'Brace' Telat Adam Alis Bawa Persib Bandung Makin Dekat Ke 16 Besar
Persib tertinggal dua gol di babak pertama
Persib Bandung bangkit dari ketertinggalan untuk membalikkan keadaan ketika mengalahkan Selangor FC dengan skor ketat 3-2 di Stadion MBPJ, Kamis (6/11) malam WIB, pada matchday keempat Grup G Liga Champions Asia (LCA) 2.
Maung Bandung mengawali pertandingan dengan tidak meyakinkan, sehingga mereka tertinggal saat laga baru berjalan tiga menit melalui gol Chrigor Moraes. Keadaan makin memburuk setelah Patricio Matricardi mencetak gol bunuh diri pada menit ke-17.
Tim besutan Bojan Hodak baru bisa bangkit di babak kedua. Andrew Jung mampu memangkas selisih gol pada menit ke-49. Adam Alis kemudian berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81, sebelum akhirnya dia mencetak brace saat injury time untuk memastikan kemenangan Persib.
Tetap kokoh di puncak klasemen sementara
Raihan tiga angka itu disambut suka cita kubu Persib, karena mereka mampu mempertahankan status sebagai pemimpin klasemen sementara Grup G dengan sepuluh poin. Mereka unggul satu angka dari Bangkok United yang menaklukkan Lion City Sailors 2-1. Dalam pertandingan yang berlangsung sore hari di Stadion Bishan tersebut, pemain asal Indonesia Pratama Arhan memulainya dari bangku cadangan Bangkok United, dan dimasukkan pada menit ke-77.
Sedangkan Selangor tersisih dari persaingan, karena mereka belum mampu memperoleh poin, sehingga tidak bisa mengejar Bangkok United yang unggul sembilan poin di dua pertandingan sisa.
Cukup bermain imbang melawan Sailors
Kemenangan atas Selangor ini makin mendekatkan Persib ke 16 Besar. Mereka cukup bermain imbang melawan Sailors di matchday kelima pada 26 November di Stadion Bishan. Namun sebelum duel dihelat, pemain Persib diliburkan, karena terkait jeda interasional, dan kembali bertanding di Super League dengan menghadapi Dewa United pada 21 November sebelum bertolak ke Singapura.
Susunan pemain
Selangor: Sikh Izhan Nazrel; Quentin Cheng, Mamadou Diarra, Mohammad Abualnadi, Kevin Deeromram; Nooa Laine, Picha Autra, Zach Paul Clough; Omid Musawi, Alvin Fortes, Chrigor Moraes.
Persib: Teja Paku Alam; Frans Putros, Patricio Matricardi, Julio Cesar, Eliano Reijnders; Marc Klok, Thom Haye, Luciano Guaycochea; Uilliam Barros, Andrew Jung, Berguinho.
