang melawan Meriam London tak mengubah posisi Chelsea di klasemen Liga Primer. Mereka saat ini berada di peringkat ketiga dengan perolehan 24 poin dari 13 pertandingan, selisih enam poin dari Arsenal yang berada di puncak. Meski selisihnya tak begitu banya, dan musim masih panjang, Shearer menilai bahwa The Blues akan kesulitan menjadi juara musim ini jika tak memperbaiki masalah disiplin para pemainnya.

"Saya tidak menganggap Chelsea sebagai penantang gelar juara sebelum musim dimulai - saya menganggap mereka berada di dalam dan sekitar empat besar - tetapi kemudian saya tidak berpikir mereka akan memenangkan Piala Dunia Antarklub di musim panas, dan mereka mengejutkan saya di sana," tulis Shearer.

"Mungkin menguntungkan mereka karena tidak ada yang benar-benar menganggap mereka sebagai penantang gelar juara sekarang, meskipun pertandingan hari Minggu lalu adalah pertandingan pertama melawan kedua menjelang akhir pekan."

Mereka masih berada di posisi yang bagus setelah hasil imbang, tetapi apakah saya pikir mereka akan memenangkan Liga Primer dari sini? Tidak. Bisakah mereka memenangkannya? Ya, tentu saja... tetapi mereka perlu meningkatkan lebih dari sekadar catatan disiplin mereka agar itu terjadi."