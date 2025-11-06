Adam Alis - Selangor FC vs Persib Bandung LCA 2 06112025Persib Bandung
Donny Afroni

'Brace' Telat Adam Alis Bawa Persib Bandung Makin Dekat Ke 16 Besar

Persib Bandung memperpanjang catatan tidak terkalahkan di Liga Champions Asia 2 menjadi tiga laga beruntun selepas menaklukkan Selangor FC di Petaling Jaya.

  • Andrew Jung - Selangor FC vs Persib Bandung LCA 2 06112025AFC

    Persib tertinggal dua gol di babak pertama

    Persib Bandung bangkit dari ketertinggalan untuk membalikkan keadaan ketika mengalahkan Selangor FC dengan skor ketat 3-2 di Stadion MBPJ, Kamis (6/11) malam WIB, pada matchday keempat Grup G Liga Champions Asia (LCA) 2.

    Maung Bandung mengawali pertandingan dengan tidak meyakinkan, sehingga mereka tertinggal saat laga baru berjalan tiga menit melalui gol Chrigor Moraes. Keadaan makin memburuk setelah Patricio Matricardi mencetak gol bunuh diri pada menit ke-17.

    Tim besutan Bojan Hodak baru bisa bangkit di babak kedua. Andrew Jung mampu memangkas selisih gol pada menit ke-49. Adam Alis kemudian berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81, sebelum akhirnya dia mencetak brace saat injury time untuk memastikan kemenangan Persib.

    • Iklan
  • Adam Alis - Selangor FC vs Persib Bandung LCA 2 06112025AFC

    Tetap kokoh di puncak klasemen sementara

    Raihan tiga angka itu disambut suka cita kubu Persib, karena mereka mampu mempertahankan status sebagai pemimpin klasemen sementara Grup G dengan sepuluh poin. Mereka unggul satu angka dari Bangkok United yang menaklukkan Lion City Sailors 2-1. Dalam pertandingan yang berlangsung sore hari di Stadion Bishan tersebut, pemain asal Indonesia Pratama Arhan memulainya dari bangku cadangan Bangkok United, dan dimasukkan pada menit ke-77.

    Sedangkan Selangor tersisih dari persaingan, karena mereka belum mampu memperoleh poin, sehingga tidak bisa mengejar Bangkok United yang unggul sembilan poin di dua pertandingan sisa.

  • Cukup bermain imbang melawan Sailors

    Kemenangan atas Selangor ini makin mendekatkan Persib ke 16 Besar. Mereka cukup bermain imbang melawan Sailors di matchday kelima pada 26 November di Stadion Bishan. Namun sebelum duel dihelat, pemain Persib diliburkan, karena terkait jeda interasional, dan kembali bertanding di Super League dengan menghadapi Dewa United pada 21 November sebelum bertolak ke Singapura.

  • Susunan pemain

    Selangor: Sikh Izhan Nazrel; Quentin Cheng, Mamadou Diarra, Mohammad Abualnadi, Kevin Deeromram; Nooa Laine, Picha Autra, Zach Paul Clough; Omid Musawi, Alvin Fortes, Chrigor Moraes.

    Persib: Teja Paku Alam; Frans Putros, Patricio Matricardi, Julio Cesar, Eliano Reijnders; Marc Klok, Thom Haye, Luciano Guaycochea; Uilliam Barros, Andrew Jung, Berguinho.

Super League
Madura United crest
Madura United
PEJ
Persib Bandung crest
Persib Bandung
PEB
Liga Super
Penang crest
Penang
PEN
Selangor crest
Selangor
SEL