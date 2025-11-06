'Brace' Telat Adam Alis Bawa Persib Bandung Makin Dekat Ke 16 Besar

Persib Bandung bangkit dari ketertinggalan untuk membalikkan keadaan ketika mengalahkan Selangor FC dengan skor ketat 3-2 di Stadion MBPJ, Kamis (6/11) malam WIB, pada matchday keempat Grup G Liga Champions Asia (LCA) 2.

Maung Bandung mengawali pertandingan dengan tidak meyakinkan, sehingga mereka tertinggal saat laga baru berjalan tiga menit melalui gol Chrigor Moraes. Keadaan makin memburuk setelah Patricio Matricardi mencetak gol bunuh diri pada menit ke-17.

Tim besutan Bojan Hodak baru bisa bangkit di babak kedua. Andrew Jung mampu memangkas selisih gol pada menit ke-49. Adam Alis kemudian berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81, sebelum akhirnya dia mencetak brace saat injury time untuk memastikan kemenangan Persib.